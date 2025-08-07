Rețelele Wi-Fi publice, prezente în cafenele, hoteluri sau aeroporturi, pot ascunde riscuri semnificative pentru securitatea datelor personale. Direcția Națională de Securitate Cibernetică, DNSC atrage atenția că, în ciuda aspectului inofensiv și a comodității pe care o oferă, aceste rețele pot deveni ușor o vulnerabilitate exploatată de infractori cibernetici.

Conectarea la rețele nesecurizate expune utilizatorii la interceptarea comunicațiilor, furt de parole, date bancare sau sesiuni active. În unele cazuri, atacatorii cibernetici creează rețele false (cunoscute sub denumirea de „evil twin”) care imită o conexiune legitimă pentru a păcăli utilizatorii.

DNSC recomandă următoarele măsuri de protecție cibernetică

Folosiți o conexiune VPN (Virtual Private Network) – aceasta asigură criptarea datelor și protejează traficul online.

Evitați transmiterea de informații sensibile atunci când sunteți conectați la rețele Wi-Fi publice.

Dezactivați opțiunea de conectare automată la rețele nesecurizate pe dispozitivele mobile sau laptopuri.

Sursa: Cluj24.ro