Evenimentul cultural va avea loc între 3 şi 6 octombrie 2024, oferind o celebrare impresionantă a artei în toate formele sale. La prima sa ediţie, acest festival promite să aducă o experienţă culturală de neuitat, printr-o serie de premiere artistice, ateliere interactive şi colaborări inedite între artişti locali şi internaţionali.

La început de octombrie, Cluj-Napoca devine capitala artei, ne anunță organizatorii Festivalului Internațional de Teatru Transilvania. Din program fac parte spectacole de teatru, improvizație, de teatru-dans, concerte. Menționăm doar câteva din surprizele care vă așteaptă la Cluj: Scene dintr-un vis, un spectacol de improvizație susținut de Elena Ivanca Studio, Ursul de A.P. Cehov, un spectacol realizat de trupa Teatralia, Cântăreața cheală de Eugen Ionescu, Alice după Lewis Carroll, de Ada Milea, Buenos Aires Tango Night, Inner Storm, concertul Vlad Corb și prietenii, Spotlight Jazz – concert Dima Belinski Band. În cadrul festivalului veți descoperi și spectacole cu acces gratuit. Festivalul Internațional de Teatru Transilvania este organizat de Asociația Elena Ivanca Studio.

În cadrul acestei ediții Cult@rt aflăm și despre Festivalul Jazz in the Park, recent organizat în Cluj. Cea de-a 12-a ediţie a Festivalului Jazz in the Park, desfăşurată între 30 august si 1 septembrie în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, a fost o adevărată revelaţie muzicală. Cu un mix captivant de sunete şi stiluri, această ediţie a fost una memorabilă şi a adus în faţa publicului o diversitate de artişti de renume mondial. Cei trei headlineri de excepţie — Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, Cymande şi Avishai Cohen Trio — au transformat fiecare seară într-o experientă unică, plină de energie şi emoţie.

Invitaţii Cult@rt: Elena Ivanca, actriţă, fondator FITT şi Alin Vaida, fondator Jazz in the Park

Foto: Shutterstock

sursa tvr.ro