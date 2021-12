Noi detalii șocante ies la iveală cu privire la modul în care a fost structurat și conceput dosarul secret în care fostul șef al AJOFM Cluj, Daniel Don, deține calitatea de martor, dar în același timp este acuzat că ar fi amenințat-o pe Elena Motoiu, o fostă angajată a AJOFM Cluj, cu un handicap de vedere. Un dosar în care i s-au pus în spate fapte ce nu pot fi susținute cu probe reale, un dosar ce a luat naștere pe marginea unei dorințe neînțelese a judecătorilor de a-l ține pe Daniel Don cât mai mult timp în arest la domiciliu și de a-l pune în imosibilitatea de a se apăra din cauză că nu putea intra în posesia acestui dosar.

Daniel Don a fost audiat în calitate de martor la data de 23.03.2017, când a explicat faptul că nu a amenințat-o niciodată pe Elena Motoiu. Mai mult decât atât, în perioada în care aceasta susține că a fost amenințată, Don era în arest la domiciliu, fiindu-i interzis să părăsească domiciliul și având instituită obligația de a nu lua legătura direct sau indirect cu martorii din dosarul penal nr. 928/117/2016 de pe rolul Tribunalului Cluj, în care era acuzat de luare de mită și fals în declarații.

În urma cercetărilor efectuate de anchetatori, pe parcursul celor cinci ani, nu au fost găsite probe care să confirme că faptele de care este acuzat fostul șef al AJOFM Cluj ar exista. Don a cerut în repetate rânduri procurorului de caz soluționarea dosarului prin clasare pe motiv că faptele de care este acuzat nu au fost dovedite, de asemenea, au trecut mai bine de cinci ani de când a fost acuzat de amenințare, astfel s-a împlinit termenul general de prescripție a răspunderii penale de 5 ani.

În România, calitatea de martor amenințat este atribuită oricui dă o decarație, chiar dacă nu are probe

Elena Motoiu a primit calitatea de martor amenințat la data de 29.04.2016, în baza a trei documente: ordonanța de începere a urmăririi penale; plângerea penală și declarația Elenei Motoiu. Problema este că documentele depuse la dosar sunt într-o opoziție totală, declarațiile nu se susțin cu probe reale și chiar se contrazic.

Bine faci… probleme găsești

Cu siguranță cunoașteți sintagma „Îi dai omului un deget și-ți ia toată mâna”, ei bine așa s-a întâmplat și în cazul lui Daniel Don, care a încercat să ofere un sprijin persoanelor cu handicap și a fost vârât într-un dosar de toată frumusețea.

„Dosarul secret se află și astăzi în dosarul meu penal 928/117/ 2016. Argumentele mele sunt următoarele: cronologic vorbind, Elena Motoiu, o persoană cu handicap de vedere, a ajuns să lucreze în AJOFM Cluj, deoarece în acea perioadă m-am dus la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere și știind că nevăzători se angajează foarte greu în România, am avut o propunere ca la biroul pentru persoane cu dizabilități să avem o persoană cu dizabilități care să-i ajute mai departe pe cei cu handicap de vedere să se angajeze. Am discutat cu reprezentanții liceului și am stabilit că elevii cu notele cele mai mari vor fi angajați la AJOFM Cluj.

Au fost două persoane pe care le-am angajat, dar nu aveam două locuri la biroul de consiliere a persoanelor cu dizabilități, iar Elena Motoiu a lucrat la biroul de relații cu angajatori. Când persoana de la biroul de consiliere pentru persoane cu dizabilități a plecat, era normal ca să fie înlocuită de Elena Motoiu, pentru că acesta era scopul lor în această instituție și nimeni nu poate să înțeleagă mai bine o persoană cu un handicap, decât o altă persoană care trece prin același lucru. Elena Motoiu a fost deranjată că am mutat-o și m-a somat cu avocații că îmi face plângere penală, acuzându-mă de abuz în serviciu.”, a explicat Daniel Don.

„Este o inadvertență foarte mare în declarații”

Daniel Don a reușit, în cele din urmă, să deslușească misterul dosarului care le-a dat ocazia judecătorilor să-i prelungească condamnarea de arest la domiciliu de foarte multe ori, pe motiv că era considerat un pericol public. Ani de zile s-a luptat cu morile de vânt, neștiind care este motivul pentru care a primit această calitate, ca urmare, în toate încheierile de ședință apărea faptul că ar fi reprezentat un pericol public, fapt care avea ca efect prelungirea arestului la domiciliu a acestuia. Daniel Don spune că a aflat de existența ședinței dintr-o eroare a Tribunalului Cluj-Napoca, care ar fi încărcat-o din greșeală pe Portalul Instanțelor de Judecată.

„Eu fiind ascultat în acea perioadă de DNA, procurorii au realizat că există un conflict între mine și această persoană și că este dispusă să-mi facă mai mult rău, din cauza acestei animozități apărute din punct de vedere profesional pentru că nu a vrut să fie mutată în alt birou.

Cel mai probabil, ea a fost contactată și folosită în dosar, deoarece a fost montată tehnică de înregistrare asupra sa. Interceptarea există la dosar și se aude clar cum este montat microfonul, cum coboară din duba DNA, se aud pașii cum merge până la AJOFM și cum a încercat să o tragă de limbă pe colega mea Crișan Bodea Maria ca să afle informații despre proiecte, despre persoanele implicate în proiecte, deci poate fi vorba de un agent provocator în adevăratul sens al cuvântului.

DNA a spus că această înregistrare este ambientală. După ce au expirat cele 180 de Cameră Preliminară, procurorii DNA și domnul judecător Lupea nu mai aveau motive să mă țină în arest la domiciliu, astfel au făcut o construcție securistă-comunistă mai rău ca-n anii ’46, prin care au găsit o metodă de a mă mai ține în arest. Numai la DNA Cluj se poate ca un martor denunțător, direct implicat într-un proces penal, să nu fie în procesul penal, nu există așa ceva în lume.

Elena Motoiu susține că în data de 20.04.2016, când a ieșit din casă a simțit pe pragul ușii un miros de benzină și nu a realizat ce se întâmplă și cum se întâmplă, iar în data de 25.04.2016 aceasta susține că a bătut cineva la ușă, că aruncat benzină pe ea și i-a spus să nu dea declarații în dosarul meu, ea neavând nicio legătură cu dosarul în care eu eram acuzat de corupție. Revenind la dimineața de 25.04.2016, după ce individul pleacă există o declarație în care ea spune că la aproximativ 15-20 de minute a sunat-o pe doamna procuror Ancuța Marincean, care nu-i răspunde inițial la telefon, dar după câteva alte 15-20 de minute este sunată de cineva de la DNA și spune să fac o plângere penală.

Presupunând că cineva te-a amenințat, păi nu suni la 112 minutul doi? Cum s-a gândit ea să sune la Ancuța Mărincean, o consilia? Dacă luăm declarația prietenei ei, aceasta spune că în dimineața zilei de 20.04.2016 se ducea la o cafea la prietena sa și pe drum a văzut o mașină al cărei număr de înmatriculare conținea literele „DON”.

Eu, în primul rând nu am avut niciodată o mașina personală și mai ales o mașină cu număr de „DON”. Sunt zeci de mașini în Cluj cu numărul „DON”. Să spunem că aș fi trimis pe cineva acolo în zonă, l-aș fi trimis cu mașina mea sau l-aș fi dus eu cat timp eu eram în arest la domiciliu? Ea declară că ajuns la prietena sa la ora 10:00.

Este o inadvertență foarte mare în declarațiile celor două, una spune că în 20 altă spune că în 25, una spune că a avut loc evenimentul 10:00, cealaltă la 10:15 Prietena Elenei Motoiu spune că a găsit-o plânsă pentru că a sunat cineva la ușă, a intrat și i-a sugerat să sune la poliție. Și nemernicia în care intră de data aceasta și poliția, mai exact, domnul comisar Dan Lazăr. Acesta spune că declarația a fost dată între orele 10-11, în data de 25.04.2021, însă evenimentul, după cum declară Elena Motoiu a avut loc la ora 10:15. Apoi a sunat-o pe Ancuța Marincean ,după 15-20 de minute, însă nu i-a răspuns și a sunat-o cineva tot după 20 de minute asta înseamnă că a trecut mai mult timp până a sunat la poliție, până ajuns cineva la ea ca să-i ia declarația. Domnul comisar nu a fost în stare să vadă că cele două declarații se bat cap în cap? Îl mai întreb pe domnul Lazăr cum a ajuns el la mine acasă să mă cheme să dau declarație? Așa se face cu martorii din dosar? Te duci să-i bați la ușă la om acasă, să dea declarație de martor într-un dosar penal? Domnul Lazăr a venit fără citație la mine la ușă. În primul rând că nu a instrumentat dosarul cum trebuia, nu a reușit să verifice aceste inadvertente crase apoi să mă citeze așa cum se citează, iar calitatea de martor mi-a fost atribuită tocmai ca să nu apuc să văd acest dosar.

La două zile după ce Elena Motoiu susține că a fost amenințată, în data de 27.04.2026, doamna Ancuța Mărincean cere Secției de Poliție nr. 4 acest dosar și-l depune la domnul Lupea. În Camera preliminară, într-o ședință de consiliu secretă, Elena Motoiu a fost declarată martor amenințat în dosarul meu. De la acea dată toate prelungirile de arest la domiciliu legate de persoana mea, în încheiere de ședință, se specifică că reprezint un pericol public și avocații mei nu mă puteau apăra din cauza acestui dosar.

Mai departe, domnul Lazăr a pus la dosar, după două luni de zile o fotografie cu un om în fața scării, despre care Elena Motoiu spune că ar fi acea persoană care a amenințat-o, fără să ceară imaginile de pe camerele de luat vederi de la administrația blocului ca să vadă dacă a fost cineva și cine a fost. Cu alte cuvinte nu s-a făcut expertiza. Elena Motoiu are calitatea de martor amenințat de peste cinci ani. Eu chiar i-am cerut domnului Lupea să retragă această calitate, deoarece nu există nicio dovadă în acest sens. Cinci ani în care Statul Român a cheltuit bani grei.”, a declarat fostul director al AJOFM Cluj.

„Să nu creadă cineva că peste acest dosar se va așterne praful, chiar dacă s-a întâmplat la Cluj”

Daniel Don spune că nu are de gând să se oprescă până când adevărul va ieși la iveală și cei vinovați vor da socoteală.

„M-a întrebat doamna judecător de ce am făcut solicitare la procuror de clasare a cauzei și i-am răspuns: doamna judecător cum era să cer eu că nu există fapta, când eu nu am văzut dosarul? Păi eu trebuia să ajung în posesia dosarului și atunci mă consultam cu avocații să facem cerere la parchet ca să închidă cauza, pentru că dacă se închidea cauza făceam după aceea cerere ca să văd dosarul. Noi am avut termen de judecată în data de 9. 11, dosarul secret nu era la dosar, deci acum pentru când am cerut schimbarea din clasare în nu există fapta, am avut al doilea proces pe această speță.

Primul proces s-a terminat pentru că ei au spus că au remis ordonanța de clasare pe prescripție și atunci primul proces s-a încheiat, dar ei nu au pus actele la dosar, probabil că au spus că procesul se termină și nu mai există alte scopuri pentru că s-a remis ordonanța. Nu s-au gândit că eu care cer schimbarea încadrării. În cele din urmă, au depus dosarul și am reușit să intru în posesia lui și acum se încearcă să se invoce faptul că nu am calitatea de persoană direct interesată, păi o persoană mai interesată decât mine cine mai e în acest dosar? Acest dosar va ajunge și la CEDO și la viitoarea secție penală care va cerceta magistrații. Eu am făcut arest la domiciliu din cauza acestor oameni. În prezent această persoană este martor amenințat.

Primul lucru pe care eu îi voi cere judecătorilor de la Curtea de Apel Alba este să constate că nu a fost niciodată amenințată și cred că va fi o palmă foarte mare peste justiția clujeană pentru că se vede cu ochiul liber acest lucru. Să nu creadă cineva că peste acest dosar se va așterne praful, chiar dacă s-a întâmplat la Cluj. Va mai fi văzut și de alți judecători și eventual de procurori.”, a adăugat Daniel Don.