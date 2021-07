Stilul si eleganta sunt doua elemente pe care oricine le doreste in interiorul locuintei. Totusi, din anumite motive, ele nu reusesc sa fie obtinute atat de simplu. In anumite cazuri, cei ce isi renoveaza locuinta prefera produse de o calitate indoielnica cu scopul de a face economii in ceea ce priveste bugetul, insa acest lucru se observa imediat la sfarsitul proiectului de amenajare. Cine isi doreste, insa, sa atinga perfectiunea si sa se bucure de un interior fabulos si elegant trebuie sa inteleaga cat de important este sa se tina cont de anumite lucruri mici, dar care fac diferenta.

Unul dintre aceste aspecte se refera la folosirea vopselei si a produselor de finisare, care pot transforma complet o incapere doar prin simpla aplicare pe perete. Astfel, degeaba iti vei amenaja locuinta cu mobilier scump, cu decoratiuni si obiecte de arta spectaculoase sau covoare fabricate din materiale rare, daca nu vei avea in vedere ca peretii sa aiba o culoare deosebita, care sa reziste in timp si daca nu vei folosi o vopsea non-toxica pentru organismul uman. Astfel, se impune sa afli cateva lucruri interesante despre motivele pentru care este recomandata aplicarea unui produs de top.

Iata de ce o vopsea de calitate reuseste sa aduca in interiorul casei luxul si sanatatea de care ai nevoie!

Igienizarea si curatenia perfecta trebuie sa fie la loc de cinste in orice locuinta. Iti doresti, prin urmare, sa reimprospatezi atmosfera si consideri ca o mana de var si putina vopsea rezolva totul? Nu este deloc gresit, pana la un punct. Vopseaua trebuie sa fie, insa, una premium, care sa nu puna in pericol sanatatea celor care vor locui aici. Din acest motiv, BenjaminMoore iti pune la dispozitie produse de cea mai inalta calitate, cu diferite caracteristici importante: sunt antibacteriene, antimucegai, nu contin amoniac, sunt inodore, nu contin substante periculoase, precum plumb sau mercur.

Vopseaua de calitate este foarte rezistenta, ceea ce inseamna ca va putea trece cu brio testul timpului, fara ca proprietarii sa fie nevoiti sa faca periodic noi investitii. In plus, datorita continutului sau, micile pete sau urme lasate de copiii neastamparati sau din neatentia adultilor pot fi inlaturate cu usurinta. De asemenea, exista anumite produse inzestrate cu o tehnologie moderna, de inglobare a unor particule ceramice microscopice, iar acest lucru ofera rezistenta sporita.

Un alt motiv pentru care ar fi bine sa folosesti vopsea premium consta in faptul ca poate fi incadrata in zona produselor ecologice, care lupta impotriva poluarii. Vopseaua de lux este prietenoasa cu mediul inconjurator si nu contine metale grele sau hidrocarburi.

Merita mentionat si faptul ca aspectul estetic al vopselei de lux va fi apreciat imediat dupa aplicare, atat de catre proprietar si de membrii familiei, cat si de musafiri, vecini sau prieteni care vor trece pragul casei. Culorile sunt deosebite, rezistente si pot completa orice stil de amenajare ales pentru interior (clasic, modern, scandinav, romantic, contemporan etc.).

In concluzie, daca vrei sa ai o casa frumoasa si eleganta, tine cont de faptul ca, inca de la inceput, trebuie sa optezi pentru cele mai bune produse. Dintre acestea se remarca vopseaua, care trebuie sa arate fenomenal, sa reziste in timp si sa fie in armonie cu intregul: doar in acest mod te vei putea bucura de rezultate uluitoare!

Sursa foto: Shutterstock.com.