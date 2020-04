Incaltamintea de protectie este unul dintre cele mai importante elemente ale sigurantei personale la locul de munca. Persoanele care lucreaza in constructii si pe santiere industriale, acestea fiind in special locuri de munca periculoase, prezinta un risc ridicat de ranire la nivelul picioarelor. Cizmele, bocancii si pantofii de protectie sunt dotati cu caracteristici precum protectia la impact si talpa rezistenta la alunecare, varf intarit si captuseala adecvata pentru glezne. Aceste caracteristici asigura o protectie excelenta a picioarelor, permitandu-le lucratorilor sa-si desfasoare activitatea in siguranta. Dar, pentru o lucra in siguranta deplina, persoanele angajate pe santier au nevoie de echipament complet de protectie, insa mai jos poti vedea cateva informatii doar despre incaltaminte.

Cum te poate ajuta incaltamintea de protectie?

Exista foarte multe accidente care pot fi evitate cu instructiunile si masurile de siguranta adecvate. Cu toate acestea, un lucru care este ignorat in mod obisnuit este cat de importanta poate fi o pereche de incaltaminte de protectie de calitate in timpul unor activitati grele si obositoare. Pentru munca in depozit, pe santier si in constructii, incaltamintea obisnuita nu te va proteja – ai nevoie de incaltaminte speciala, confortabila si sigura.

Prevenirea alunecarii si caderii

Cu o pereche potrivita de incaltaminte de protectie ai sanse mai mari sa-ti pastrezi echilibrul, indiferent de diferitele suprafete pe care calci. Incaltamintea obisnuita te face mai predispus la alunecare si cadere. Atunci cand cumperi incaltaminte de protectie, asigura-te ca are talpa rezistenta la alunecare, astfel incat sa eviti caderile si vatamarile care pot duce la intreruperea lucrului.

Prevenirea durerilor

Persoanele care lucreaza foarte mult in picioare, in special lucratorii in depozit, pot experimenta dureri si oboseala la nivelul picioarelor. Incaltamintea nepotrivita poate duce la dureri grave, in special in cazul in care nu are o sustinere corespunzatoare a gleznelor. Durerile de la nivelul picioarelor pot duce, in timp, la dureri de genunchi si chiar de spate. Incaltamintea de protectie te poate ajuta sa eviti aceste probleme si sa te simti confortabil in timp ce lucrezi.

Protectie impotriva obiectelor care cad

Pe santier sau in depozit, se transporta obiecte grele si exista intotdeauna sansa ca acestea sa cada si sa te raneasca. Desi te gandesti ca este important sa-ti protejezi capul cu o casca in aceste conditii, trebuie sa stii ca picioarele au nevoie la fel de mult de protectie.

Incaltamintea de siguranta este prevazuta cu varfuri intarite pentru protectie, care pot preveni eficient ranirea picioarelor. Asadar, chiar daca va exista un moment in care un obiect greu sau periculos va cadea, picioarele vor ramane protejate.

Protectie impotriva substantelor chimice si a altor pericole

Pantofii de protectie sunt necesari intr-un depozit sau pe santier, deoarece exista multe pericole potentiale in jur. Incaltamintea obisnuita nu te protejeaza impotriva obiectelor ascutite, care pot intra cu usurinta in picior atunci cand cad sau calci pe ele. Incaltamintea de siguranta cu talpa corespunzatoare si material intarit ofera cea mai buna protectie in aceste domenii. In plus, incaltamintea speciala ofera protectie impotriva substantelor chimice, a pericolelor electrice si chiar a pericolelor de taiere.