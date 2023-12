In zilele noastre, multe persoane se confrunta cu dificultati si disconfort provocate de problemele dentare, de la dureri constante pana la probleme in timpul mesei sau conversatiilor. Acestea afecteaza intr-un mod serios calitatea vietii pacientilor.

Dar exista o solutie de lunga durata si eficienta, care transforma viata pacientilor din intreaga tara si din strainatate. Tratamentul cu implanturi dentare este o optiune pentru cei care au pierdut unul sau mai multi dinti, inclusiv pentru cazurile severe, unde pacientii si-au pierdut toata dantura.

Care sunt provocarile zilnice ale pacientului cu probleme dentare grave?

Dificultati in Alimentatie: Lipsa unuia sau mai multor dinti poate face dificila mestecarea eficienta a alimentelor. Acest lucru poate limita tipurile de alimente pe care pacientul le poate consuma, adesea ducand la o dieta restrictionata si posibil la deficiente nutritionale.

Probleme de Vorbit: Dintii lipsa pot afecta si modul in care o persoana vorbeste. Pot aparea dificultati in pronuntia anumitor sunete, ceea ce poate duce la o scadere a claritatii vorbirii si a increderii in sine in situatii sociale.

Disconfort si Durere: In cazurile unde exista ramasite ale dintilor deteriorati sau infectii, pacientul poate experimenta disconfort constant sau durere, care poate afecta calitatea vietii de zi cu zi.

Probleme Estetice: Aspectul zambetului joaca un rol important in imaginea de sine si in interactiunile sociale. Pacientii cu dinti lipsa pot deveni constienti de aspectul lor, ceea ce poate duce la o scadere a stimei de sine si la evitarea interactiunilor sociale.

Deteriorarea Osoasa: In absenta dintilor, osul maxilarului poate incepe sa se resoarba, ceea ce poate schimba forma fetei si poate face instalarea ulterioara a implanturilor mai dificila sau chiar imposibila.

Probleme de Igiena Orala: Pacientii cu dinti lipsa sau deteriorati pot intampina dificultati in mentinerea unei igiene orale adecvate, crescand riscul de carii, boli parodontale si alte infectii.

Cum transforma implanturile dentare viata pacientilor?

Implanturile dentare au un impact profund asupra vietii pacientilor, aducand solutii semnificative pentru problemele cu care se confrunta acestia. Prin restabilirea functiei masticatorii, implanturile permit pacientilor sa se bucure din nou de o gama larga de alimente, imbunatatind nutritia si calitatea vietii.

Din punct de vedere estetic, implanturile transforma zambetul, restabilind increderea in sine. Mai mult, ele redau si claritatea cuvintelor, eliminand dificultatile de pronuntie cauzate de lipsa dintilor.

In plus si poate cel mai important, implanturile dentare ajuta la mentinerea sanatatii structurii osoase, prevenind resorbtia osoasa si pastrand astfel structura faciala.

Prin toate aceste beneficii, implanturile dentare nu doar ca imbunatatesc sanatatea orala, ci si transforma in mod pozitiv intreaga experienta de zi cu zi a pacientilor.

Cum arata tratamentul cu implanturi dentare

Tratamentul cu implanturi dentare este un proces structurat in mai multe etape, fiecare fiind cruciala pentru succesul final. Totul incepe cu o consultatie initiala. In timpul acestei intalniri, medicul specialist evalueaza sanatatea orala a pacientului si discuta despre obiectivele si asteptarile acestuia.

Pe baza tomografiei computerizate (CBCT 3D) se va evalua densitatea osoasa si structura maxilarului. Aceste informatii sunt esentiale pentru a determina daca pacientul este un candidat potrivit pentru implanturi dentare si pentru a planifica cu precizie interventia. Medicul va discuta despre optiunile de tratament, riscuri, beneficii si costuri, asigurandu-se ca pacientul intelege toate aspectele procedurii.

Urmatorul pas este interventia chirurgicala de inserare a implantului. Acest proces se realizeaza de obicei sub anestezie locala si presupune plasarea unuia sau a mai multor implanturi in osul maxilarului. Dupa inserarea implantului, este necesara o perioada de vindecare, numita osteointegrare, care poate dureaza aproximativ 4-6 luni.

In aceasta perioada, implantul se integreaza in os, creand o baza solida pentru noul dinte. In majoritatea cazurilor, se poate aplica o coroana provizorie pentru a mentine estetica si functionalitatea.

Ultima etapa a tratamentului cu implanturi dentare este realizarea si aplicarea coroanei finale. Dupa ce implantul s-a integrat complet in os, se realizeaza o noua amprenta pentru a crea coroana sau puntea dentara care va fi montata pe implant(uri).

Aceste coroane sunt proiectate sa se potriveasca perfect cu restul dintilor, atat din punct de vedere functional, cat si estetic. Odata ce coroana este pregatita, aceasta este fixata pe implant, finalizand procesul de restaurare.

Cum poti sa beneficiezi si tu de un astfel de tratament?

