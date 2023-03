Durata de viata a unui set de anvelope depinde atat de caracteristicile tehnice, cat si de conditiile de functionare ale acestora. In calitate de soferi, nu puteti afecta caracteristicile tehnice stabilite de producatorul anvelopelor, insa puteti preveni uzura prematura a anvelopelor prin modificarea conditiilor de utilizare.

Care sunt factorii care determina uzura prematura a anvelopelor?

Principalul factor care contribuie la uzura prematura a anvelopelor este sofatul cu viteza mare. In special, depasirea indicelui de viteza specificat de producatorul anvelopelor duce la supraincalzirea acestora si uneori la pierderea totala de presiune. De exemplu, atunci cand depasiti un obstacol cu viteza mare, forta de frecare este mult mai mare decat atunci cand sofati linistit. Viteza mare creste semnificativ riscul deteriorarii cauciucului, duce la dezechilibrul rotilor si la deteriorarea elementelor de suspensie. De asemenea, depasirea indicelui de sarcina admis duce la consecinte similare. Stilul agresiv de condus este un alt factor important. Pornirea si franarea brusca determina uzura puternica a benzii de rulare. La viraje cu viteza mare, partea exterioara a anvelopei se uzeaza mai mult. La franarea de urgenta cu o roata blocata, zona care vine in contact cu suprafata drumului se poate uza. Presiunea necorespunzatoare in anvelope este un alt factor care trebuie luat in considerare. Statistic, anvelopele cu nivelul de presiune mai mic cu 40% decat cel recomandat se uzeaza mai repede cu 60%. Atunci cand nivelul de presiune este mai mic, anvelopele sunt supuse supraincalzirii, ceea ce reduce eficienta franarii si rezistenta la uzura. In plus, anvelopele devin moi, ceea ce determina un consum crescut de combustibil si implica un impact negativ asupra manevrabilitatii vehiculului. In acest caz, marginile benzii de rulare sunt mai expuse la uzura. In schimb, nivelul de presiune prea ridicat duce la ingustarea zonei de contact si la cresterea distantei de franare. In acest caz, partea centrala a benzii de rulare este cea care se uzeaza.

Uzura prematura a anvelopelor are loc si atunci cand le utilizati in conditii meteorologice nefavorabile. Pe masura ce temperaturile depasesc 7 grade Celsius si dispare pericolul de inghet, puteti deja sa inlocuiti anvelopele de iarna cu anvelope de vara de la Radburg . Anvelopele de iarna sunt produse din material moale, asa ca in cazul temperaturilor mai ridicate, sunt supuse la uzura prin abraziune. In schimb, anvelopele de vara isi pierd elasticitatea la temperaturi scazute, ceea ce creste substantial riscul de deteriorare sau de perforare. Dezechilibrul rotilor contribuie, de asemenea, la uzura prematura a anvelopelor. Ca urmare a unei rotatii neuniforme a rotilor, anvelopa se poate uza prin puncte separate de-a lungul intregii suprafete a benzii de rulare. In cele din urma, alinierea gresita a rotilor reduce durata de functionare a anvelopelor cu 15% sau chiar cu 30%, deoarece favorizeaza uzura unilaterala a anvelopelor.

Care sunt modalitatile prin care se poate preveni uzura prematura a anvelopelor?

In primul rand, este necesar sa verificati in mod regulat presiunea in anvelope. De obicei, intervalul de presiune admis de producatorul anvelopei este mentionat pe marcajul lateral al acesteia. Documentatia tehnica a vehiculului ofera, de asemenea, caracteristici specifice determinate in conformitate cu modelul vehiculului si sarcinile prevazute. De obicei, este suficient sa se potriveasca cifrele, sa alegeti valoarea medie si sa mentineti presiunea in anvelope la un nivel adecvat. In mod ideal, este indicat sa verificati presiunea in anvelope o data la doua saptamani. In al doilea rand, puteti contribui la durata de functionare a anvelopelor verificand periodic si alinierea rotilor. Incalcarea geometriei suspensiei este adesea indicata de tot felul de semne, cum ar fi o proasta manevrabilitate a masinii, raspuns intarziat la directie, uzura neuniforma a anvelopelor, zgomot ciudat in timp ce conduceti sau masina pur si simplu trage intr-o parte. Daca ati constatat astfel de semne, este necesar sa apelati cat mai curand la serviciile unor specialisti care pot elimina defectiunea. Este necesar apoi sa echilibrati rotile in fiecare sezon sau la fiecare 15.000 km.

Dezechilibrul rotilor nu numai ca determina uzura prematura a benzii de rulare, dar duce totodata si la deteriorarea componentelor suspensiei. Daca observati vibratii ciudate in timp ce conduceti, este necesar sa va opriti la un service auto pentru a va echilibra rotile. Inainte de a va parca masina pentru o perioada lunga de timp, cresteti presiunea in anvelope. Atunci cand vehiculul nu este utilizat o perioada lunga de timp, pe suprafata benzii de rulare pot aparea portiuni plate care pot duce la clatinarea rotilor in timp ce conduceti. Pentru a preveni acest lucru, umflati anvelopa la nivelul maxim permis. O alta modalitate principala prin care puteti contribui la durata de functionare a anvelopelor este sa le inlocuiti la timp. Anvelopele de iarna sunt concepute pentru a fi utilizate la temperaturi de +7 °C si mai scazute, in timp ce anvelopele de vara sunt destinate temperaturilor de +7 °C si mai ridicate. Cand temperatura medie zilnica ramane la un anumit nivel timp de o saptamana, inlocuiti anvelopele. In cele din urma, incercati sa nu mai conduceti atat de agresiv. Un sofat linistit, accelerarea si franarea lina vor ajuta considerabil la prevenirea uzurii premature a anvelopelor.

Cum se depoziteaza corect anvelopele?

Intre sezoane, anvelopele neutilizate ar trebui depozitate intr-un loc care beneficiaza de o temperatura constanta de +15 °C. Daca temperatura creste peste +25 °C sau scade sub 0 °C, anvelopele nu vor mai avea aceleasi proprietati. De asemenea, este important sa se evite fluctuatiile considerabile de umiditate, asta insemnand ca anvelopele sa fie depozitate intr-un loc unde nivelul de umiditate se mentine intre 50-80%. Puteti folosi pungi speciale etanse in acest scop. Nu depozitati anvelopele in aer liber mai mult de o luna, iar cat timp le tineti afara, incercati sa le protejati impotriva razelor directe ale soarelui, umezelii si murdariei. Oriunde le-ati depozita, tineti anvelopele departe de radiatoare, uleiuri, solventi, detergenti, dar si cat mai departe de lampile fluorescente sau de alte dispozitive care produc ozon. In cele din urma, anvelopele pot fi depozitate orizontal sau agatate, dar niciodata in gramezi. Oricum le-ati depozita, este indicat sa le intoarceti o data la 4 saptamani, schimband baza.