Ceea ce părea un vis împlinit pentru o familie nevoiașă din Cluj-Napoca s-a transformat într-un coșmar. În loc de o locuință mai sigură, familia Boldijar s-a trezit cu tavanul crăpat, pereții distruși și riscul iminent ca acoperișul să cadă, la puţin timp după o intervenție „caritabilă” realizată de ONG-ul Prima Dată Acasă, fosta filială Habitat for Humanity Cluj.

„Ne-au ajutat să ne dărâme casa, nu să o repare”

Mircea Boldijar, bolnav și fără venituri stabile, trăiește împreună cu fratele său, o persoană cu grad ridicat de handicap. În speranța unei îmbunătățiri a condițiilor de trai, cei doi au acceptat sprijinul organizației Prima Dată Acasă pentru repararea acoperișului locuinței. Lucrarea însă, realizată superficial, fără pic rigoare, a dus la degradarea gravă a interiorului casei.

Imaginile primite de Gazeta de Cluj arată pereți sparți, tencuială căzută, lemn expus și fisuri adânci în structura plafonului, iar din tavan se desprind bucăți de material.

De la ONG caritabil la… „fă-ți singur”

ONG-ul Prima Dată Acasă a fost, până în 2017, filiala clujeană a Habitat for Humanity România. După separare, organizația și-a păstrat portofoliul de locuințe și a continuat proiecte sub propria identitate. Deși își revendică în continuare misiunea de a sprijini familiile vulnerabile, în cazul Boldijar, sprijinul s-a transformat într-o factură în alb: reprezentanții ONG-ului le cer acum beneficiarilor să își repare singuri acoperișul, pe cheltuiala proprie.

„În loc să ne ajute, ne-au lăsat în ruină. Acum ne spun că trebuie să ne descurcăm singuri”, spune Mircea Boldijar.

Întrebarea care rămâne deschisă este cine își asumă responsabilitatea pentru lucrările făcute „de mântuială” și pentru riscurile la care este expusă o familie deja vulnerabilă. Cazul ridică semne de întrebare nu doar asupra calității execuției, ci și asupra transparenței și responsabilității cu care operează unele organizații care activează sub umbrela carității.

Prima Data Acasa este fostul Habitat for Humanity Cluj

Începând din septembrie 2017, Habitat for Humanity Cluj a renunțat la statutul de afiliere cu Habitat for Humanity România și Habitat for Humanity International și nu a mai făcut parte din rețeaua internațională Habitat for Humanity.

Organizația din Cluj și-a continuat activitatea sub un nou nume și a adoptat o nouă identitate de brand. Organizația locală și-a păstrat întreg portofoliul de locuințe construite și renovate, precum și familiile sprijinite. Habitat for Humanity Cluj a fost filială a organizației Habitat for Humanity România în perioada 1999–2017. Misiunea Habitat for Humanity România de a eradica locuirea precară, ca unic reprezentant al Habitat for Humanity International în România, a continuat prin intermediul Biroului Național și al celorlalte filiale ale sale.

Organizația din Cluj și-a continuat propriile proiecte, afirmând că a rămas fidelă misiunii de a construi locuințe și de a dezvolta noi tipuri de programe dedicate familiilor cu venituri reduse, pe baza experienței sale specifice de peste 18 ani în comunitatea locală.

Faptul că fostul Habitat for Humanity Cluj a renunțat la afilierea internațională nu-i absolvă pe actualii responsabili de obligațiile morale și legale asumate față de beneficiari. Din 2017, organizația s-a rebranduit, și-a păstrat portofoliul de locuințe și proiecte, dar se pare că a abandonat și standardele.

Situația familiei Boldijar este cu atât mai gravă cu cât nu există alte resurse la dispoziție. Niciun venit stabil, nicio rezervă financiară, doar o cameră umedă, crăpată, care stă să se prăbușească.

Ajutorul promis s-a transformat într-o povară. Iar cei care ar fi trebuit să vegheze asupra corectitudinii intervenției aleg să tacă. Într-o Românie în care prea multe organizații funcționează în regim de „binefacere fără consecințe”, cazul Boldijar devine emblematic.

Plângere la Inspectoratul de Stat în Construcţii Cluj

„În atenția Inspectoratului de Stat în Construcții

Subsemnatul Boldijar Mircea vă aduc la cunoștință următoarele:

Fiind o persoană fără posibilități materiale, am cerut ajutorul unui domn consilier pentru reparația acoperișului casei unde locuiesc. Acesta a contactat Asociația Acasă, stabilind cu Andrei Aronet, director de programe al asociației, că va dona banii necesari în contul asociației, iar asociația să cumpere materialele și să asigure manopera prin angajații săi, cât și prin voluntari, pentru a se înlocui țigla veche cu ondulină. Lucrarea a fost făcută de Horia Tutui, angajat al asociației în funcția de inginer constructor, și Claudiu, voluntar, și încă doi voluntari al căror nume nu îl știu. Lucrările au început în 16.12.2024.

Faptul că angajatul asociației, ing. Horia Tutui, a făcut reparația acoperișului poate fi dovedit prin anexa 1 atașată, în care se vede mesajul WhatsApp al domnului Aronet, în care mă informează că colegul său Horia și voluntarul Claudiu vor face lucrarea. Participarea efectivă la repararea acoperișului a ing. Horia T. conferă acestuia, cât și asociației la care este angajat (Asociația Acasă), statutul de executant al lucrării de reparație a acoperișului, pentru care au fost plătiți de donator, conform înțelegerii și angajamentului față de acesta, mai ales că scopul declarat al asociației este de a construi și renova case pentru familii nevoiașe, cu angajați proprii, colaboratori și voluntari. Practic, Horia T. și asociația la care este angajat au fost plătiți de donatori să repare efectiv acoperișul.

Vă aduc la cunoștință că, în calitate de executant, Asociația Acasă, cât și angajatul acesteia, ing. constructor Horia Tutui, conform Legii 10/1995, art. 7, aveau obligația de a scrie în contract clauze în care să ofere garanție pe lucrarea prestată și nivelul de calitate al acesteia. Faptul că au omis acest lucru și au trecut în contract doar „asistență materiale” și au scris „specific: familia solicită ajutor reparație/reconstrucția șarpantei”, cu scopul clar de a mă păcăli, dovedește că am fost înșelat și indus în eroare cu bună știință. Scopul în sine al înțelegerii nu era asistența cu materiale, ci însăși reparația acoperișului, pentru care Asociația și angajatul ei, Horia T., au fost plătiți să o facă.

Această omisiune nu îi exonerează nici pe ing. Horia și nici pe angajatorul său de calitatea acoperișului construit de el. Conform art. 25 din Legea 10/1995, lit. c, ei sunt responsabili în mod direct de faptul că intră apă prin acoperiș și că tavanul e plin de crăpături și găuri, deoarece ing. Horia nu a luat măsuri pentru a evita călcarea direct pe plafon. Practic, dacă ing. Horia ar fi pus scânduri transversal peste grinzile podului, ar fi făcut un pod la 35-40 cm distanță de plafon și nu ar fi călcat pe el în mod repetat – fapt ce a dus la prăbușirea unei bucăți din tavanul camerei și deteriorarea gravă a tavanului de la bucătărie în timpul acelei lucrări.

Acest fapt îl pot dovedi cu anexa 2, în care îl înștiințez pe consilier că s-a prăbușit tavanul și că sunt în pericol, iar asociația nu vrea să repare, în încercarea de a tăinui accidentul tehnic produs în timpul schimbării țiglei. Horia T. și voluntarii au improvizat o schelă pentru a susține tavanul, promițând și dând asigurări că vor repara tavanul stricat de ei când vine vremea mai favorabilă – fapt ce nu s-a întâmplat, dovedit de anexele 2 și 3 atașate, în care consilierul care a plătit lucrarea tot îi roagă să repare ce au stricat.

Mai nou, au pretenția că, în calitate de proprietar, e obligația mea să repar tavanul, deși acesta a fost stricat de Horia T. și voluntari în timpul lucrării de schimbare a țiglei. Conform Legii 10/1995, art. 25, lit. k, executanții lucrărilor au obligația de a remedia stricăciunile făcute de ei, pe cheltuiala lor.

Horia T. și asociația se fac vinovați de tăinuirea unui accident tehnic grav care a afectat tavanul, deoarece nu l-au raportat Inspectoratului de Stat în Construcții în 24 de ore, conform Legii 10/1995, art. 25, lit. h, promițând constant că vin să repare ce au stricat, de mai bine de 6 luni, și nu au venit.

Din această cauză, vă solicit, în conformitate cu HG 525/2013, art. 4, lit. g, să verificați dacă au fost respectate reglementările tehnice în accidentul tehnic produs de acțiunea directă a ing. Horia Tutui și a voluntarilor, în timpul executării operației de schimbare a țiglei vechi la imobilul (camera, bucătărie) din str. Mecanicilor nr. 26, Cluj-Napoca, având repercusiuni grave asupra structurii casei.

Vă rog să țineți cont că este vorba de un accident tehnic produs de acțiunea directă a ing. Horia Tutui și a voluntarilor, în timp ce executau lucrarea de schimbare a țiglei pe acoperiș, și nu de o obligație a mea de proprietar. Este vorba de obligația asociației și a angajatului ei, ing. Horia T., să răspundă de calitatea lucrării pe care au făcut-o și pentru care au primit bani, cât și pentru stricăciunile produse de ei în timpul lucrării.

Vă mai atrag atenția că, din cauza lor, tavanul e plin de crăpături și, dacă se prăbușește peste noi, vor răspunde penal, pentru că ei sunt direct responsabili – au stricat tavanul și au lucrat fără a lua măsurile de siguranță necesare”, se arată în plângerea depusă de Boldijar

Plângere la Primăria Cluj-Napoca

Răspunsul Primăriei Cluj-Napoca

Cine conduce ONG-ul Prima Dată Acasă

Asociația Acasă este condusă de Răzvan Cinar-Jiga, în calitate de președinte al Consiliului Director. Din același consiliu mai fac parte Luminița Ștefănescu, Călin Cîmpean, care ocupă funcția de vicepreședinte, și Filip Cosma.

Activitatea zilnică a asociației este coordonată de Andrei Aroneț, director de programe. Din echipă mai fac parte şi Monica Handrag, economist, Horia Țuțui, inginer construcții, și Viorel Dodea, coordonator șantier.

