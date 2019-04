În 16 aprilie, Antena 3 anunța pe surse că judecătorul Cristi Danileț de la Tribunalul Cluj a fost sancționat de Secția disciplinară pentru judecători din cadrul CSM, informație preluată și de alte publicații de presă din țară. Ulterior acestei informații, însă în aceeași zi, pe site-ul CSM a apărut și soluția dată în cazul judecătorului clujean, respectiv secția pentru judecători a constatat încălcarea normelor de către Cristi Danileț a Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor. Nu a întârziat să apară nici reacția magistratului care, în loc să se scuze că a încălcat Codul deontologic, se lăfăie pe Facebook că nu a fost sancționat.

Secţia pentru judecători a CSM a constatat că judecătorul Cristi Danileț a încălcat normele Codului deontologic, atunci când, în mod repetat a postat pe pagina sa de Facebook mesaje critice la adresa activității ministrului Justiției, comentarii despre care s-a stabilit că au avut o vădită tentă politică și au depășit limitele obligației de rezervă impuse magistraților



”Secţia pentru judecători a constatat încălcarea de către domnul judecător Cristi Danileţ din cadrul Tribunalul Cluj a normelor de conduită reglementate de art.9, alin. 2 din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor (majoritate: 6 voturi DA, 3 voturi NU),” se arată în decizia CSM

Această decizie a fost luată în baza Raportului întocmit de Inspecția Judiciară din 13 decembrie 2018, publicat în exclusivitate de luju.ro. Judecătorului i s-a imputat faptul că a făcut afirmații care au fost de natură a depăși limitele obligației de rezervă impuse magistraților. Decizia CSM a avut la bază două postări pe Facebook ale judecătorului din 24 iulie 2018, respectiv 1 august 2018. Danileț l-a ironizat pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, care spunea că persoanele care cred că au fost condamnate în baza interceptărilor ilegale sau a protocoalelor cu SRI pot cere revizuirea sențintei.

” (…) Nu trebuie omis că judecătorii sunt cei care au rolul de a stabili standarde în societate, acțiunile și comportamentul acestora, atât în interiorul, cât și în afara instanței, în cadrul căreia își desfășoară activitatea, trebuind să inspire respect și încredere publicului. (..)

Articolul 9 alin. 3 din din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, statuează că judecătorii sunt obligați ca în exercitarea atribuțiilor să se abțină de la manifestarea sau exprimarea defăimătoare, în orice mod, la adresa celorlalte puteri ale statului – legislativă și executivă.

În punctul de vedere exprimat, domnul judecător Cristi Danileț a susținut că reacțiile sale publice au reprezentat o constantă pe parcursul activității sale, arătând că a folosit orice prilej pentru a explica publicului care sunt atribuțiile justiției, rolul magistraților și cât de importantă este independența justiției.

Relativ la afirmațiile ministrului justiției din datele de 23.07.2018 și de 1.08.2018, a considerat că publicul avea nevoie de explicațiile pe care le-a oferit exclusiv pe contul său de facebook și nu în presă, explicații care au fost apreciate pozitiv, primind chiar felicitări.

Așa fiind, susținerea domnului judecător că postura sa îl obligă mai mult a avea o reacție atunci când activitatea sa este vizată și când CSM-ul tace și nu are nicio reacție cu privire la declarațiile ministrului justiției, trebuie arătat că, fără a i se impune să renunțe la dreptul la libertatea de expresie, este de netagaduit ca circumstanțele speciale în care comentariile sale au fost făcute, ca și lipsa de reținere și prudența ca raspuns la cele afirmate de politician, au fost de natură a depăși limitele obligației de rezervă impuse magistraților.(…)

Astfel, reacțiile pe care consideră că trebuie să le aibă în postura sa de judecător, relativ la diferite modificări ce privesc reglementări în domeniul justiției, trebuie să fie unele constructive, aplicate și nu ofensatoare, de natură a crea prejudicii de imagine altcuiva, în speță ministrului justiției.

În acest context, apreciem că acele critici vizând proiecte legislative sau problemele de politică penală exced circumstanțelor limitate în care un judecător poate aprecia asupra unor chestiuni cu care este în dezacord (…), se arată în raportul Inspecției Judiciare.

Judecătorul a refuzat să se prezinte la CSM

Înainte cu o săptămână de decizia secției pentru judecători, Danileț anunţa că nu se va prezenta în 16 aprilie la CSM şi nici nu va mai da curs vreunei invitaţii din partea Consiliului pentru „presupuse delicte de opinie”.

”Săptămâna viitoare ar trebui să merg la CSM pentru a răspunde cu privire la anumite afirmaţii făcute de mine în mediul online. Sunt trei astfel de acţiuni derulate împotriva mea de la începutul acestui an şi încă una în stadiu incipient. Vreau să fie foarte clar: nu accept să dau explicaţii nimănui pentru ceea ce scriu sau spun, cât timp nu comentez dosare în curs de derulare, nu critic colegi şi nu instig la încălcarea legii. Particip activ la dezbaterile publice cu privire la subiecte interesând aspecte socio-juridico-politice încă din anul 2003. Până acum, niciodată nu mi s-a imputat nimic. Mai mult, toate afirmaţiile mele sunt în aceeaşi manieră, relevând o constanţă a principiilor pe care le susţin de mulţi ani şi care sunt conforme standardelor internaţionale privind justiţia. Brusc însă, au apărut mai multe autosesizări ale Inspecţiei care are puterea de a alege în mod arbitrari pe ce magistrat să urmărească şi pentru ce postări şi interviuri. Ei bine, de azi înainte nu voi mai da curs niciunei chemări la CSM sau Inspecţie pentru presupuse delicte de opinie. În România încă avem libertatea de expresie şi înţeleg să îmi exercit acest drept ca orice alt cetăţean, în mod demn şi integru, cu singurele limite impuse expres de legea ce guvernează statutul magistraţilor”, scria Danileţ pe Facebook.

Cristi Danileț: Minciuni, dezinformări. Dar scuze?

În 16 aprilie, mai multe publicații de presă au preluat de la Antena 3 informația potrivit căreia judecătorul Cristi Danileț a fost sancționat de CSM. Imediat, magistratul de la Tribunalul Cluj a venit cu lămuriri în mediul online, precizând că nu a fost sancționat, ci doar a încălcat Codul deontologic. Domnul judecător nu își cere scuze că a încălcat normele de conduită morală, ci se laudă că nu a fost sancționat…

„Acum câteva săptămâni ziceau unii de la ziar că aș fi fost sancționat disciplinar pentru că am încălcat codul deontologic criticându-l pe ministru și vorbind ceva de protocoale. Am spus atunci că nu e adevărat: era vorba doar de o amânare a cauzei aflate la CSM care s-au autosesizat pentru o postarea de a mea pe FB. Văd reluată știrea cum că azi aș fi fost sancționat pentru că am încălcat codul deontologic. Așadar: cei care au spus același lucru data trecută, au mințit; cei care spun asta azi, dezinformează: pentru încălcarea Codului deontologic un magistrat nu este sancționat, cel mult se ține seama de asta la evaluarea care se face o dată la câțiva ani, dar care nu se mai face pentru magistrații cu peste 20 ani vechime, cum sunt eu. Și ca să arăt că am dreptate, veți vedea că CSM nu a stabilit nicio sancțiune, accesând acest link http://bit.do/CSMCD.

PS. Lăsați că vă spun eu când voi fi sancționat disciplinar, cu ce și pentru ce anume. Urmează și asta, cu siguranță”, a scris pe Facebook, Cristi Danileț.