Comuna clujeană Dăbâca a avut parte, într-un scurt interval de timp, de două incidente extrem de violente: un bărbat căsătorit cu o femeie din satul Luna de Jos, în vârstă de 39 de ani, a fost bătut crunt şi apoi biciuit de un grup de localnici, iar un sătean de 19, din comună, s-a ales cu parbrizul spart cu un baros, din partea unor tăietori neautorizaţi de lemne, inşi fără căpătâi, care terorizează zona! Poliţia a demarat deja cercetările şi promite că va soluţiona cât mai rapid cele două cazuri.

Contrar sloganurilor, satul românesc – o junglă neospitalieră

Asemeni unei jungle – sau în cazul nostru, al unei păduri pline de sălbăticiuni – satul românesc îşi are „animalele” care îşi păzesc straşnic teritoriul, făcând moarte de om atunci când consideră că intruşii le intră în spaţiul vital… Am relatat – şi nu o singură dată – despre întâmplările năprasnice prin care trec diverşi tineri care curtează fete de pe la sate sau, pur şi simplu, fac greşeala să le conducă până acasă cu maşina. De multe ori, aceştia ajung să fie distruşi în bătaie de flăcăii sănătoşi din punct de vedere fizic- nu şi mental – şi să se trezească, pur şi simplu, cu maşinile devastate. Uneori, pe motiv că „străinul” le-ar putea sufla „trufandaua”, dar şi dintr-o pornire atavică, aceea de a-i goni pe venetici – sau în limbaj neaoş ardelenesc, pe „vinituri”. Un necaz mai mare decât casa l-a păţit un bâlnd şi „olimpian” moldovean, fierar-betonist, tare ca stânca vârfului Ceahlău, stabilit prin căsătorie la Cluj-Napoca şi care din când în când vizitează satul soţiei, Luna de Jos, localitate arondată comunei Dăbâca. Povesteşte acesta, după ce mă roagă să-i păstrez ascunsă identitatea, spunându-mi că are numeroase cunoştinţe la Cluj-Napoca şi îi e jenă de întâmplare, deşi recunoaşte că în sat povestea sa este deja de notorietate. Începe acesta: „Vineri, 5 aprilie, am mers la casa părintească a soţiei din Luna de Jos ca să o aştept să vină sâmbătă la mine, ea fiind de serviciu vineri. În ziua respectivă am fost plecat la naşii noştri, ne-am simţit bine de tot acolo şi, la întoarcerea acasă, pe bicicletă, în jurul orei 21.30 mi-am zis să intru până la bar şi să beau şi eu o bere”. Arată acesta, în continuare, că n-a apucat să soarbă măcar două înghiţituri din sticlă că s-a şi trezit înconjurat de trei consumatori, inşi care-şi parcaseră căruţele afară. Îşi continuă relatarea muntele de om: ”Aceştia m-au făcut în toate felurile, cum le-a venit la gură – cel mai des „vinitură”. Am dat să plec şi după ce-am ieşit, în fugă, din local – unde încasasem deja un scaun în cap – am ajuns lângă un şanţ. Au luat-o după mine, m-au prins şi au început să mă bată „ca la concurs”, unul dintre ei chiar cu un bici! Spuneţi-mi, cum să mă apăr de trei inşi furioşi la culme şi puternici şi ei, obişnuiţi cu munca la pădure”? Acesta arată mai departe cum, după ce indivizii l-au bătut cât au poftit s-a târât spre casă, în noapte, cu chiu cu vai – însă n-a putut da telefon la poliţie sau salvare deoarece, în încăierare, îşi pierduse telefonul. Aşa că a suferit în tăcere câteva ore şi, de teamă să nu fie prins din nou de agresori, abia pe la trei dimineaţa s-a întors la locul unde fusese bătut şi şi-a recuperat telefonul. Apoi a bolit de unul singur, aşteptându-şi soţia să vină acasă, fără să se prezinte la poliţie. Explică acesta mai departe: „Iar când a venit soţia şi m-a văzut era cât pe ce să leşine! M-am prezentat la poliţie doar azi (n.n. – miercuri, 10 aprilie) şi am depus plângere, iar cei de acolo trimiţându-mă la I.M.L.Cluj ca să-mi scot certificat medico-legal”.

Un alt caz, la Dăbâca, autorii aceiaşi – susţine moldoveanul

Arată în continuare că în timp ce se afla la poliţie a aflat de o altă faptă a indivizilor care sperie Vestul – pardon, aşezarea – petrecută în ziua de marţi, 9 aprilie: cică respectivii ar fi spart, cu un baros, parbrizul automobilului unui sătean, după ce tot ei îl provocaseră pe acesta. „S-au certat cu el şi i-au spart parbrizul, după care l-au scos cu forţa din maşină şi apoi i-au aruncat cheile de contact”, mărturiseşte acesta. Se reîntoarce apoi la cazul său: „În ciuda constituţiei mele puternice, acum mă doare capul de nu mai ştiu de mine, urmează să mă prezint mâine şi la un consult neurologic, plus că văd ca prin ceaţă cu unul dintre cei doi ochi. Din câte am știință, făptaşii sunt din ăştia care duc lemne prin sate, aduse de la pădure – şi unuia dintre ei parcă îi zice Bobiţă. Acuma, vă spun sincer, nu vreau bani, nu vreau nimic drept despăgubire materială, doresc doar să mi se facă dreptate fiindcă rău la nimeni n-am făcut, iar când cineva mi-a cerut ajutorul i l-am dat – lăsându-mi deoparte treburile personale. Dar, să ştiţi, „gunoaiele” astea au exagerat de data aceasta. Aşa că nu mă voi lăsa până ce vor nu fi aduşi cu toţii în justiţie şi pedepsiţi”! Curând, bărbatul este poftit în cabinetul de consultaţii şi se întoarce după circa cinci minute cu un certificat în care legiştii i-au recomandat o săptămână de îngrijiri, cu recomandarea să-şi facă examinări cât mai amănunţite şi să se întoarcă pentru prelungire, în caz că are şi niscaiva leziuni interne. Înainte de a pleca, uriaşul moldovean îmi mărturiseşte cu o candoare ce contrastează vizibil cu trupul său de halterofil: „Mă gândeam şi eu că, în Moldova mea, lumea e mai rea decât aici – dar, uite că se poate şi-n Ardeal să nu reuşeşti să bei o înghiţitură de bere şi să fii snopit în bătaie de trei necunoscuţi, asta doar pentru că le-ai „încălcat” teritoriul”. Sun apoi la Biroul de Presă al I.P.J. Cluj şi primesc următorul răspuns, referitor la întâmplarea moldoveanului, din partea d-lui Traian Morar: „În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe, precum şi pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice”. Îl rog apoi pe acelaşi domn poliţist să-mi dea detalii şi despre al doilea caz. Primesc răspunsul, cu aceeaşi promptitudine, ca în prima situaţie: „Nu există deocamdată dosar pentru lovire sau alte violenţe. În schimb, a fost deschis dosar penal după ce un bărbat în vârstă de 19 ani, din Dăbâca, a declarat la poliţie că şi-a parcat autoturismul pe un drum de servitute, după care şi l-a găsit cu parbrizul spart. Se fac cercetări pentru infracţiunea de distrugere iar poliţiştii caută să afle identitatea autorilor faptei”…