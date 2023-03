SCRIS DE ANDREEA GRUMĂZESCU

Daniel Buda a vorbit astăzi în plenul de la Strasbourg despre bunăstarea animalelor și angajamentul UE față de acestea.

„Uniunea Europeană are astăzi cele mai înalte standarde pentru bunăstarea animalelor, încă din primele zile de viață și până la abatorizare. Este bine știut că un animal într-o stare generală bună, cu suficient spațiu de mobilitate oferă o productivitate mult mai mare față de unul ținut într-un spațiu insuficient, în condiții rele.

Astăzi, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg am dezbătut angajamentul pe termen lung al UE pentru bunăstarea animalelor. În Parlamentul European am avut o Comisie de anchetă privind bunăstarea animalelor în timpul transportului, unde timp de 18 luni am audiat diverși actori implicați în acest domeniu. Una dintre concluziile acestei Comisii a fost faptul că în foarte multe state membre, nu se aplică în mod corespunzător Regulamentul nr 1/2005.

Conform ultimei evaluări ale EFSA, referitoare la verificarea adecvării în materie de bunăstare a animalelor, a legislației UE privind bunăstarea animalelor, există dovezi care sugerează că legislația privind bunăstarea aduce costuri care sunt suportate de agricultori.

Statele membre au astăzi posibilitatea să aloce bani prin noul PAC, fermierilor care asigură standarde sporite de bunăstare, iar România a făcut acest lucru grație angajamentului de a respecta bunăstarea pe termen lung a animalelor.” a transmis Daniel Buda pe pagina sa personală de Facebook.

