Te apropii de bar și îți comanzi Jack Daniel’s sec cu apă alături, în timp ce persoana de lângă tine vrea Jack Daniel’s „Sinatra Style”. Un barman bun știe să facă diferența. Însă deschidem astfel discuția despre varietatea de moduri de a bea acest whisky din Tennessee și despre ceea ce îl deosebește de alte whisky-uri.

Există un mod optim de a bea Jack Daniel’s? Răspunsul se află în papilele tale gustative și în ceea ce aștepți de la whisky-ul tău la un moment dat. Dar să începem cu ce înseamnă Jack Daniel’s.

Ce este diferit la Jack Daniel’s

Fiecare distilerie are o formulă prețioasă pentru fabricarea băuturii sale. Jack Daniel’s folosește o combinație de secară, porumb și orz, amestec pe care apoi îl distilează pe cărbune. O mai mare înmuiere are loc atunci când este picurat prin 3 metri de cărbune de arțar de zahăr tare, creând finețea la care te aștepți și conferind gustul care distinge acest whisky din Tennessee de alte whisky-uri.

Și nu uita de apă. Cele mai multe distilerii se mândresc cu sursa apei lor, iar Jack Daniel’s nu face excepție. Rezerva de apă de izvor calcaros de 2 mile de adâncime din Lynchburg, Tennessee, este exploatată zilnic în crearea whisky-ului Jack Daniel’s. Resursa, cunoscută sub numele de Cave Spring Hollow, a fost cumpărată de fondatorul distileriei, Jack Daniel, pentru foarte puțini bani.

Jack Daniel’s simplu

În lexiconul băuturilor alcoolice, cuvântul „simplu” a ajuns să se refere la a fi pur și simplu turnat din sticlă. Fără amestecuri. Fără gheață. Fără apă. Și, din moment ce sticla este așezată pe un raft, iese la temperatura camerei. Nu e vorba de temperatura din pivniță.

Simplu sună mai sofisticat atunci când comanzi whisky. Transmite vibrațiile unui băutor învățat care apreciază ceea ce iese din sticlă. Nu vrea să fie diluat sau amestecat și bea încet pentru a-i savura aroma moale. Totuși, acest lucru nu este menit să îl denigreze pe cunoscătorul care preferă Jack Daniel’s în una dintre multitudinea de alte combinații populare în rândul celor care preferă whisky-ul.

Un pahar de Jack simplu ajunge într-un pahar highball, unde whisky-ul nu trebuie să călătorească mult pentru a ajunge la palatul gurii și unde gustul și aroma se îmbină. Comandarea unui whiskey cu gheață înseamnă că barmanul pune câteva cuburi în pahar înainte de a turna. Băutorii de whisky direct preferă un pahar mai înalt și whisky-ul turnat peste gheață, astfel încât gheața să dilueze aroma.

Băutura în stilul Sinatra: 3-2-1

Trei cuburi de gheață. Două degete de Jack Daniel’s. Un strop de apă. Totul într-un singur pahar. Așa și-a băut Frank Sinatra Jack Daniel’s-ul de-a lungul vieții sale. Formula lui a devenit atât de cunoscută încât un barman bun știa exact ce să facă atunci când un client îi comanda Jack Sinatra Style.

În semn de omagiu adus lui Sinatra și pentru a-l onora pentru devotamentul său față de whisky-ul care a contribuit la popularizarea produsului său, compania Jack Daniel’s a modificat formula de învechire pentru a crea o băutură cu texturi atât de fine încât au devenit sinonime cu Sinatra și a creat o sticlă de whisky Sinatra Select.

Amestecarea whisky-ului cu apă minerală

Un pic de apă minerală efervescentă amestecat cu Jack Daniel’s oferă o băutură răcoritoare. Umple un pahar înalt cu gheață, adaugă Jack Daniel’s și completează-l cu apă minerală. Simpla adăugare a unei picături de apă minerală schimbă, de asemenea, intensitatea whisky-ului și cel mai bine se face într-un pahar de tip lowball cu puțină sau deloc gheață.

Jocul cu No. 7

Etichetarea formulei originale a lui Jack Daniel’s ca fiind No. 7 rămâne un mister în ceea ce privește motivul pentru care a fost ales acest număr. Adevărul a ajuns în mormânt odată cu fondatorul distileriei. Dar Old No. 7, așa cum scrie pe etichetă, este amestecul standard pentru acest whisky din Tennessee. Gustul fin și moale al Old No. 7, împreună cu clasificarea sa de 80 de grade, permite amestecarea acestuia, diluarea lui și adăugarea de arome suplimentare. Unul dintre primele amestecuri pentru Jack Daniel’s a fost cu Coca-Cola. Dacă se completa whisky cu gheață cu cola, se adăuga dulceață și se îmbina aroma de caramel a cola cu cea de vanilie a whisky-ului. Astăzi, acest amestec este încă solicitat de băutorii de whisky din întreaga lume. Cherry Coke și alte amestecuri de cola sunt, de asemenea, preferate.