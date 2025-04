La Wonder Family Fest, începând din Vinerea Mare, fiecare bilet achiziționat va fi un gest de dăruire profundă. Întreaga sumă încasată va fi donată integral către copiii abandonați aflați în îngrijirea statului. Împreună, nu doar celebrăm un moment, ci clădim un viitor în care solidaritatea și iubirea devin temelia unei lumi mai bune. Binele se construiește împreună! Hai cu noi la Family Fest!

În Săptămâna Patimilor, Darius Mârza, proprietarul Wonderland Resort și organizatorul Wonder Family Fest, anunță că toate câștigurile obținute din vânzarea biletelor la ediția a II-a a celui mai mare festival pentru familii vor fi donate integral către casele de tip familial aflate în subordinea DGASPC din întreaga țară. Organizatorii anunță, de asemenea, că sute de copii din aceste centre vor avea parte de o zi plină de surprize la cel mai mare festival pentru familii, unde vor fi aduși cu autocare din județele de reședință.

Ediția din acest an a Wonder Family Fest se desfășoară sub sloganul ”E mai fain împreună”, pentru a sublinia importanța timpului petrecut împreună, dar și a ideilor și faptelor gândite și făcute #ÎMPREUNĂ.

”Dumnezeu lucrează prin oameni și minunile Lui sunt înfăptuite tot prin oameni. Suntem chemați, fiecare dintre noi, să fim un instrument al binelui și să aducem puțină lumină în întuneric și puțină speranță în sufletele celor care sunt pe cale să și-o piardă. Am observat că tinerii din casele de copiii au nevoie, în primul rând, de mult sprijin emoțional, de atenție, de cineva care să le dea încredere în ei că pot reuși, și apoi să îi ghideze după ce părăsesc sistemul de protecție, să le dea o șansă la un viitor frumos. Am fost la multe astfel de centre și am văzut cu ochii mei foarte mulți copii senzaționali, cu potențial, realmente minunați, care trebuie susținuți cu orice preț, pentru că, sunt convins, mulți dintre ei vor putea pune umărul la dezvoltarea României.

Așa că am luat o decizie: toate, dar absolut toate câștigurile din biletele pe care le vindem la ediția din acest an a Wonder Family Fest vor fi donate către copiii aflați în casele de tip familial. Începând din Sfânta zi de Vinerea Mare, de la primul bilet vândut în acea zi, până la ultimul bilet de acces la ediția 2025, toți banii merg către ei, cei care au atâtea nevoi… și, da, știu că pe cea mai mare dintre ele – aceea de a avea o familie – nu le-o putem îndeplini, dar măcar facem cât mai mult din cât putem. Eu cred că binele se înmulțește atunci când este dăruit”, spune Darius Mârza, proprietar Wonderland Resort.

În 2024, la prima ediție a celui mai mare festival pentru familii din România, peste 50.000 de participanți s-au bucurat de zile de poveste, iar ediția din acest an, care va avea loc între 1 și 3 august, se anunță a fi una și mai spectaculoasă.

Artiști pentru toate generațiile, la ediția a doua a Wonder Family Fest

Rednex și No Mercy sunt headlinerii ediției a doua a Wonder Family Fest, cel mai mare festival pentru familii din România. ”Cotton Eye Joe”, hitul mondial cu peste 277 de milioane de vizualizări pe YouTube și ”Where Do You Go”, primul single al No Mercy ajuns instant după lansare în top 5 în 10 țări din toate colțurile lumii, se vor auzi LIVE la Wonderland Resort, între 1 și 3 august 2025.

Tinerii care vor participa la festival vor avea o surpriză: Theo Zeciu, unul dintre cei mai îndrăgiți creatori de conținut ai noii generații va urca pe scena principală în prima zi a festivalului. Tot pe 1 august, programul la Main Stage va fi deschis cu Wonder Parade – Marea Paradă, care va aduce pe scenă prima surpriză: Familia Melimi. În cea de-a doua zi, sâmbătă, 2 august, Wonder Parade va da startul distracției la scena principală cu marele show al Găștii Zurli.

Lineup-ul va fi completat de unii dintre cei mai apreciați artiști ai momentului din România, printre care Horia Brenciu, Smiley, Iuliana Beregoi, Dorian Popa, iar Cătălin Botezatu va pune în scenă defilări de modă ale celor mai apreciate creații ale sale. Fiecare dintre cele trei zile de festival se va încheia cu un after party, în sala Grande Vista din incinta resortului, cu: Adi de la Vâlcea, Oana Radu, Geo da Silva și Gyo Gee.

Wonder Family Fest, o experiență completă pentru întreaga familie

Wonder Family Fest este o oportunitate de a experimenta diversitatea și bucuria într-un singur loc. Pe lângă lineup-ul impresionant, festivalul va găzdui spectacole speciale – acrobatice, ecvestre, aeriene – și activități pentru toate vârstele, zone de arts & crafts, food corners sau zone sportive și alte numeroase surprize, astfel încât fiecare participant să se poată bucura de magia timpului petrecut împreună cu familia.

Participanții se vor bucura de zone tematice unde distracția și adrenalina se îmbină pentru că #emaifainimpreuna:

● Wonder Adventure Park: Parcul de aventură cu zeci de activități distractive, inclusiv tobogane pentru toate vârstele, roată panoramică, trambuline, WONDER LUGE (boburi gravitaționale), tiroliană de 600 m, telescaun și multe altele.

● Wonder DinoLand: O experiență fascinantă cu dinozauri animatronici.

● Piscină exterioară de 3.000 mp: cu infinity view și o plajă generoasă (10.000 mp)

● ZurliLand – cea mai generoasă zonă de entertainment și playground pentru cei mai mici, cu scenă dedicată, Căsuța Zurli, caravana mascotelor, jocuri cu premii și cornere tematice powered by Lumea Zurli

● Zone de camping generoase: pentru corturi și rulote personale sau închiriate.

● Magic in the Sky: salturi cu parașuta, plimbări cu elicopterul & balonul cu aer cald

● 4 scene pentru concerte și spectacole live: Main Stage – cu artiști precum Rednex, No Mercy, Horia Brenciu, Iuliana Beregoi; Kids Stage: spectacole de magie și iluzionism, teatru de păpuși, mascote și clovni, concerte de muzică cu și pentru copii, jocuri și concursuri, sesiuni de autografe și întâlniri cu vedetele; Latino Stage – competiții naționale, cu cele mai renumite școli de dans latino din România, concerte cu Wilmark & The Cuban Project și alții; Grande Vista Stage – after party, după ora 23.00.

● Wonder Parade – Marea Paradă a mascotelor, personajelor fantastice și a Carnavalului de la Rio – cu școli de dans, acrobați și live acts.