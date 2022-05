Nu te mai bucuri de viata, experimentezi nefericire, izbucnesti in lacrimi fara niciun motiv, ai un nivel energie scazut… Daca ai aceste simptome, s-ar putea sa fii deprimat. Este posibil sa scapi de aceasta boala, care scade calitatea vietii oamenilor si ii demoralizeaza, cu eforturile pe care le depui in timpul zilei sau cu ajutorul unui specialist…Simona Constantin – Psiholog in Bucuresti ne ofera cateva sugestii pentru a face fata simptomelor depresiei si anxietatii.

Simptome care indica depresie

Depresia este o tulburare de dispozitie care provoaca nefericire constanta si pierderea interesului pentru tot ceea ce este in jur. Se mai numeste si tulburare depresiva majora sau depresie clinica. Aceasta afecteaza modul in care simti, gandesti si actionezi si poate duce la o mare varietate de probleme emotionale si fizice.

Este posibil sa ai probleme in a-ti desfasura activitatile zilnice obisnuite si, uneori, simti ca viata nu merita traita. Mai mult decat stare continua de tristete si de plictiseala, depresia nu este o slabiciune si, pur si simplu, nu poti sa „iesi” din ea. Depresia poate necesita un tratament pe termen mediu sau lung.

Simptomele depresiei sunt dupa cum urmeaza:

-Sentimente de nefericire, izbucnesti in lacrimi fara motiv, ai senzatii de goliciune sau simti o mare deznadejde.

-Ai accese de furie, simti sensibilitate sau frustrare, chiar si pentru probleme mici.

-Pierderea interesului sau a placerii pentru majoritatea sau toate activitatile normale, cum ar fi sexul, hobby-urile sau sportul.

-Tulburari ale somnului, cum ar fi insomniile sau prea mult somn.

-Oboseala sau lipsa de energie care necesita efort suplimentar chiar si cand faci sarcini mici.

-Modificari ale apetitului. Deseori depresivii isi pierd pofta de mancare si pierderea in greutate, dar la unii oameni se observa contrariul adica un apetit crescut si cresterea in greutate.

-Anxietate, agitatie sau neliniste.

-Gandire lenta, vorbire sau miscari ale corpului.

-Sentimente cum ca ai fi lipsit de valoare sau ai sentimente de vinovatie.

-Te concentrezi pe greselile din trecut sau te invinovatesti pentru lucruri care nu sunt responsabilitatea ta.

-Probleme de gandire, de concentrare, obiceiul de a lua decizii gresite si de a-ti aminti lucruri de zi cu zi.

-Ganduri de sinucidere frecvente si recurente, incercari de sinucidere.

-Probleme fizice inexplicabile, cum ar fi dureri de spate sau dureri de cap.

Ce poti face in aceste situatii?

In primul rand, nu te lasa prins de emotii negative in timpul procesului de vindecare. Simptomele depresiei nu trebuie confundate cu trasaturile de personalitate. Simptomele depresiei sunt temporare si nu inseamna ca caracterul tau s-a schimbat sau ca nu mai esti aceeasi persoana care erai inainte. Asa cum nu poti merge cand piciorul este rupt, ai probleme in a face anumite lucruri atunci cand esti deprimat. Pot exista fluctuatii in procesul de vindecare.

Din cand in cand, se pot observa cresterea simptomelor depresiei, modificari ale dispozitiei, ganduri vechi nerealiste sau amintiri coplesitoare. Aminteste-ti ca acest proces face parte din perioada de recuperare si ar fi bine sa scapi de gandurile negative. In caz contrar, aceste ganduri pot prelungi durata efectului depresiv temporar. In cazurile de depresie prelungita, poate fi necesar sa consulti un psiholog si sa participi la sedinte de terapie. In cazuri severe, poate fi necesara utilizarea medicamentelor pentru tratamentul depresiei, totul sub supravegherea specialistului.

Pentru a scapa de depresie ai putea sa incepi prin a face urmatoarele lucruri:

-Petrece mai mult timp cu cei dragi si mai ales cu familia;

-Exprima-ti sentimentele, ia in considerare propriile sentimente si nevoi la fel de mult pe cat iti pasa de sentimentele altora.

-Nu uita de ciclul depresiei! In depresie, de multe ori persoana nu are dorinta de a face nimic, are dorinta de a dormi si nu se bucura de ceea ce face. Poti creste nivelul de depresie daca stai acasa pentru a “hrani” simptomele, nu faci nimic si astepti sa vina ceva fara a depune efort. Din acest motiv, pe cat posibil, continua-ti activitatile chiar daca nu te bucuri de astfel de situatii. Cu timpul, vei invata sa te bucuri.

-Nu te concentra pe trecut. Nu te opri asupra greselilor din trecut si nu le aborda cu o abordare orientata catre probleme.

-Creste modul in care iti exteriorizezi emotiilor pozitive. Nu te abtine sa iti exprimi sentimentele si gandurile negative la timp, in doza adecvata. Aminteste-ti ca exprimarea adecvata in timp util si comportamentul activ vor preveni acumularea negativitatii, iar replicile minore vor preveni cutremure majore. Pot exista fluctuatii in procesul de vindecare si poate aparea din cand in cand o crestere a simptomelor depresive. Incearca sa nu te lasi coplesit de aceste fluctuatii si ia-le ca pe niste lucruri normale.

-Este important ca membrii familiei sa petreaca timp impreuna. Petrecerea timpului poate fi asigurata cu o mica activitate acasa sau poate fi realizata cu activitati in afara casei. Daca ai sprijinul celor din jur, totul poate fi mai simplu.

-Aminteste-ti ca plimbarile regulate afara, daca se poate zi de zi, au acelasi efect terapeutic ca si antidepresivele. Poti creste treptat ritmul si timpul de mers.

-Asuma-ti responsabilitatile casnice pentru a reduce timpul petrecut in pat acasa si pentru a-ti creste activitatea.

-Ai grija sa dormi intr-un mod care sa iti asigure odihna. Daca adormi tarziu si te trezesti tarziu, vei mentine singur presiunea. Obisnuieste-te sa te culci devreme si sa te trezesti devreme. Profita cat mai mult de lumina zilei pentru ca soarele si lumina sunt terapie contra depresiei.

Daca niciunul din aceste sfaturi nu te ajuta, atunci mergi cat mai curand la psiholog. Va sti cum sa gestioneze situatia astfel incat sa faci fata depresiei si anxietatii.