Uneori doresti sa comanzi totul online, fiindca iti este mai confortabil si ai timp sa te bucuri de alte activitati decat sa pierzi inutil timpul in trafic sau prin aglomeratia urbana a orasului tau. Cu siguranta, cumparaturile online sunt preferatele tuturor, insa atunci cand vrei sa achizitionezi un accesoriu sau un aliment pe care nu il cunosti foarte bine, preferi sa dai o raita pana la magazin. Poate ca asa se intampla si cu tigarile electronice pe care le selectezi in functie de preferintele tale, dar a caror caracteristici sunt explicate pe indelete de catre consilierii de vanzare. Si daca tot vorbim despre fumat si dorinta ta de a uita de acest viciu nociv, bineinteles ca ai nevoie de un lichid vape care sa iti incante gusturile. In acest caz este vorba exclusiv doar de gusturile tale si ce arome iti place sa vapezi.

Descopera in continuare cateva informatii generale despre lichidul unei tigari electronice.

Ce este mai exact e-lichidul vape?

Acesta este aceea solutie lichida care in urma unui proces de incalzire, transforma in vapori nicotina si aromele. Exista doua baze principale care sunt folosite in acest ritual de fumat care se regasesc si in alimentatie si anume: PG si VG care din fericire nu dauneaza sanatatii. Lichidul vape pentru acest tip de tigara contine PG, o substanta lichida cu o cantitate semnificativa de nicotina care are rolul de a intensifica gustul aromei si de a produce mai putini vapori. Baza VG este un lichid mai greu si vascos care produce mai multi vapori, dar savoarea aromei este mult mai slaba. Stiai ca prima baza prezentat a fost descoperita si utilizata in anul 1950 in afectiunile de astm, fiindca reuseste sa retina apa.

Pastreaza e-lichidul vape de la Voore in siguranta

Ai grija si pune lichidul intr-un loc unde cei mici sau chiar animalele de companie, daca ai, sa nu il gaseasca sub nici o forma. Desigur ca este dulce si poate ca pisica sau copilul sunt atrasi de miros si incep sa devina curiosi de ce se ascunde in tubule. Depoziteaza e-lichidul intr-un loc uscat unde lumina nu patrunde. Se recomanda sa folosesti e-lichidul vape de la Voore inca doi ani de la fabricarea acestuia, de aceea citeste cu atentie eticheta produsului.

Online sau magazine fizic?

Depinde de situatia in care te afli. Daca deja iti cunosti gusturile si esti expert in vape, atunci nu are rost sa mai mergi la un shop fizic, ci sa comanzi online: www.voore.ro. Insa, situatia este diferita daca esti la inceput de drum si ai in plan sa abandonezi de tot fumatul traditional si sa te axezi doar pe cel electronic. Atunci te invitam si te asteptam cu drag la magazinele fizice din Timisoara, Arad, Oradea, Baia Mare, Iasi si Constanta, unde ai parte de kituri pentru incepatori si de sfaturi din partea echipei. O sa iti explicam transformarea nicotinei si iti descriem in detaliu cele doua baze descrise anterior pentru a evita o eventuala durere insuportabila de gat. Nu este exclus sa apara un disconfort, provocat de inhalarea puternica a vaporilor.

In final, dorim sa iti spunem ca atunci cand fumenzi o tigara electronica totul depinde de preferintele tale. Pentru unii este mai greu la inceput pana isi descoperi gusturile si se obisnuiesc cu noul mod de fumat, de accea o vizita la un magazine fizic Voore este un pas important.