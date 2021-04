O regula de baza in realizarea unui outfit este sa te simti confortabil. Vestele au aceasta menire, de a ne face sa ne simtim bine intreaga zi, iar cele realizate din blana naturala nu au concurent la niciun capitol. Un must-have al garderobei tale, o vesta blana naturala este mai mult decat o simpla haina.

Poate fi piesa centrala a tinutei, daca stii cum sa o combini in mod inspirat. Aici intervine rolul specialistilor in design vestimentar, care vin in intampinarea ta cu 3 idei, si indraznete, si clasice, prin care poti sa iesi in evidenta.

Tinuta stylish rock: poarta o geaca de piele sub vesta din blana de vulpe

Eleganta are foarte multe moduri de a se exprima. Nu intotdeauna liniile perfect clasice si rafinate sunt cea mai buna alegere in materie de outfituri elegante. Cel mai adesea, eleganta vine din atitudine si este important sa iti adaptezi tinutele, cat se poate de mult, la personalitatea ta. O vesta de blana se poate purta si asa: sub o geaca de piele, cu bocanci, cu manusi de piele si cu o pereche de jeansi. Nu mai ai nevoie de niciun fel de accesoriu, pentru ca vei avea un aer cool – rock – elegant – emanand personalitate din toti porii. Exista un singur lucru suplimentar care s-ar potrivi perfect la intreaga tinuta: o motocicleta.

Tinuta clasica & rafinata: poarta o vesta din blana de vizon cu o rochie de seara

Daca vrei sa te simti ca o vedeta ce defileaza pe podium, combina orice rochie eleganta de seara cu o blana naturala. Fie ca este o capa sau o vesta, fie ca este o jacheta, oricare ar fi alegerea ta nu ai cum sa dai gres. Aceasta combinatie nu este una inovatoare, ci mai mult decat atat. Pentru ca exista din cele mai vechi timpuri, a devenit un simbol al rafinamentului si al statutului social. Cele mai eleganta si bogate femei purtau, pe vremuri, marile creatii ale maestrilor italieni. Astazi, educatia estetica a evoluat si putem spune ca tot mai multe reprezentante ale sexului frumos au in garderoba piese de colectie din blanuri.

Tinuta lejera & cool: pune o vesta din blana de vulpe peste un pulover oversized

Daca nimic nu te face sa te simti mai bine in pielea ta decat hainele largi, atunci combinatia dintre o vesta din blana naturala si un pulover oversized este cea mai buna alegere. Asa cum stii, blanurile sunt si vor ramane vedeta oricarui sezon, iar puloverele supradimensionate sunt in trend in acest moment. Ce-ar fi sa le combini pe ambele si sa iti creezi o tinuta 100% adecvata pentru trendurile actuale? Daca vrei sa contrabalansezi zona voluminoasa din partea de sus a corpului, opteaza pentru pantaloni stramti, mulati, cambrati. Poti alege o pereche de jeansi skinny sau colanti, in functie de preferintele tale pentru confort.

Cele mai spectaculoase blanuri dama se gasesc la Casa de Blanuri MG

Lansata in anul 1939, Casa de Blanuri MG utilizeaza cele mai calitative materii prime de la cele mai mari burse de marfuri din lume, precum Saga, Kopenhagen Fur si Sojuzpushnina, pe care le transforma in creatii cu totul si cu totul spectaculoase.

Vrei sa cumperi cele mai frumoase si mai calitative blanuri dama? Intra pe www.blana.ro si rasfoieste portofoliul de produse al renumitei case de blanuri. Te vei indragosti pe loc!

