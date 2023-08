Domeniul IT a devenit extrem de atragator datorita veniturilor mari care pot fi castigate, dar si a flexibilitatii pe care o ofera. Din acest motiv, atat tinerii, cat si adultii aflati in proces de reconversie profesionala sunt in cautare de cursuri de programare gratuite care sa-i ajute sa inteleaga ce inseamna exact sa scrii cod si isi puna bazele unei cariere.

Un astfel de beneficiu il ofera utilizatorilor si mentoratul WellCode, program unic pe piata din Romania. Daca esti pasionat de codare, ai posibilitatea de a-ti verifica abilitatile in cadrul modulului de cursuri programare gratuite WellCode. In consecinta, daca iti doresti sa inveti sa scrii cod si sa te convingi daca acest domeniu te reprezinta, poti participa la modulul gratuit, apoi poti continua mentoratul pentru definitivarea formarii tale.

cursuri programare gratuite

Mentoratul WellCode a fost infiintat in anul 2017 de Petru Trimbitas, in urma experientei acumulate in cadrul companiilor Facebook si Google, din Statele Unite ale Americii. Pe durata colaborarii cu cei doi giganti IT, tanarul clujean a observat si constientizat modul in care succesul profesional este conditionat de stabilitatea si echilibrul emotional.

Ca urmare a acestor observatii, a decis sa ofere viitorilor programatori posibilitatea de a-si testa abilitatile de scriere de cod in cadrul unui modul de cursuri de programare gratuite. Dupa finalizarea acestui modul, vei putea sa alegi sa continui mentoratul in paralel cu un program de dezvoltare personala.

Fie ca vei dori sa sari peste modulul gratuit si sa incepi direct cu programul de formare, fie vei prefera sa iti verifici abilitatile, vei beneficia de aceeasi sustinere din partea mentorilor si coachilor. Acestia iti vor fi alaturi de la primul ”Hello” si pana la angajare.

Odata intrat in programul de formare, vei avea posibilitatea sa scrii cod curat si corect, sub atenta indrumare a mentorilor. Dupa ce vei reusi sa parcurgi integral platforma, mentorii te vor ajuta sa iti scrii propria aplicatie si sa-ti realizezi portofoliul de proiecte.

Apoi, iti vor arata cum sa iti rafinezi abilitatile soft skills si tehnice, astfel incat sa treci cu brio de interviul de angajare. Spre deosebire de clasicele cursuri de programare gratuite, evolutia ta va fi marcata de parcurgerea unor etape importante, in ritmul tau. Astfel, vei avea oportunitatea de a rezolva probleme atunci cand si cat iti permite timpul, de oriunde iti doresti. Cu toate ca vei lucra individual, nu vei fi niciodata singur! Mentorii iti vor fi alaturi si te vor ghida catre gasirea solutiei corecte.

Un alt atu al mentoratului gandit de Petru Trimbitas este modulul de dezvoltare personala, coordonat de coachi cu experienta vasta. In cadrul acestuia, vei avea ocazia de a-ti identifica si constientiza gandurile negative care iti blocheaza succesul si iti provoaca dezechilbre emotionale. Totodata, specialistii in dezvoltare personala te vor ajuta sa iti dezvolti mecanisme sanatoase de gestionare a acestor ganduri si emotii si sa te mentii concentrat pe atingerea obiectivului final: angajarea ca programator.

Coachii te vor ajuta si sa iti invingi frica de esec, sa iti dezvolti un plan alimentar corect, sa iti stabilesti o igiena a somnului eficienta si un ritm de viata activ. Fiecare dintre aceste mici detalii va contribui la cresterea puterii tale de concentrare si la dezvoltarea gandirii analitice, esentiale pentru o cariera de succes in domeniul IT.

Programeaza o sedinta cu mentorii si testeaza-ti abilitatile de codare in cadrul modulului de cursuri de programare gratuite!