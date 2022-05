Alegerea calculatorului perfect pentru activitățile zilnice de la firmă poate fi dificilă când piața e saturată de noi modele și reclame pe diverse canale. Achziția unui calculator poate pune în dificultate cumpărătorul, dacă nu sunt luați în considerare factorii esențiali în alegerea acestuia. Vă vom prezenta câțiva itemi importanți care ar trebui bifați înaintea finalizării unei astfel de achiziții, fie că vorbim de calculatoare personale sau de calculatoare menite să eficientizeze munca la birou.

Iată aspectele pe care trebuie să le iei în considerare

1. Memoria

În funcție de scopul cu care achiziționați un calculator, ideal ar fi să țineți cont de memoria acestuia, pentru a vă asigura că vă satisface nevoile. Când vine vorba de capacitatea RAM, dacă laptopul va fi utilizat doar pentru mici proiecte, puteți lua în considerare un calculator de 2GB. Dacă veți stoca multe fișiere, veți avea nevoie de o capacitate RAM mai mare, de până la 16GB.

2. Bugetul

Puteți economisi sume mari și să vă bucurați de aceeași calitate a calculatoarelor, alegând să achiziționați produse second hand. Când vine vorba de calculatoare, prețurile mari ale produselor noi nu se justifică de fiecare dată, motiv pentru care, puteți alege calculatoarele second hand de la Interlink unde puteți selecta criteriile dorite, bugetul și veți primi o selecție personalizată. Pentru companii, achiziția mai multor calculatoare second hand, în locul celor noi, poate duce la economisirea unor sume importante, având în vedere prețurile calculatoarelor second hand. Multe dintre magazinele second hand online oferă inclusiv garanție.

3. Procesor

Procesorul calculatorului este unul dintre cele mai importante elemente ale acestuia. Când vine vorba de procesor, frecvența este un element cheie. Cu cât aceasta este mai mare, cu atât viteza de procesare a datelor va fi mai mare, deci calculatorul va fi mai rapid. De la 1.20 Ghz la 3.90 Ghz, calculatoarele devin tot mai performante și mai eficiente când lucrați cu seturi mari de date.

4. Producători

În funcție de producător, puteți găsi calculatoare la prețuri mai mici sau mai mari. Trebuie să țineți cont de faptul că fiecare producător renumit va vinde produsele mai scump. Pe lângă calculator, veți plăti și branding-ul. În același timp, alegerea unui producător mai puțin cunoscut poate fi problematică când veți fi în căutarea unor piese, pentru repararea calculatorului. Este esențială alegerea calculatorului în funcție de acest aspect.

5. Unitate optică

Dacă veți avea nevoie de DVD-ROM sau DVD-RW, luați în considerare acest factor când căutați calculatorul. Există calculatoare care nu au deloc această funcție, motiv pentru care, verificarea acestui aspect este importantă.

6. Carcasa

Fie că vorbim de rezistență, de aspect sau de preferințe, cu siguranță alegerea carcasei calculatorului este una complet subiectivă. Totuși, trebuie să țineți cont de câțiva factori diferențiatori, pentru a vă asigura că aceasta va satisface nevoile dvs, carcasa fiind cea care găzduiește, de fapt, toate componentele sistemului. Câțiva factori diferențiatori pentru carcasele de calculator sunt: desktop slimline, MT/Tower, mini PC, SFF/Desktop, tower, USFF/USDT.

Așadar, achiziția unui calculator potrivit nu este deloc o sarcină ușoară. Totuși, dacă țineți cont de câteva aspecte, procesul poate fi mai puțin dificil. Scopul, bugetul, procesorul, producătorul, unitatea optică, carcasa sunt doar câteva dintre cele mai importante elemente care trebuie bifate înainte de finalizarea achiziției.

Susra foto: pexels.ro