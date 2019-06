Cererea procurorului Doru Tulus de anulare a ordinului de revocare din DNA emis de fosta sefa anticoruptie Laura Codruta Kovesi, inregistrata si judecata la Curtea de Apel Bucuresti, este ocazia ideala pentru cei care nu stiau, ori care vor sa afle cum se comporta Kovesi atunci cand vrea cu orice pret sa inlature o persoana care nu ii mai este pe plac. Documentele si argumentele aduse de avocatul Ionut Dobrinescu, aparatorul lui Doru Tulus, au convins-o pe judecatoarea Andreea Tanase de la Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a CAB ca revocarea lui Tulus a fost un act abuziv ce a avut loc dupa ce Doru Tulus, in calitate de „avertizor de integritate” a deranjat conducerea institutiei. Caci, pentru cine nu isi aduce aminte, revocarea lui Tulus din DNA s-a produs in 2017, la scurt timp dupa ce in spatiul public au aparut inregistrarile in care Laura Kovesi ridica tonul la procurorii din subordine, carora le reprosa ca stau „cu curu pe dosare”, in mediile judiciare umbland zvonul ca cel care a deconspirat-o pe Kovesi cu inregistrarea a fost chiar Doru Tulus, scrie luju.ro.

Intamplator, sau nu, astfel cum reiese din concluziile inainte de avocatul Ionut Dobrinescu judecatoarei Andreea Tanase, in lipsa unor argumente serioase Laura Kovesi a gasit oportun sa dispuna revocarea lui Tulus pe motiv ca nu s-a abtinut de la solutionarea unui dosar in care ar fi existat suspiciune rezonabila ca ar fi avut un interes personal, astfel ca a scos la inaintare art. 87 alin (8) din Legea nr. 304/2004 care prevede ca „procurorii numiti in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie pot fi revocati prin ordin al procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, cu avizul conform al sectiei de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor specifice functiei sau in cazul aplicarii unei sanctiuni disciplinare”.

Or, tocmai aceasta pare sa fie si problema revocarii lui Tulus, caci, astfel cum se arata in dosarul nr. 8055/2/2017 avand ca obiect „anulare act administrativ ordin 300/5.07.2017” revocarea lui Tulus de catre Kovesi nu se putea face in baza acestui temei, atata timp cat nu exista nicio sanctiune disciplinara care sa il vizeze pe acesta, asa cum nu putea fi vorba de exercitarea necorespuzatoare a atributiilor.

In sustinerea acestor argumente, avocatul Ionut Dobrinescu a invederat instantei ca pentru a scapa de Doru Tulus, Laura Kovesi a ales „sa actioneze abuziv” folosind „parghia administrativa a revocarii” si „facand uz de argumente din afara sferei sale de apreciere suverana pe considerente de oportunitate”. In urma comportamentului avut de fosta sefa DNA, concluzioneaza avocatul Dobrinescu, „imaginea publica a institutiei a avut numai de suferit”.

Luju.ro publică argumentele aduse de avocatul Ionut Dobrinescu pentru admiterea actiunii lui Doru Tulus de catre Curtea de Apel Bucuresti:

„Doamna presedinte,

Am concluzionat ca intregul contencios de resurse umane din prezenta cauza trebuie transat in favoarea reclamantului, clientul nostru, prin admiterea actiunii pe considerentul esential ca revocarea unui procuror DNA de catre procurorul sef DNA in baza art. 87 alin. 8 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor specifice functiei nu poate fi motivata cu argumentul ‘neabtinerii in solutionarea unui dosar in care exista o suspiciune rezonabila ca ar avea un interes personal’. Un astfel de argument s-ar incadra pe teza a doua a aceluiasi articol, anume revocarea procurorului „in cazul aplicarii unei sanctiuni disciplinare”. Or o sanctiune disciplinara ce ar fi justificat legal revocarea pe aceste considerente era de competenta CSM, si asa ceva nu a existat, nici prealabil nici ulterior revocarii!

‘Exercitarea necorespunzatoare a atributiilor specifice functiei’, ca motiv de revocare aflat la latitudinea decizionala exclusiva, in materie de resurse umane, a procurorului sef DNA trebuie interpretata in sensul unui motiv administrativ trivial, de oportunitate, ce exclude sanctiunea disciplinara. Cum ar fi: administrarea neglijenta a unor dosare, ratacirea unor acte, intarzieri la programul de lucru, absente nemotivate, nerespectarea unor reguli interne de lucru distincte de activitatea magistrala etc.

Consider ca aceste aspecte pot fi suplimentar iluminate spre binele general printr-o interpretare a Curtii Constitutionale ce ar putea fi sesizata astfel cum am solicitat prin actiunea introductiva, cu un continut similar celui din Decizia CCR 73/29.01.2019, de data aceasta intr-un dosar de fond, nesolutionat definitiv (acesta), si deci cu o sesizare admisibila. O interpretare judiciara in acest sens, ramasa definitiva, ar fi insa deopotriva utila si suficienta.

In rest, este de notorietate, ca procurorul Doru Tulus, aflat inca in DNA in anul 2017, a actionat ca avertizor de integritate si a deranjat conducerea institutiei. In mod regretabil, in loc sa ventileze politic un astfel de conflict, Laura Codruta Kovesi a ales sa actioneze abuziv, dupa cum am aratat, parghia administrativa a revocarii, facand uz de argumente din afara sferei sale de apreciere suverana pe considerente de oportunitate. Imaginea publica a institutiei a avut astfel numai de suferit. Acest caracter abuziv al revocarii procurorului Doru Tulus este aspectul esential pe care va cerem sa-l cenzurati prin actul magistral din prezenta cauza”.

