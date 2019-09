După cum am promis, revin cu date noi legate de batjocura la care sunt supuși o mare parte a preoților greco-catolici din eparhia de Cluj-Gherla. Mulți dintre ei se descurcă foarte greu, unii având familii cu 7-8 copii și păstorind parohii mici și sărace. Nu exisă nicio înțelegere pentru ei, nicio urmă de faptă creștină din partea episcopiei. Majoritatea au salariile de 1500-1700 de lei lunar. Unii și mai puțin. Mulți dintre ei, din acest salariu plătesc enoriașilor mai săraci taxele aberante impuse de episcopie și le cumpără alimente de strictă necesitate. Am văzut aceste fapte cu ochii mei, nu din auzite. Revolta mea este mai mare acum când am dovezi direct de la persoane din episcopie despre veniturile uriașe cu care sunt plătite unele persoane laice care doar ne parazitează Biserica, totul cu acordul și acceptul episcopului Crihălmeanu. Am mai scris despre clanurile familiale care parazitează și se îmbogățesc pe seama preoților și enoriașilor. Am aflat acum veniturile domnului Teglaș Călin Augustin, membru al acestei familii cărora episcopul Crihălmeanu le-a dat în mână veniturile, juridicul și administrarea eparhiei. Pentru administrarea veniturilor provenite din chiriile numeroaselor clădiri ale eparhiei, în loc să se ocupe un preot cu această treabă care nu necesită multă muncă, s-a creat o firmă căpușă cu numele CLAUDIOPOLIS-ARMENOPOLIS S.R.L.(Nr. De ordine în Registrul Comerțului J12/3578/2014), unde administrator este acest Teglaș Călin Augustin.

Pentru câteva acte semnate ca administrator, acesta primește lunar un salariu net care depășește 8000 de lei. Și asta nu e tot, mai primește în plus peste 500 de lei lunar net de la episcopie, plus mașină, deconturi etc. Desigur are nevoie de salariu mare deoarece casele se construiesc cu sume mari la Cluj, la fel și mașinile de lux sunt scumpe. Asta în timp ce unii preoți au ajuns din cauza sărăciei în depresii, alcoolism iar unii chiar la divorț. Divorț în Biserica Catolică!? Eu propun episcopului Crihălmeanu, dacă tot se consideră om al lui Dumnezeu, să-i dea unui simplu credincios demn administrarea imobilelor. Le va administra cu siguranță gratis, iar suma de 8000 de lei să fie dată preoților și credincioșilor cu mulți copii. Iar dacă familia Teglaș nu va mai avea bani cu care să-și întrețină vilele și mașinile scumpe,vom apela la cutia milei pentru ei. Lăsând gluma la o parte îl acuzăm direct pe episcopul Crihălmeanu de această situație disperată a preoților și deasemenea de situația în care a ajuns întreaga episcopie. Domnule Crihălmeanu, este o chestiune de etică, dumneavoastră încurajați cheltuirea unui asemenea venit al eparhiei pentru salariile aberante ale unor indivizi de care ne putem liniștit lipsi.Nu credeți că este cam scumpă renumerarea unor lingușitori care vă vor trăda la prima ocazie? Credeți că toate aceste bunuri ale eparhiei sunt moștenirea dumneavoastră privată sau a apropiaților dumneavoastră? Aceste bunuri ne aparțin nouă, credincioșilor și preoților, noi toți suntem Biserica. Pentru ca noi să avem azi aceste bunuri, episcopul martir Iuliu Hossu a sacrificat multe, a îndurat batjocura din timpul ocupației horthyste, umilirea în public și temnița grea. Iar voi faceți acum din această moștenire profit personal. Voi, niște adunături de pe coclaurile Transilvaniei și ale Moldovei. Domnule Crihălmeanu, cum puteți să vă uitați în ochii copiilor înfometați ai căror părinți, preoți și laici, se chinuie zi de zi să supraviețuiască? Nu credeți că în drumul spre iad ve-ți vedea ochii acestor copii? Dumneavoastră hrăniți însă pe cei bogați, asta este învățătura creștină? Ați fost de atâtea ori atenționat despre nereguluile făcute de apropiații dumneavostră dar dumneavoastră în loc să luați măsuri îi protejați și mai bine.

Dacă imobilele eparhiei ar fi administrate de un preot cinstit, fără preferințe față de unii chiriași și alte aranjamente, atunci ar fi obținute venituri din care ar fi plătiți cum trebuie preoții, rămânând și fonduri pentru ajutorarea săracilor din eparhie, lucru pe care episcopia nu-l face deloc. Vom reveni și cu alte dezvăluiri la fel de grave legate de neregulile făcute de apropiații episcopului Crihălmeanu și cu acceptul său.

Vlad Nap