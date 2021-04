A trecut aproape un an și jumătate de când pandemia generată de virusul SARS-CoV-2 a acaparat întreg globul și conform spuselor specialiștilor nu va dispărea prea curând. De-a lungul istoriei omenirea a mai trecut prin astfel de amenințări incomparabil mai devastatoare și cu un impact social care a dăinui timp de câteva secole.

O diferență semnificativă între pandemia generată, să zicem de variolă, și cea cu care ne confruntăm în prezent este rapiditatea transmiterii informației. Întreg anul 2020 a fost bombardat cu informații legate de pandemie, unele adevărate și folositoare dar cele mai multe dintre acestea fiind false.

Cum a început totul?

Fără ca măcar să bănuim cum va degenera situația, spre sfârșitul anului 2019 un nou virus a fost raportat în China, e la ei, nu e la noi, toate bune până acum, urmează Craciunul, Anul Nou. Pe baza ideii, lasă că nu o veni virusul cu avionul și în România, toate lucrurile s-au desfășurat în mod normal. Totuși, este foarte posibil ca virusul cu avionul să fi ajuns în Europa dar prin rapiditatea transmiterii informațiilor presărate cu tehnici de stârnire a curiozității și alimentarea panicii toată lumea a început să vorbească exclusiv de noul Coronavirus.

Pe măsură ce se aflau mai multe lucruri, informațiile au început să curgă, cum se transmite virusul, la ce distanță trebuie să stăm față de alte persoane, ce fel de măști trebuie să purtăm, cum să ne spălăm pe mâini, ce alimente ne țin departe de virus, ce persoane sunt predispuse infecției, se ia sau nu de la animale, se instaurează restricții, ce fel de restricții, de la o zi la alta se modifică restricțiile, se dau amenzi, începe carantina, așteptăm vaccinul, cum sunt produse vaccinurile, ce companii farmaceutice vor dezvolta vaccinuri, reacțiile adverse ale vaccinurilor, măsuri de relaxare, vine Crăciunul 2020, nu vă îmbrățișați, virusul se adaptează, vine valul trei și multe alte informații. La o primă citire pare ireal câte informații ne-au fost transmise cu privire la acest subiect, atât de multe încât cei mai mulți dintre noi ne-am relaxat și efectiv am lăsat garda jos. Evident că virusului nu îi pasă că vine Paștele sau Crăciunul sau ca e ziua ta, că e weekend, că îți e dor de părinți sau prieteni. Virusul, face tot posibilul să supraviețuiască, suferă mutații, dezvoltă toleranță la tratamente, la vaccinuri și așa mai departe.

Teorii ale conspirație apar peste noapte

Oamenii s-au plictisit, au apărut o sumedenie de teorii ale conspirației alimentate și de faptul că multe persoane sunt asimptomatice sau nu au contactat virusul “deși am fost la petrecere weekend-ul trecut, nu am luat nimic”. Totuși, în ultima perioadă se observă o rată de infestare în creștere în rândul tinerilor iar numărul persoanelor internate la ATI este în creștere chiar dacă noile cazuri raportate zilnic nu au mai sărit de 10.000 în România. Toate aceste semne ne confirmă faptul că pericolul nu a trecut chiar dacă oamenii nu mai au răbdare cu acest subiect și încep să dea vina pe autorități, pe o antenă de internet, pe veșnicul inamic invizibil care vrea să ne facă rău, să facă bani pe pielea noastră sau să decimeze populația globului pentru că resursele nu mai sunt suficiente. Dacă ne uităm la modul în care societățile au reacționat de-a lungul istoriei în momentul pandemiilor vom găsi o sumedenie de similitudini cu privire la vaccinare, la neconformarea deciziilor autorităților de orice natură, de invocare a divinității sau aplicarea propriilor tratamente deoarece și medicii sunt cu “ei”.

De ce s-a suprasaturat societatea de știri despre Coronavirus?

Toți dintre noi avem acces la știri sub o formă sau alta dar pentru a înțelege mai bine acest fenomen de suprasaturatie a unui subiect din punct de vedere jurnalistic, am cerut explicații, de la directorul Gazetei de Cluj, Liviu Man, cu o experiență de peste 30 de ani în domeniu, acesta ne-a transmis următoarele: “am asistat în acest an la o hiperinflație de știri și la un flux de fake news cu consecințe foarte grave, avem în prezent o parte din oameni care sunt convinși că virusul nu exista, o altă parte e convinsă că am putea fi sterilizati sau cipați în urma vaccinării deoarece oamenii se informează în mod majoritar de pe rețele de socializare sau din cercurile de apropiați și astfel aceste știri false generează un real pericol care se raportează în sănătatea tuturor. Drept urmare efectele nu sunt doar asupra drepturilor noastre ci și a sănătății generale, de exemplu rata mortalității cauzată de cancer a crescut extrem de mult în ultimul an deoarece bolnavii nu s-au mai prezentat la instituțiile sanitare în foarte multe cazuri de frică. O altă statistică covârșitoare este dată de faptul că în 2021 avem cu 22.000 mai puțin pensionari față de anul trecut”, a încheiat Liviu Man.

Bruno Ștefan “informațiile au fost transmise necorespunzător”

Pentru o părere specializată din acest punct de vedere a fost contactat sociologul Bruno Ștefan, acesta ne-a oferit explicații pentru a înțelege mai bine situația actuală.

“Este adevărat ca societatea românească s-a suprasaturat din acest punct de vedere deoarece au fost transmise la nesfârșit informații fără a avea o formă corespunzătoare. Nu s-ar fi saturat subiectul dacă ar fi fost transmise într-o formă cu emoție, care să creeze o dependență pozitivă. Aceste știri că să aibă un impact corespunzător trebuie transmise de specialiști în comunicare pentru a li se da un sens. Specialiștii în comunicare au capacitatea de a transmite informația fără să creeze oboseală ceea ce lipsește cu desăvârșire grupurilor de comunicare strategică din România. Un exemplu este statul Israel care a avut o altă atitudine, au acționat sub o altă formă, aceștia s-au bazat pe conștientizare și drept dovadă populația s-a prezentat voluntar la vaccinare. În România deși mulți oameni au avut contact cu persoanele bolnave acceptă suferința și moartea și mai ajung și la teoriile conspiraționiste cunoscute. Pentru stoparea acestor situații este nevoie să se întreprindă activități de conștientizare și prezentarea situației reale de la ATI sau din spitale a celor bolnavi.

Un exemplu în acest sens sunt statele nordice care au o rată a infracțiunilor extrem de reduse, aceștia au campanii prin care voluntari extrem de tineri întreprind activități în penitenciare efectiv pentru a vedea care sunt condițiile de acolo. Prin aceste proiecte de educație alte statutului bazate pe puterea exemplului au reușit să reducă delincvența extraordinar de mult.

În schimb în România avem de-a face cu o trăsătură culturală, am fost educați să fim așa, astfel s-a construit structura identității sociale. Noi ca români suntem delăsători și față de alte aspecte, cum ar fi moartea, sănătatea, educația sau spiritualitatea.”, a concluzionat Profesor Univ. Dr. Bruno Ștefan.

Ce rămâne de făcut?

Este limpede că cei mai mulți dintre noi ne dorim să revenim la “normal” cât mai repede dar acest lucru nu se va întâmpla prea curând, chiar și așa trecerea se va face treptat. În continuare trebuie să ne mobilizăm și să ținem cont de măsurile de protecție cunoscute deoarece pericolul nu a trecut iar virusul se pare ca nu s-a plictisit. Se observă la nivel internațional un trend ascendent în rândul infestării persoanelor tinere, care inițial nu se aflau în grupa de risc drept dovadă că virusul a devenit mai puternic și că unele măsuri au început să fie trecute cu vederea. Având în vedere varietatea de daune pe care o poate cauza contactarea infecției este vital ca în continuare să nu lăsăm garda jos. Este adevărat ca la nivel mondial doar 0,4 % din numărul total de cazuri active se află într-o situație gravă sau critică dar ideea este că printre aceștia ne putem număra fiecare dintre noi, chiar dacă am contactat sau nu virusul, chiar dacă ne-am vaccinat sau nu, poate fi un prieten sau un membru al familiei noastre pentru că da, chiar și ei pot contacta și transmite virusul.

