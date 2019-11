Taximetriștii au câștigat lupta grea cu administrația locală din Cluj-Napoca cu privire la creșterea tarifelor pentru transportul public în regim de taxi. Prețurile au fost discutate și stabilite în cadrul Comisiei de negociere a tarifelor maximale de comun acord de către administrația locală și Asociației de Monitorizare Taxi Transilvania. Tariful a crescut la 3.10 lei pe timp de zi și 4.50 lei pe timp de noapte.

Asociația de Monitorizare Taxi Transilvania a obținut de curând două mari reușite în județul Cluj. Demersurile cu privire la accesul taxiurilor pe benzile dedicate transportului în comun conform Legii 38/2003 și mai mult decât atât, la majorarea tarifelor pentru transportul în comun în regim de taxi au fost aprobate cu succes și urmează să fie implementate în cel mai scurt timp posibil.

Care va fi tariful de acum încolo

Prin urmare, în urma discuțiilor efectuate în cadrul Comisiei de negociere a tarifelor maximale, administrația locală a stabilit următoarele majorări: Tarifele pe timp de zi la pornire este de 3.10 lei, tariful distanța lei/km este de 3.10 lei iar staționarea pe oră este de 31 de lei. În ceea ce privește tarifele pe timp de noapte acestea sunt de 4.5 lei pentru pornire, 4.5 lei distanță lei/ km și 45 de lei pe oră pentru staționare.

Această decizie a fost aprobată de către administrația locală dar care cu toate acestea, a negociat intens suma majorării care urma să se aplice având în vedere că discuțiile au ținut mai bine de patru ore, având în vedere că cele două entități prezente s-au „țigănit” pentru fiecare bănuț.

Cu toate acestea, punerea în practică a acestei decizii se va amâna pentru moment. Reporterul Gazeta de Cluj l-a contactat telefonic pe Ioan Pugna , vicepresedintele Asociației de Monitorizare Taxi Transilvania care a afirmat următoarele: „ Am fost refuzați pentru moment, am fost ieri în comisie cu domnul Tarcea și domnul Boc și ne-am făcut de rușine. Nu am știut să ne motivăm tarifele, deci luna asta nu o să fie vreo schimbare, în decembrie o să mergem cu forțe proaspete. Ne-o făcut praf cu corpul de control și cu juridicul de la primărie, ne-o demontat toată fundamentarea și acum noi trebuie să o facem din nou și să o luăm de la zero. Noi ca asociație ne-am asumat că de data aceasta nu ne-am făcut temele.”

Situația taximetriștilor clujeni până în prezent

Argumentul prezentat de către taximetriști, în vederea creșterii prețurilor a fost aprecierea contribuției pe care aceștia au adus-o pentru a îmbunătății calitatea transportului public. Cererea de majorare a tarifelor a fost propusă de către Asociația Taximetriștilor Clujeni în repetate rânduri de-a lungul anilor având în vedere că și costul biletelor de autobuze au crescut încă din vara anului trecut. Cu toate acestea, aproape 6 ani de zile, tariful taximetrelor în Cluj a rămas neschimbat.

Cheltuielile au urcat enorm de la an la an iar având în vedere că municipalitatea nu permitea creșterea prețurilor, taximetriștii clujeni s-au confruntat cu dificultăți în a-și putea desfășura activitatea și mai mult decât atât, în a avea vreun profit lunar. Ultimul regulament adoptat de către administrația locală le impunea taximetriștilor o serie de aspecte pe care să le respecte precum, dotarea mașinilor cu plata POS, creșterea calității serviciilor, iar din 2021, pe lângă plata cu cardul, mașinile de taxi trebuie să fie dotate cu motor Euro 5. Toate aceste investiții îi împiedicau pe activanții din domeniu să mai realizeze vreun profit, preferând astfel să se retragă.

Prin urmare vestea de la administrația locală a fost primită cu brațele deschise de către activanții domeniului care în urmă cu două săptămâni au fost convocați la o sedință cu reprezentanții administrației locale clujene care după 6 ani de pauză, au decis să facă o schimbare și să îi ajute. În urma îndelungatelor negocieri de marti, noile tarife pentru serviciul public în regim de taxi au fost stabilite și aprobate de reprezentanții municipalității clujene, urmând astfel să fie subiectul unei hotărâri de Consiliu local următoare, cel mai probabil prin suplimentarea deciziilor care urmează să fie adoptate.