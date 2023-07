Pentru a răspunde la întrebarea din titlul meu trebuie doar să vă uitați la două numere: 1) locul Ucrainei în ceea ce privește resursele naturale și 2) mărimea armatei ucrainene în februarie 2022. De la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Occidentul a considerat Ucraina ca fiind o piesă critică pe tabla de șah globală pentru atacarea și înfrângerea Rusiei, se arată într-o analiză a lui Larry C. Johnson, veteran al CIA și al Biroului de combatere a terorismului din cadrul Departamentului de Stat, citat de https://opozitia.net și preluat de Romanian Global News.

Efortul comun al CIA/MI-6 de a destabiliza Uniunea Sovietică, care a început în 1947 prin furnizarea de fonduri, arme și instruire organizației lui Ștefan Bandera, a fost zdrobit de sovietici până în 1952. La scurt timp după aceea, în urma morții lui Stalin în 1953, Hrușciov a dăruit Crimeea Ucrainei (1954). Să fi fost aceasta o recompensă pentru ajutorul acordat de Ucraina în anihilarea revoltei lui Bandera, susținută de CIA?

Cum se face că, în ajunul Operațiunii militare speciale rusești din februarie 2022, Ucraina era cea mai săracă țară din Europa, dar se afla pe locul patru în lume în ceea ce privește resursele naturale?

Țara [Ucraina] se află pe locul patru la nivel mondial în ceea ce privește valoarea totală evaluată a resurselor naturale, cu o producție anuală de aproximativ 15 miliarde de dolari și o potențială ”valoare evaluată [care] ar putea fi de până la 7,5 trilioane de dolari”, potrivit raportului.

În afară de aceasta, se crede că Ucraina are cea mai mare rezervă de resurse recuperabile de pământuri rare din Europa, deși o mare parte nu sunt exploatate. Mineralele de pământuri rare (ceriu, ytriu, lantan și neodim) și aliajele sunt utilizate în multe dispozitive pe care oamenii le folosesc zilnic, cum ar fi memoriile pentru calculatoare, bateriile reîncărcabile, telefoanele mobile și multe altele.

Răspunsul este simplu – oligarhii occidentali care finanțează liderii politici din țările NATO au fost ocupați să încheie înțelegeri cu oligarhii ucraineni pentru a obține controlul asupra acestor minerale de pământuri rare și resurse energetice. Credeți că punerea lui Hunter Biden în consiliul de administrație al Burisma, alături de fostul șef al CIA pentru combaterea terorismului, Cofer Black, a fost doar o coincidență? Dar rețineți – planul de a jefui Ucraina de bogățiile sale naturale nu a inclus un plan de asigurare a dezvoltării economice a poporului ucrainean. Doar cei strâns legați de oligarhii occidentali ar fi profitat.

Comparați pur și simplu ceea ce a realizat Rusia de când Vladimir Putin a preluat frâiele guvernului în august 1999 cu mizeria din Ucraina. Rusia este numărul unu în lume în ceea ce privește resursele naturale, iar Putin a pus capăt planului oligarhilor, împreună cu partenerii occidentali din anii 1990, care au violat cu bucurie Rusia pentru propria îmbogățire. În ultimii 23 de ani, Putin a resuscitat Rusia din cenușa ruinei economice, a refăcut armata, a reconstruit infrastructura în toate cele 11 fuse orare care cuprind Rusia și a creat o economie vibrantă și modernă. Ah, da, era să uit. Programul spațial al Rusiei îl depășește pe cel al tuturor țărilor occidentale, inclusiv al Statelor Unite.

În schimb, Ucraina, datorită unei parade de clovni de lideri incompetenți și corupți, și-a vândut țara și sufletul Occidentului. Acesta este motivul pentru care Ucraina este cea mai săracă țară din Europa, în loc să fie una dintre cele mai bogate.

Occidentul nu a avut niciun interes în promovarea unei democrații autentice și legitime la Kiev. Ucraina nu a fost nimic mai mult decât un proxy pentru a slăbi Rusia și a o ciopârți în bucăți pe care Occidentul le putea devora cu ușurință pentru a susține economiile șubrede. Înainte de începerea Operațiunii militare speciale a Rusiei, Ucraina era tratată ca un membru de facto al NATO. În Ucraina existau baze de antrenament ale NATO. Departamentul american al Apărării a înființat zeci de laboratoare de cercetare biologică pe teritoriul Ucrainei. Iar NATO și Comandamentul European al SUA au desfășurat exerciții anuale de antrenament militar în Ucraina, cu forțele ucrainene.

Cifrele spun povestea. Armata ucraineană (conform datelor din februarie 2022) avea 700.000 de forțe active și un milion de oameni în rezervă. Asta făcea din Ucraina, ca membru de facto, a doua cea mai mare armată din NATO. Statele Unite furnizează cea mai mare parte a trupelor pentru NATO – 2.307.630 de soldați. Pe locul al treilea, după Ucraina, se află Turcia, cu 1.069.900. Forța Ucrainei este mai mare decât a Franței, Marii Britanii și Germaniei la un loc. Știm acum că NATO a avut în vedere folosirea Ucrainei ca trupe de șoc pentru a slăbi Rusia, astfel încât NATO să poată termina cu Putin și armata sa.

După 18 luni de luptă, Ucraina are cel puțin 600.000 de victime militare (morți și răniți). Adică peste 30% din efectivele sale la începutul războiului, în februarie 2022. NATO nu are stomacul, resursele și nici sprijinul politic în țările lor respective pentru a-și trimite trupele în Ucraina, în ghearele morții. NATO nu o va recunoaște public, dar fără Ucraina și Turcia are zero șanse de a învinge Rusia.

………………………

Un articol de Larry C. Johnson, veteran al CIA și al Biroului de combatere a terorismului din cadrul Departamentului de Stat. Este fondatorul și directorul BERG Associates, firmă înființată în 1998. Larry a asigurat timp de 24 de ani instruirea comunității de operațiuni speciale a armatei americane.