Fost procuror șef DNA, fost procuror general al României și fost judecător al CCR timp de nouă ani, Daniel Morar, dezvăluie în cartea sa „Putea să fie altcumva. O istorie subiectivă a justiţiei după 1990” că vicepreședintele PNL Virgil Guran a fost arestat preventiv în anul 2000.

Daniel Morar dezvăluie în cartea sa că l-a anchetat, inculpat și trimis în judecată pe Virgil Guran în anul 2000. Morar citează date publice care arată că Guran, în perioada 1998-1999, în calitate de asociat al unei firme din Câmpina, a înregistrat în contabilitatea societății documente fictive privind aprovizionarea cu țuică de prune, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de de 5,1 miliarde lei.

Guran s-a ascuns de pușcărie la… psihiatrie

Potrivit informațiilor prezentate de Daniel Morar, vicepreședintele PNL s-a sustras urmăririi penale și s-a internat la Spitalul de Psihiatrie Voila din Câmpina în perioada 20 iunie – 7 iulie 2000. Daniel Morar a emis un mandat de arestare preventivă pe numele său la data de 5 iulie 2000, însă Guran a reușit să obțină un diagnostic de „tulburare schizoformă”, iar medicii au notat că acesta „necesită tratament în continuare”.

Tatăl vicepreședintelui PNL ar fi trimis diferite adrese către Inspectoratul de Poliție Județean Cluj prin care arăta că fiul acestuia este internat într-un spital de specialitate pentru afecţiuni neuro-psihiatrice motiv pentru care nu se putea da curs citațiilor în cauză.

În ciuda tuturor încercărilor, Virgil Guran a fost trimis în judecată, la data de 7 august 2000, fiind acuzat de fals şi evaziune fiscală și plasat în arest preventiv.

Daniel Morar a explicat pe larg situația și chiar a inserat un pasaj din rechizitoriu în cartea sa. Guran ar fi înființat firma SC Pasadena SRL în anul 1997. Vicepreședintele PNL a fost asociat unic al firmei şi administrator până în 1999. De la această dată conducerea firmei s-a schimbat cu alte două persoane învinuite în dosar: Emil Mărginean şi Elena Rîjnoveanu.

„De la înființarea societății, inculpatul Virgil Guran a cumpărat şi apoi a amenajat o fabrică de producere şi preparare a băuturilor alcoolice. Aprovizionarea societății cu ţuică de fructe se realiza de către inculpatul Guran Virgil, de la diferite societăţi comerciale din țară şi, în cazuri izolate, de la persoane fizice. […] De găsirea cantităților de materie primă necesară procesului de producție a SC Pasadena SRL se ocupa inculpatul Guran Virgil. Acesta îl cunoştea încă din vremea când era la şcoala militară pe inculpatul Mărginean Emil, cu care se afla într-o relație de amiciție, în fiinţând împreună o societate comercială SC Egida SRL Câmpia Turzii. Cu ajutorul acestui inculpat, inculpatul Guran Virgil a reuşit, prin în tocmirea unor documente false de achiziție a unor cantități de țuică de prune, să sustragă de la plata obligațiilor fiscale către bugetul statului, reprezentând taxa pe valoare adăugată şi impozitul pe profit, sume care totalizează peste 3 miliarde de lei, la care se adaugă peste 2 miliarde de lei majorările de întârziere aferente. De asemenea, cu ajutorul inculpatului Virgil Guran, inculpatul Emil Mărginean, asociat şi administrator al SC Egida SRL Câmpia Turzii şi SC Neantica SRL Câmpia Turzii a reuşit, prin întocmirea unor documente primare de achiziție și livrare a unor cantităţi de carburant, cu date false, să falsifice datele din bilanțul contabil al acestor societăți” se arăta în rechizitoriu, potrivit informațiilor dezvăluite de Daniel Morar.

Condamnat la 4 ani de închisoare, dar achitat ulterior

La data de 9 mai 2003, magistrații de la Judecătoria Turda au dispus achitarea tuturor inculpaților din dosar, printre care se număra și Virgil Guran, însă Parchetul a făcut apel împotriva soluției, iar Tribunalul Cluj a desființat toate achitările din dosar.

Dosarul a fost trimis spre rejudecare tot la Judecătoria Turda, iar instanța i-a condamnat pe toți cei cinci inculpaţi, inclusiv Virgil Guran, la pedeapsa cu închisoarea şi la plata în solidar a prejudiciului de 5,1 miliarde lei, pentru infracțiunile care au stat la baza trimiterii în judecată.

Virgil Guran a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, 4 ani de închisoare pentru fals intelectual şi 3 ani de închisoare pentru evaziune fiscală, fiind stabilit că acesta trebuie să execute pedeapsa cea mai grea: 4 ani de închisoare.

Inculpaţii au atacat decizia cu apel, care s-a judecat la Tribunalul Cluj. Cauza a fost tergiversată la nesfârșit, iar în data de 17 decembrie 2007 s-a constatat că a intervenit prescripția specială a răspunderii penale, însă au fost obligați să achite prejudiciul integral.

„… Tribunalul va dispune încetarea procesului penal împotriva inculpaților ca urmare a intervenirii prescripției speciale a răspunderii penale. […] Se va admite acțiunea civilă formulată de Statul Român – ANAF-Di-recția generală a Finanțelor Publice Cluj şi, pe cale de consecință, va obliga inculpaţii Virgil Guran, Mărginean Dorin, Mărginean Emil şi Stanciu (fostă Clinci) Elena, în solidar cu părțile responsabile civilmente SC Pasadena Impex SRL Câmpina şi SC Posada ABC Com SRL Câmpia Turzii, la plata sumei de 1,4 miliarde ROL (reprezentând TVA şi impozit pe profit), în fiecare caz cu majorări şi penalități de întârziere până la data controlului – 9.06.2000 şi în continuare de la această dată la plata accesoriilor aferente, până la achitarea integrală a prejudiciului.”, arată soluția instanței citată de Daniel Morar.

Virgil Guran a dat în judecată statul român la CEDO

Virgil Guran şi ceilalți inculpaţi au atacat decizia de plată cu recurs, dar magistrații de la Curtea de Apel Cluj au respins recursul ca nefondat.

În anul 2008, Virgil Guran a dat în judecată statul român la CEDO, învocând presuprusele abuzuri la care a fost supus și durata îndelungată a procesului – principalul factor care l-a scăpat pe Guran de închisoare. CEDO i-a dat dreptate în ce priveşte durata excesivă a procedurilor şi i-a acordat o compensație, restul plângerilor lor fiind respinse.

După ce a scăpat de problemele penale, Virgil Guran s-a lansat rapid în lumea politică. Acesta a fost întrebat de multe ori dacă a ajuns la închisoare, însă a dezmințit așa-numitele zvonuri de fiecare dată.

„Am fost acuzat de cei de la PDL că am stat la zdup. Îi anunţ public, aşa cum au şi cerut, că nu am făcut nici o zi de puşcărie. Am fost anchetat, politic. Se întâmpla tot în vremea unei guvernări PD, când mai mulţi oameni de afaceri care strigam nedreptăţile care se produceau am fost chemaţi să dăm explicaţii pentru nişte lucruri închipuite. Au încercat să ne închidă gura şi pot fi siguri domnii de la PDL că, dacă aveau ceva împotriva mea, cu siguranţă mă închideau. Am certitudinea că a fost o chestiune orchestrată politic, pentru că procurorul care m-a anchetat atunci, Daniel Morar, a fost promovat ulterior de Traian Băsescu până la funcţia de şef al DNA. Probabil, tocmai pentru modul în care şi-a îndeplinit misiunile. În acuzaţiile care mi se aduceau la momentul respectiv nu era vorba nici un moment că aş fi luat vreun ban de la stat, iar după întreaga tărăşenie am acţionat statul român în judecată, judecându-ne de mai bine de doi ani la Strasbourg. Observaţi, însă, tactica absolut murdară a pedeliştilor. Eu îi întreb ce au făcut cu banii şi cum i-au cheltuit, iar ei îmi răspund că am făcut eu puşcărie, distrăgând atenţia de la subiectul principal de discuţie”, declara Virgil Guran.

