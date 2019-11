Jedi SEO School, singurul curs complet de SEO din Romania, a ajuns deja la cea de-a treia promotie, dupa cele din februarie-martie, respectiv iunie-iulie. Orele sunt sustinute de Ovidiu Joita, fondator si CEO al agentiei de marketing online iAgency, cu o experienta de peste 15 ani pe aceasta piata extrem de competitiva.



Cursurile se desfasoara la sediul companiei din Bucuresti, din apropierea Pietei Unirii, si dureaza de luni pana miercuri, de la orele 18:00 la 20:00, timp de doua luni. Practic, in schimbul taxei de participare de 500 de euro, vei avea acces la nu mai putin de 50 de ore de informatii, ceea ce inseamna un pret modic de 10 euro pe ora.

In cadrul Jedi SEO School , vei beneficia atat de informatii teoretice, cat si de studii de caz, pornind de la sutele de proiecte pe care Ovidiu Joita si colegii sai de la iAgency le-au analizat si ajutat, de-a lungul anilor, sa ajunga in topul cautarilor pe Google. Pe langa „clasicele”

notiuni despre optimizarea on page si optimizarea off page, la Jedi SEO School vei afla si despre indicatorii de User Experience si valoarea brandului in SEO, doua dintre conceptele

de care algoritmii Google tin cont din ce in ce mai mult in procesul de ierarhizare.



Mai mult decat atat, Jedi SEO School nu inseamna doar Ovidiu Joita, ci si numerosi invitati speciali din domeniu, specializati pe nise precum Google Analytics, UX sau PPC. Printre cei care vor sustine prezentari in cadrul Jedi SEO School se numara Horia Neagu (specialist

SEO), Liviu Taloi (specialist marketing online, Google Analytics, UX) si Razvan Gavrila (owner CognitiveSEO, top 10 international SEO tools). Acestia iti vor furniza din experienta lor complet gratuit, prezentarile fiind incluse in pretul pe care il platesti pentru inscrierea la aceste cursuri. Asa cum pentru Google conteaza din ce in ce mai mult experienta utilizatorilor, asa si pentru Jedi SEO School conteaza parerea participantilor la curs. Tocmai din acest motiv, am ales sa iti prezentam cateva dintre opiniile acestora, care te-ar putea convinge sa te inscrii la cea de-a patra promotie. „A fost si teoretic, dar si practic. Am inceput cu teoria, ulterior am inceput sa facem practica pe fiecare magazin online dintre cele ale participantilor”, spune una dintre cursante.



„Am venit in primul rand in calitate de intreprinzator, de om care vrea sa isi dezvolte business-ul”, afirma un cursant Jedi SEO School, in timp ce altul recunoaste: „Eu am venit cu zero experienta in tot acest domeniu. Mie practic mi-a luminat calea, m-a invatat foarte multe

lucruri”. Dupa absolvirea celor doua luni de cursuri, un tanar „padawan” SEO decreteaza: „Foarte complet, foarte complex! Ai toate detaliile puse la un loc, nu mai esti nevoit sa cauti informatii foarte mult aditionale, decat efectiv cum sa lucrezi cu tool-urile”. Cat despre raportul calitate-pret al Jedi SEO School, o cursanta pune punctul pe i: „Pretul mi se pare foarte OK, mi se pare o investitie foarte buna in tine, ca viitor specialist SEO sau specialist de digital marketing. Cred ca are un Return On Investment foarte bun”. In concluzie, un alt absolvent al acestei veritabile scoli de SEO din Romania puncteaza: „Multumim, Ovidiu Joita, pentru ca ne-ai impartasit din cunostintele tale si ca ai avut rabdare cu noi!”.