In cazul in care sunteti un antreprenor in cautare de noi directii de business si decideti sa va orientati catre industria ospitalitatii, meritati, in primul rand, felicitari, intrucat acest domeniu prospera in continuare, chiar daca a fost afectat din plin de masurile impotriva raspandirii coronavirusului. Este si normal, avand in vedere ca alimentatia reprezinta una dintre nevoile de baza, la propriu si la figurat, din celebra piramida a lui Maslow. Mai mult decat atat, un local primitor, cu mancare delicioasa si un personal respectuos, pluseaza si la capitolul socializare, care ne-a lipsit atat de mult in timpul pandemiei de COVID.

Daca v-ati hotarat sa deschideti o brutarie, ideea este una de apreciat, fiind cunoscuta apetenta romanilor fata de produsele de panificatie (fie ca vorbim despre franzele, chifle, colaci, covrigi, pesmeti, foitaje etc.). Insa, pentru a avea garantia unor rezultate care sa satisfaca pana si preferintele celor mai exigenti dintre clientii care va trec pragul, aveti nevoie de echipamente HoReCa de top in unitatea dumneavoastra.

echipamente horeca

Fresco Expert, furnizor care sustine inca din anul 1992 inovatia in bucatariile profesionale din Romania, va pune la dispozitie numeroase modele de cuptoare de brutarie, provenite exclusiv de la branduri recunoscute la nivel international.

Astfel, aceste echipamente HoReCa dispun de maximum de fiabilitate, productivitate, usurinta in utilizare si o durata indelungata de viata, fara nevoia unor interventii repetate pentru reparatii ori mentenanta. Ele asigura o coacere rapida, au un consum redus de energie electrica si permit folosirea cu pana la 30% mai eficienta a spatiului interior.

Cuptoarele de brutarie au un design modern si layout-uri modulare, iar unele dintre ele sunt chiar dotate cu sisteme automate de curatare. Mai jos, va prezentam trei modele de asemenea produse, din oferta magazinului mentionat anterior, alaturi de principalele lor caracteristici tehnice:

Cuptor electric brutarie-pizza, 2 tavi AIF0050

Echipamente HoReCa dotate cu aport de aburi, camera de coacere cu samota si iluminare interna / Control electromecanic / Umidificare simpla / Incalzire statica / Dimensiuni 111×107,4×41,3 cm / Greutate 98 kg / kW electric 6.9 / Temperatura intre +45 si +450 de grade Celsius;

Cuptor electric brutarie-pizza, 4 tavi EKF 464 P

Model Evolution / Control electromecanic / Incalzire ventilata / Dimensiuni 78,4×77,4×63,4 cm / Greutate 51,2 kg / kW electric 6.2 / Temperatura intre +100 si +260 de grade Celsius;

Cuptor electric brutarie-patiserie, 6 tavi MKF 664 S

Echipamente HoReCa tip Millenial / Control electromecanic / Umidificare prin injectie directa / Incalzire ventilata / Dimensiuni 85×104,1×85 cm / Greutate 182 kg / kW electric 10.4 / Temperatura intre +100 si +275 de grade Celsius.

Aceste echipamente HoReCa vin insotite de garantie Base Care inclusa in pret (montaj, 12 luni piese de schimb si manopera), care, contra cost, poate fi extinsa la Performance Care si Premium Care, cu extra beneficii precum revizie anuala, training de utilizare, interventie in 48-72 de ore etc. Astfel, puteti garanta tuturor clientilor dumneavoastra din brutarie produse de calitate, in cel mai scurt timp, care se vor vinde… ca painea calda, atat la propriu, cat si la figurat!