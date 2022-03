Nu. Nu vin rușii în România, dar necazurile au venit și vor mai veni destule. Pentru că așa cum spune o vorbă românească, necazurile sunt pe oameni, nu pe dealuri. Mare curaj au românii! Au început să asedieze bancomatele să scoată bani cash că dacă vin Doamne ferește rușii, să fie blindați cu euro și dolărei, să-și pună coada pe spate și s-o ia la sănătoasa. Joi, 3 martie, aproape patru ore, zeci de bancomate ale unei megatitrate bănci din Cluj, au rămas fără bani. S-au confruntat și se confruntă cu o criză de lichidități fără precedent.

Au reapărut cozile la casele de schimb valutar, imagine pe care n-am mai văzut-o din anii ’90 ai secolului trecut. Deși cursul oficial euro-dolar nu s-a schimbat aproape deloc în ultimele zile, la casele de schimb valutar au ajuns să vândă euro și la 5,25 lei. Dacă BNR nu va arunca valută pe piață, isteria va continua. Foarte multă lume își lichidează depozitele în lei pentru a și le transforma în valută forte, generând o nouă presiune asupra firavei noastre monede naționale.

În rest nu mai vești „bune”. Avioanele noastre militare și elicopterele noastre militare se prăbușesc nu lovite de inamici fantomatici, ci de vreme rea și din cauza uzurii lor morale. Ne-am bătut joc de armată timp de 30 de ani și acum culegem rezultatele. Nici măcar o fabrică de pulbere pentru gloanțe funcțională n-avem.

Stai să te întrebi cei care au condus țara în ultimii 30 de ani au fost trădători sau proști sau una și alta. Am desființat serviciul militar obligatoriu ca să-l înlocuim cu armată profesionistă. OK. Dar ce efective avem? Maximum 75.000 de oameni la care se adaugă 15.000 de civili angajați de către Ministerul Apărării Naționale. Mai avem în rezervă 53.000 de oameni. Și asta pentru apărarea unei țări de peste 238.000 km².

Este drept că din 2016 până în 2020 cheltuielile militare ale României s-au dublat, ajungând să depășească 22 miliarde de lei, adică peste 5 miliarde de dolari. Una din probleme este că o pondere foarte mare din bugetul pentru apărare merge pe salarii pensii și alte drepturi. În schimb stăm foarte bine la numărul de generali. Astfel în 2020, ultimul an în care am avut acces la surse oficiale, armata română avea 1284 de generali din care 81 activi, în timp ce Marea Britanie, care este a opta putere militară a lumii cu efective sub arme de 275.000 de militari avea 85 de generali activi.

La noi fală mare traistă goală. Norocul nostru că suntem în NATO și teoretic nu are ce să ni se întâmple. De aceea cred că cu cât se va termina mai repede conflictul din Ucraina, cu atât mai repede ne vom bucura de o viață normală. Cinic dar adevărat.

Soarta războiului din o Ucraina este clară. NATO spus-o clar și bine a făcut și SUA au spus-o la fel de clar: alianța nord-atlantică nu este în război cu Rusia și nici nu dorește să provoace Rusia, motiv pentru care nici nu au impus o zonă de no-fly deasupra Ucrainei pentru că asta ar fi a dus la ciocniri cu armata rusă și de aici până la al treilea război mondial nu ne mai despărțea nici măcar o secundă.

Rusia este net inferioară la toate capitolele față de forțele NATO și are un singur as în mânecă, acela însă distrugător, arsenalul atomic al doilea ca mărime după cel american dar care își poate face treaba, distrugerea garantată reciproc a tuturor beligeranților, adică foarte probabil extincția speciei umane de pe Terra. Vrea cineva rațional așa ceva, nu? Dar cu fiecare zi cu care continuă războiul din Ucraina avem mai multe victime, mai mulți refugiați, am avut aproximativ un milion în primele șapte zile ale războiului, refugiați pe care îi va îngriji Uniunea Europeană nu SUA care se bucură de liniște peste ocean. Pierderile economice vor fi tot mai mari, nu numai pentru Ucraina și Rusia ci pentru întreaga lume. Vedem ce evoluție au avut prețurile la petrol, la gaz metan, la grâu, la alte produse alimentare.

Și Acesta este doar începutul unei crize economice profunde care va lovi întreaga lume după problemele și criza declanșată de pandemia de COVID. Pornind de la premisa corectă că Ucraina, cu tot regretul, nu poate să înfrângă Rusia ce rost mai are acest război? Să producă mai multă suferință, moarte și o criză economică fără precedent care să-i îmbogățească mai mult pe superbogații planetei care s-au îmbogățit indecent și în timpul pandemiei? Și care să-i să sărăcească mai tare pe cetățenii obișnuiți care au plătit deja costurile fabuloase ale pandemiei COVID? Războiul trebuie oprit cât mai repede, Ucraina să devină un stat neutru, zonele rusofone să se alăture Rusiei dacă doresc, iar oamenii de pe întreaga planetă să-și vadă în sfârșit de viața lor după ce li s-au s-au furat deja doi ani de către nebunia COVID.

P.S. Nici iodura de potasiu pe care ne-a dat-o Ceaușescu după Cernobîl nu se mai găsește în farmacii la Cluj. Vremuri grele.

Liviu Man