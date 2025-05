Daniel David: „Nu rămân ministru doar ca să dau bine în CV. Vreau reforme reale, buget mai mare și sprijin politic!”

Ministrul Educației, Daniel David, a transmis clar că nu este dispus să continue mandatul într-un viitor Guvern fără garanții ferme: reformele începute să fie duse la capăt, bugetul educației să crească semnificativ și susținerea politică să fie solidă.

Aflat la Cluj-Napoca, la inaugurarea noii Facultăți de Științe Medicale și ale Sănătății din cadrul UBB, David a subliniat că, deși se bucură de încrederea președintelui Nicușor Dan, nu va rămâne „doar de dragul funcției”.

„Etapa mea s-a încheiat. Dacă nu sunt asumate reformele din raportul QX, discuția despre continuitate nu are sens. Nu ești ministru doar pentru că vrei – e nevoie de susținere reală, politică și financiară”, a afirmat David.

Acesta a subliniat că este un tehnocrat, nu un politician de carieră, și a acceptat funcția pentru a produce schimbări reale, nu pentru prestanță personală. Prioritățile sale rămân clar formulate: modernizarea educației, investiții în cercetare și asumarea reformelor strategice.

„Misiunea mea la București a fost clară: să întăresc componenta euro-atlantică într-un context politic și economic dificil, să finalizez proiecte importante în educație și cercetare fără sincope și să inițiez reforme urgente. Am făcut asta și am tras și un diagnostic pentru reforme pe termen mediu și lung. Consider că etapa mea s-a încheiat„, a spus actualul MInistru al Educației Daniel David.