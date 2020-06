Deputatul clujean Emanuel Ungureanu a făcut o plângere penală împotriva preotului Marian Bogdan-Sergiu de la Biserica „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Mănăștur. Politicianul îl acuza pe preot că a oficiat slujba din Vinerea Mare în condițiile în care adunările sociale erau interzise prin ordonanțele militare de urgență.

Deputatul Emanuel Ungureanu

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a clasat cauza, motivând că fapta preotului clujean nu constituie infracțiune.

„În data de 22.04.2020, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca s-a înregistrat dosarul penal nr. 2264/P/2020, dosar în care se desfăşoară cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin. 2 C.pen., constând în aceea că în zilele de 18.04.2020 şi 19.04.2020, o persoană având calitatea de preot, a permis accesul enoriaşilor în incinta locaşului de cult, cu ocazia oficierii unor slujbe religioase, nerespectând astfel măsurile de prevenire şi combatere a infectării cu virusul SARS-Cov-II, dispuse de autorităţi”, anunța în 22 aprilie Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Preotul Marian Bogdan-Sergiu de la Biserica „Sfântul Ioan Gură de Aur”

«În raport cu situația de fapt, constat că acuzațiile aduse lui Marian Bogdan-Sergiu, cuprinse în denunțul formulat la data de 20.04.2020 nu sunt întemeiate prin raportare la infracțiunea de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin. 1 și 2 C. Pen.

Anterior analizării elementelor constitutive ale infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor raportate la situația de fapt reținută mai sus, se constată că în mod eronat s-a precizat în denunțul penal că activitatea religioasă din „vinerea mare” de la Biserica Ortodoxă „Sf. Ioan Gură de Aur” din Cluj-Napoca, la care au participat un număr de aproximativ 20 de persoane, ar fi avut loc în data de 18 aprilie, în realitate, aceasta desfășurându-se cu o zi înainte, respetiv vineri, 17 aprilie 2020.

Cele două activități desfășurate la Biserica Ortodoxă Sf. Ioan Gură de Aur din Cluj-Napoca, denunțate ca ilicite se circumscriu, în esență, aceleiași acuzații, așa încât ele vor fi analizate împreună în cele ce urmează.

Se observă faptul că denunțul penal din 20.04.2020 a fost formulat în contextul situației epidemiologice existente pe teritoriul României, care la data de 16.03.2020 a determinat Președintele României să emită Decretul nr. 195/2020 prin care a instituit starea de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile, fiind luate o serie de măsuri prin care a fost restrâns exercițiul mai multor drepturi și libertăți.

Prin Ordonanța Militară nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 s-a limitat temporar libertatea de mișcare a persoanelor cu excepțiile prevăzute expres la art. 1 ale acestui act administrativ-normativ, astfel că în acest context slujbele religioase s-au desfășurat în România fără prezența enoriașilor, la acestea participând strict personalul bisericii (preot, cântăreț, sfăt etc).

În prezenta cauză este mai mult decât evidentă lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzută de art. 352 alin. 1 C pen., deoarece din materialul probator administrat nu rezultă faptul că preotul slujitor al Bisericii „Sf. Ioan Gură de Aur” din Cluj-Napoca sau orice altă persoană dintre cele care au participat la oficierea slujbei era supusă la data de 17.04.2020 ori 19.04.2020 vreunei măsuri de carantinare sau spitalizare.

În ceea ce privește infracțiunea prevăzută de art. 352 alin. 2 C. Pen. se constată că, pentru a fi îndeplinite elementele constitutive ale acestei infracțiuni, este necesar a fi îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(i) că existau, la data faptei, o serie de măsuri privind prevenirea și combaterea bolilor infectocontagioase; (ii) că aceste măsuri nu au fost respectate; (iii) că fapta a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli; (iv) că există un raport cauzal între nerespectarea normelor și răspândirea bolii.

Privitor la prima condiție, putem constata fără dubiu că aceasta este îndeplinită, autoritățile statului procedând la instituirea stării de urgență și la luarea unor măsuri de prevenire și combatere a răspândirii virusului SARS-CoV2 precum cele arătate mai sus.

A doua condiție menționată nu poate fi reținută prin raportare la conduitele din zilele de 17.04.2020 și 19.04.2020 ale preotului Marian Bogdan-Sergiu. În acest sens, arătăm faptul că grupul de aproximativ 15-20 de enoriași care și-au făcut apariția la Biserica Ortodoxă „Sf. Ioan Gură de Aur” din Cluj-Napoca în seara zilei de 17.04.2020 au mers la biserică în mod spontan, din dorința de a participa la slujba prohodului ținută în toate bisericile ortodoxe în „vinerea mare”. Martorul Marian Bogdan-Sergiu a menționat în acest sens faptul că „nu am chemat niciodată enoriașii la biserică pentru a participa la slujbă de când este instituită această stare de urgență”, fapt ce se coroborează cu mențiunile făcute de cântărețul bisericii care a participat la oficierea slujbei religioase.

În acest context, în care preotul ortodox Marian Bogdan-Sergiu se afla în timpul oficierii slujbei religioase, nu i se poate imputa din punct de vedere penal omisiunea sa de a-i îndepărta din biserică pe enoriașii care s-au prezentat spontan la oficierea slujbei. În acest sens, arătăm faptul că, conform Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, parohia reprezintă o persoană juridică de drept privat și utilitate publică din punct de vedere legal, astfel că nu se poate imputa preotului slujitor o culpă prin faptul că nu a evacuat persoanele prezente în biserică la slujba religioasă din data de 17.04.2020.

Față de evenimentul din data de 19.04.2020 se constată faptul că preotul ortodox Marian Bogdan-Sergiu, ajutat de martorul (…), martorul (…-sfăt) și martorul (…) a oficiat slujba religioasă începând cu ora 6. Din declarațiile martorilor reiese că în timpul slujbei au avut loc activități de pregătire a paștilor (sfințirea, împărțirea, distribuirea lor) de către o parte din persoanele care au participat și la slujba din 17.04.2020.

Se reține totodată că și cea de a treia condiție pentru existența infracțiunii prev. de art. 352 alin 2. C. Pen., respectiv că fapta a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, lipsește din această cauză.

Astfel, din mijloacele de probă administrate în cauză nu rezultă faptul că vreo persoană care a participat la slujba religioasă celebrată în data de 17.04.2020 sau în data de 19.04.2020 la Biserica Ortodoxă „Sf. Ioan Gură de Aur” din Cluj-Napoca s-ar fi infectat în acest mod cu noul coronavirus SARS-CoV-2.

Având în vedere cele expuse mai sus, este evident că analizarea condiției raportului de cauzalitate în prezenta cauză nu mai are nicio relevanță, fiind evident că elementele constitutive ale infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor lipsesc cu desăvârșire în prezenta cauză.

Având în vedere cele expuse mai sus, constatăm că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin 1 și 2 C. Pen., fapta nefiind tipică, soluția legală și temeinică fiind aceea a clasării în temeiul art. 16 aliniatul 1 litera b) teza 1 din C. Pr. Pen. întrucât „fapta nu este prevăzută de legea penală”.

Așa fiind, în temeiul art. 314 alin (1) lit. a) C. Proc pen., 315 alin (1) lit. (b) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin (1) litera b) teza 1 din C. Pr. Pen. DISPUN: clasarea cauzei cu privire la comiterea infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art 352 alin 1 și 2 C. pen.», se arată în Ordonanța de clasare a procurorului.