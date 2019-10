Premierul desemnat Ludovic Orban si alti lideri ai PNL lasa sa se inteleaga ca au nominalizat o somitate in functia de ministru al Transporturilor, in persoana deputatului liberal de Salaj, Lucian Bode. Singura legatura a acestuia cu domeniul este insa doar faptul ca a detinut, in actuala legislatura, functia de presedinte al Comisiei pentru transporturi si infrastructura din Camera Deputatilor, la fel cum actualul ministru Razvan Cuc a detinut functia de vicepresedinte al acestei comisii inainte de preluarea portofoliului Transporturilor. Ministru al Transporturilor din ianuarie 2017, Razvan Cuc si fostul ministru al Economiei, Danut Andrusca, au fost etaloanele incompetentei si obedientei, neamprostiei si afacerismului politic in guvernul condus de Viorica Dancila. Amandoi au fost oamenii de casa si de facut bani negri ai baronului PSD de Neamt, Ionel Arseni-Ciorapel (care a primit aceasta porecla dupa ce a fost filmat numai in ciorapi, cu o eleva minora, in patul unei camere de hotel), fost deputat in legislatura trecuta si presedinte al Consiliului Judetean din 2016. Arseni a devenit in ultimii doi ani omul cel mai apropiat al presedintelui intemnitat al PSD, Liviu Dragnea, care l-a uns anterior sef al PSD Neamt, impreuna cu fostul premier Victor Ponta, inlocuindu-l pe senatorul Ioan Chelaru, cunoscut avocat si profesor universitar, cu seful valutistilor din piata centrala din Piatra-Neamt.

Deputatul liberal Lucian Bode a avut un parcurs profesional si politic asemanator cu al ministrilor social-democrati Cuc si Andrusca, cu care se aseamana si la roseata cameleonica din obraji. A inceput de la profesia de electrician, dupa care a absolvit o facultate obscura de electrotehnica din Oradea, obtinand licenta de inginer electomecanic. A fost lider sindical si sef serviciu exploatare la Electrica SA, Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Zalau, unde a condus cateva echipe de electricieni cataratori pe stalpi. In politica a debutat si a promovat sub culorile PDL, pana la fuziunea cu PNL. In perioada 2000-2004 a fost consilier local in comuna natala Valcau de Jos, iar in perioada 2004-2008 a fost consilier judetean. In vara anului 2008 a devenit presedinte al PDL Salaj, cu concursul vocalei Andreea Paul-Vass, presedinta organizatiei judetene de femei si consilier al europarlamentarului Theodor Stolojan (si rivala Ralucai Turcan, zic gurile rele), ulterior consilier pe probleme economice al premierului Emil Boc. Vass l-a consiliat pe Boc cand au fost taiate pensiile si salariile in 2010, in timp ce sotul sau se indopa din borcanul cu miere al retrocedarilor de la ANRP, unde a fost taticul evaluarilor imobiliare.

Profitand de functia de presedinte al PDL Salaj, Lucian Bode a candidat in colegiul uninominal cel mai favorabil si a devenit deputat de Salaj la alegerile parlamentare din 2008. A fost reales deputat in 2012, tot sub culorile PDL, si in 2016, sub culorile PNL. In calitate de deputat, s-a remarcat mai mult ca jucator in selectionata de fotbal a Parlamentului Romaniei, in care a fost un bun marcator. In februarie 2012, cu sprjinul protectoarei sale Andreea Paul Vass, a fost desemnat ministru al Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in guvernul pasager condus de Mihai Razvan Ungureanu, care a fost inlaturat prin motiune de cenzura de catre USLla finele lunii aprilie in acelasi an. Fosti colegi de partid l-au acuzat ca, dupa ce a devenit presedintele PDL Salaj, avea obiceiul sa-i extorcheze de bani pe primarii si pe sefii de institutii deconcentrate desemnati din randurile PDL. Reprezentanti locali ai USR afirma ca Bode a fost implicat cu varf si indesat in afacerile „ baietilor destepti” din judetele Salaj, Satu Mare si Maramures cu companiile nationale Electrica, Electrica Serv si Transelectrica, in care a fost initiat de titrata si versata economista Andreea Paul-Vass. Pentru a monopoliza aceste afaceri in nord-vestul tarii, Bode l-a promovat director general la Filiala Transilvania Nord Cluj a Electrica Serv pe Adrian Margin, care i-a fost coleg si sef la Electrica Zalau, precum si sef de cabinet parlamentar, iar actualmente este director la Filiala Transilvania Nord Cluj a Electrica Furnizare.

Principalii sponsori ai deputatului Lucian Bode si ai PDL Salaj au fost si sunt firmele oamenilor de afaceri Vasile Margin (fratele lui Adrian Margin) si Ioan Savu din Zalau, care au primit contracte de zeci de milioane de euro de la filialele regionale ale Electrica, Electrica Serv si Transelectrica. Bode a fost asociat cu acestia si cu directorul Adrian Margin in firma Ianus SRL Zalau, cu obiect de activitate in domeniu. In prima parte a anului 2012, cand a fost ministru al Economiei, „baietii destepti” din zona au primit, prin incredintare directa, contracte executate in cea mai mare parte doar pe hartie, din care s-au facut bani negri pentru campaniile electorale ale PDL din anul respectiv, in care au avut loc alegeri locale si parlamentare. Firma principala a afaceristului Ioan Savu, Avril SRL, a primit si in cursul acestui an cel mai substantial contract de mentenanta pentru liniile Electrica din cele sase judete din Regiunea de Nord-Vest, din care le-a impartit felii substantiale si altor sponsori din zona ai fostului PDL, pentru a se produce si livra bani negri pentru alegerile europarlamntare si prezidentiale din acest an.. Atribuirea acestui contract a avut binecuvantarea nu numai a directorului Adrian Margin de la Filiala Transilvania Nord Cluj a Electrica Furnizare, ci si a directorului general al acestei filiale, Emil Merdan, care a fost uns in aceasta functie de PSD, dar face alte jocuri.

Afacerile electrice ale ministrului propus al Transporturilor pot fi lamurite cu ocazia audierii sale de catre comisiile parlamentare, mai ales ca un membru al staffului candidatului prezidential al PSD, care a fost multi ani coleg de partid si prieten apropiat cu Lucian Bode ( este vorba de analistul politic Radu Cristescu, actualmente si secretar de stat la Ministerul Energiei), cunoaste multe detalii despre acestea. Asteptam sa se pronunte asupra baronului liberal de Salaj si prim-vicele PNL, Rares Bogdan, promotor declarat, un adevarat Torquemada, al standardelor „number one” in privinta clasei politice autohtone. Ce mari deosebiri exista intre cucul lui Dragnea si cucul lui Orban?

Valer Marian