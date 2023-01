Manelistul Culiță Sterp va putea părăsi România pentru o durata de 4 zile, în perioada 26 -29 ianuarie 2023, pentru a susține un concert în Spania, după ce magistrații de la Judecătoria Cluj-Napoca i-a admis cererea.

Soluția pe scurt: „In temeiul art. 203 alin. 5, art. 215 alin. 2, lit. a din Codul de procedura penala, admite cererea formulata de inculpatul Sterp Nicolae, trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, fapta prevazuta de art. 336 alin. (1) ?i (2) C.pen. si parasirea locului accidentului, fapta prev. si ped.de art. 338 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen. (dosar penal nr. 26306/211/2022), aflat sub masura preventiva a controlului judiciar luata prin Ordonanta din data de 18.11.2022 si mentinuta prin Incheierea penala nr. 293 din 28.12.2022 si ii incuviinteaza acestuia parasirea limitei teritoriale a Romaniei pentru o durata de 4 zile, in perioada 26 -29 ianuarie 2023 (prima si ultima zi incluse), pentru a se deplasa in Spania, orasul Madrid.

La data ramanerii definitive, prezenta incheiere se comunica catre I.P.J. Hunedoara, Serviciul de Investigatii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor si Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor.

Cu drept de contestatie in 48 de ore de la comunicare.

Pronuntata in camera de consiliu, azi, 17.01.2023, ora 12:00.”

Amintim că interpretul de manele Culiță Sterp se află sub control judiciar, fiind trimis în judecată ca urmare a accidentului rutier produs în centrul Clujului în noiembrie 2022.

Citește și: Fost consilier local vrea să construiască un cartier de case lângă Cluj Napoca