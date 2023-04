Un clujean în vârstă de și cu un grad de handicap acuză că a achitat prețul unui cârlig de mașină pe care l-a cumpărat de la Dacia Service Cluj, afacerea patronată de milionarul clujean Ovidiu Turcu. După ce a dat banii, angajații de la Dacia Service Cluj l-au amânat pentru mai multe zile cu livrarea pentru ca, în final, să îi închidă telefonul.

Comportamentul celor de la Dacia Service vine în situația în care clientul, Alexandru Burcu, este o persoană în vârstă și cu un grad de handicap, cumpărase un Logan în valoare de 13.000 euro.

”In data de 14.11.2022, am intrat in posesia unui autoturisi Dacia LOGAN III prin intermediul DACIA SERVICE CLUJ SRL de pe Calea Turzii nr.253-255, solicitind atasarea unui cirlig de remorcare pentru a ma folosi de remorca pe care o am de la vechea Dacie pe care am predat-o la rabla dupa 25 de ani de folosinta cu 70 000 Km la bord pe motivul ca nu se mai incadra in normele actuale de poluare.

Asadar, chiar dupa intrarea in posesia autoturismului Logan am achitat suma solicitata de 2000 lei, cu factura nr.1269058/14.11.2022 cu precizarea ca trebuia sa astept doua saptamini, lucru pe care l-am si facut.

Dupa aceea am dat citeva telefoane saptaminal pina ce mi s-a spus ca voi fi anuntat cind se va primi cirligul. Acest lucru nu s-a intimplat nici pina azi. Dupa 1 martie 2023 am inceput din nou cu solicitarile telefonice inclusiv la serviciul de reclamatii al unitatii in cauza, de unde mi s-a dat un numar de telefon catre Directorul de vinzari. Imediat ce am inceput sa descriu situatia D-na director mi-a spus ca e bolnava si mi-a inchis telefonul. Atunci am apelat la VOCEA clientului DACIA am avut TREI interventii fara rezultat. Cred ca nici nu am fost luat in seama!”, arată clujeanul într-o sesizare pe adresa redacției.

”Sunt anumite probleme cu piesele de schimb! sunt situații și situații”, a declarat directorul Dacia Service, Călin Abrudan.