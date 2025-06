Daniel Morar (foto stanga) – fost judecator CCR, fost sef DNA – si ex-judecatoarea Camelia Bogdan (foto dreapta), dumneavoastra pe cine ati prefera sa vedeti sef la Serviciul Roman de Informatii?

Nu, nu e gluma: cele doua nume au fost avansate de catre politologa Alina Mungiu-Pippidi intr-un interviu acordat scriitorului Cristian Teodorescu in revista Catavencii.

Concret, intrebata daca presedintele Nicusor Dan are pe cine numi la conducerea SRI, Pippidi a raspunsdan,

„Desigur. De exemplu, pe Daniel Morar, care de la CCR a adus anticoruptia in limite constitutionale, dupa ce a fost un procuror-sef anticoruptie eficient si cel mai mare opozant anti-Coldea din sistem. Sau ia ginditi-va sa o aduci pe Camelia Bogdan, expulzata din magistratura ca a poprit averea lui Tender, e specializata extern in lupta cu spalarea de bani. Ce semnal s-ar da ca anticoruptia nu s-a terminat cu televiziunile coruptilor punind ministri sau sefi la Servicii, iar cei care au luptat sa schimbe ceva traind in exil sau izolati de un cordon sanitar din cauza curajului lor…”

* Inspectia Judiciara a bagat un procuror la deontologic, iar Sectia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a constatat miercuri, 11 iunie 2025, existenta de indicii privind incalcarea Codului deontologic de catre magistratul cu pricina.

Momentan, CSM nu a dezvaluit numele procurorului, caruia i-a fixat termen abia la 17 septembrie pentru judecata pe fond. Speram ca macar atunci va lua sfarsit secretomania, iar superiorii vor spune cum il cheama pe parat.

Iata minuta procurorilor CSM:

„6440/2025 – Raportul Inspectiei Judiciare nr. 24-2217/a1 din 24.04.2025 privind incalcarea de catre un procuror a normelor Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor

Solutie

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in unanimitate, a constatat existenta indiciilor cu privire la incalcarea de catre un procuror a normelor de conduita prevazute de art. 17 din Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor si a acordat termen pentru solutionare la data de 17 septembrie 2025, ora 12:00”.

Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luate sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria zvonurilor sau a pamfletului. Luati-le ca atare!