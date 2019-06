Curtea de Apel Cluj a dat o sentință definitivă în procesul de înșelăciune în care a fost judecat OTTMAR ERICH, germanul implicat în devalizarea Combinatului de Utilaj Greu din Cluj Napoca.

”Respinge ca nefondat apelul declarat de revizuentul OTTMAR ERICH GEH împotriva sentinţei penale nr. 34/18 ianuarie 2019 pronunţată de Tribunalul Cluj. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă revizuentul la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare avansate de stat în prezenta procedură. Definitivă”, arată soluția pe scurt emisă de Curtea de Apel Cluj.

Ottmar a vandut o parte din halele CUG-ului lui Emanoil Plăcintar, om de afaceri clujean, chiar daca nu avea acest drept. Pe langa pedeapsa cu inchisoarea, Ottmar a mai fost condamnat si la plata a peste 300.000 de euro, prejudiciul cauzat. Dupa ce a fost scos la vanzare de AVAS, CUG-ul a fost vandut pe bucati, chiar daca cei care l-au cumparat nu ar fi avut acest drept.

In 2005, dupa ce a fost scos la privatizare, CUG-ul a fost cumparat de o societate cu actionariat german. dupa un an, administratorul noului proprietar a vandut, chiar daca nu avea acest drept, o parte din patrimoniul combinatului. A fost dat in judecata si dupa mai bine de trei ani de cercetare prin sertarele procurorilor, Ottmar a fost trimis in judecata. asta nu inainte de a i se administra doua decizii de netrimitere in judecata, care au fost contestate. Intr-un final, dupa ce cazul a fost pasat de la procurorii DNA Cluj la cei de la Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj.

In 26.01.2007, Emanoil Placintar, patron SC Tirana Import Export face o plangere la DNACluj in care il acuza pe Ottmar Erich, fost asociat si administrator al SC S&MG SRL de santaj. Cazul ajunge in atentia fostului sef al DNA ST Cluj si actual procuror sef adjunct al DNA, Laura Oprean, care dispune neinceperea urmaririi penale pentru Ottmar si Ioan Simut si declina competenta catre Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj pentru cercetarea celor doi. In 27.09.2007, procurorul Gabriela Iancu din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj da neinceperea urmaririi penale pe numele lui Ottmar si Simut. Placintar face plangere la aceasta rezolutie, iar prim-procurorul trimite cazul spre cercetare la IPJ Cluj, adica la Berchisan, care il trimite in judecata doar pe Ottmar pentru inselaciune.

