Înainte de a îmbrăca roba de judecător, Elena Botezan a fost procuror DNA, fiind la un moment dat chiar șefa serviciului teritorial Cluj. Pe vremea când era procuror anticorupție, Elena Botezan a efectuat actele de urmărire penală în cazul fostului procuror turdean Dănuț Grigore Dragoste. Acest dosar dezvăluie hibe grave în sistemul judiciar, una dintre persoanele vizate fiind Elena Botezan care, potrivit unor martori din dosar, au recunoscut că au dat declarații după dictarea procurorului.

În anul 2006 Dănuț Grigore Dragoste, alături de tatăl său Dragoste Gligor, de Cioara Bogdan și de Chicinaș Aurel, au fost urmăriți penal și ulterior trimiși în judecată de procurorul DNA Elena Botezan, în prezent judecătoare la Curtea de Apel Cluj.

Procurorul Dragoste a fost acuzat de evaziune fiscală prin neînregistrarea în totul sau în parte a operațiunilor comerciale și veniturilor realizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, producere de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, marcare cu marcaje false a produselor supuse marcării și fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participației improprii. Faptele imputate ar fi fost produse la compania Alcool Prod Turda, la care era asociat tatăl procurorului.

După ce au fost trimiși în judecată, procesul a fost strămutat la un moment dat la Timișoara. În anul 2008, la Curtea de Apel, câțiva martori din dosar au mărturisit că declarațiile date în faza de urmărire penală au fost scrise la cererea procurorului Botezan și s-a consemnat altceva decât aceștia au declarat.

Martor: ”Am semnat declarația fiindcă am zis tot adevărul, însă s-a scris altceva, ceea ce a dictat doamna procuror”

Spre exemplu, martora Letiția Z. spune în fața judecătorilor de la Curtea de Apel Timișoara că ”s-a scris, ceea ce a dictat doamna procuror”.

”Mențin declarațiile date în cursul urmăririi penale. Precizez că declarația din 25.09.2006, deși personal am scris că ”declar, susțin și semnez după ce am citit”, susțin că nu am citit-o înainte de a o semna. Am și scris că revin asupra declarației date anterior, inițial, întrucât nu am spus tot adevărul. Am scris cele de mai sus la cererea procurorului. Este adevărat că am lucrat în perioada mai 2002 – martie 2006 la Alcoolprod. La sfârșitul lunii februarie 2005 nu au mai venit supraveghetorii în cadrul firmei Alcoolprod Turda în care lucram și muncitorii spuneau că a fost sigilată linia de îmbuteliere pe sticlă. Citindu-mi-se declarația din 25.09.2006, arăt că datele privind perioada în care aș fi lucrat și restul amănuntelor mi-au fost dictate de doamna procuror. Amănuntele corespund, însă perioada la care se referă nu este cea reală. Susțin că am lucrat la linia tehnologică de distilare a alcoolului până în luna februarie 2005 când a fost oprită producția (…). Este adevărat că până în februarie 2005, până când se lucra în fabrică, la solicitarea lui Dragoste Gligor îl anunțam când bazinul tampon de 3000 litri alcool 96 grade era plin. Așa am declarat și în fața procurorului, însă nu am declarat că și după februarie 2005 s-ar fi procedat la fel (…). Eu nu am citit toată declarația și de altfel, în timpul luării declarației, procuroarea îmi spunea cum se făcea, iar din ce spunea și eu știam, confirmam, dar ceea ce nu am văzut, nu am confirmat (…). Am semnat declarația fiindcă am zis tot adevărul, însă s-a scris altceva, ceea ce a dictat doamna procuror (…).

Declarația din 25.09.2006 am dat-o acasă la mine, în satul Bogata, venind procurorul direct la mine acasă însoțită fiind de un bărbat care s-a prezentat inspector, era îmbrăcat în civil, iar eu bănuiesc că era un coleg de serviciu al doamnei procuror. Și doamna procuror și acel bărbat mi-au pus întrebări. Doamna procuror și acel bărbat tot spuneau că alți colegi spun altcumva, cerându-mi explicații de ce nu spun altfel. Categoric i-am spus doamnei procuror că nu am lucrat în perioada 2005-martie 2006 (…).

Ultima parte a declarației din 25 septembrie 2006 scrisă de mine, mi-a fost dictată de procuror și am înțeles că aceasta a fost mai detaliată, mai cuprinzătoare, și astfel am zis că în cea inițială nu am spus tot adevărul (…). Numele complet al persoanelor cu care am lucrat îl știam de la doamna procuror (…). Cred că de la Tritean Mihai am aflat că poliția a fost în control, iar împrejurarea că Paul Carp l-a însoțit pe Chicinaș mi-a spus-o doamna procuror.

Martor: ”Eu nu am afirmat acest lucru”

O altă declarație este cea a Nataliei B. ce avea calitatea de chimist al firmei Alcoolprod SRL din martie 2004 până în decembrie 2004. După plecarea acesteia din firmă, Bogdan Cioară, directorul economic al societății și inculpat în dosar, a rugat-o să meargă la fabrică și să-l ajute cu o coloană de distilare care avea prea mare presiune. Aceasta povestește că într-o după-masă s-a deplasat acolo și a remediat defecțiunea. Femeia a spus în fața judecătorilor de la Curtea de Apel Timișoara că procurorul DNA a consemnat altceva decât ceea ce a declarat, în sensul că nu a menționat că deplasarea ei ar fi avut loc în primele șase luni după plecarea ei din firmă. În acest context, pentru a înțelege importanța perioadei declarate, precizăm faptul că DNA acuzau inculpații că în perioada 2003 – februarie 2006, reprezentanții legali ai SC Alcoolprod SRL ar fi utilizat în mod repetat în cadrul societății comerciale persoane care au desfășurat activități salarizate fără a avea contracte încheiate de muncă, și în martie 2005 ar fi rupt sigiliile aplicate de către Administrația Finanțelor Publice Turda asupra utilajului de îmbuteliere de pet-uri din cadrul societății. Prin urmare, dacă martorul își menținea declarația privind perioada deplasării ei la societate, se justificau acuzațiile procurorului.

”Doamna procuror a insistat să-i spun când am făcut această remediere și eu rețin că i-am spus că la scurt timp după ce am plecat, era frig și eram îmbrăcată gros. Nu am putut preciza luna. Nu pot să-mi dau seama de ce a trecut doamna procuror că acest lucru s-a întâmplat în primele șase luni după ce am plecat de la firmă. Eu nu am afirmat acest lucru. Am plecat de la firmă în jurul datei de 15 decembrie 2004 (…). În timpul când am fost audiată la DNA Cluj am asistat la o discuție între doamna procuror și un bărbat, care o informa pe aceasta că este un avocat care vrea să intre. Doamna procuror a dat ordin ca să fie scos afară, că nu are ce căuta în incinta instituției. Acel avocat a fost al inculpatului Dragoste Dănuț și procuroarea m-a întrebat dacă am fost abordată de acest avocat cu privire la cele ce le voi declara, lucru la care eu i-am răspuns că nu”, a declarat Natalia B.

Martorului i-au fost puse vorbe în gură

În octombrie 2008, un alt martor, Aurel M., a declarat la Curtea de Apel Timișoara că declarația consemnată în faza de urmărire penală, nu corespunde cu ceea ce a declarat el, în sensul că nu a spus că Dănuț Dragoste a așteptat un transport la sediul fabricii. Din nou, plasarea fostului procuror Dragoste la Alcoolprod SRL ar fi confirmat acuzațiile procurorilor potrivit cărora fostul procuror controla activitatea societății comerciale. Martorul a declarat la instanța din Timișoara că nu l-a văzut niciodată pe Dănuț Dragoste la fabrică, adică altceva decât ceea ce s-a consemnat în faza de urmărire penală.

”Pe Dragoste Dănuț nu l-am văzut niciodată la sediul din Turda. Știam că doamna Dragoste poartă numele Mariana și că a fost la SC Nutrisam SA Satu Mare când am încărcat marfa în autovehicul. Nu este adevărat că eu aș fi spus că la acel transport am fost așteptat de Dragoste Dan, lucru pe care l-a scris cel care a și consemnat declarația. Nu îmi amintesc ca atunci când s-a citit declarația să fi fost citită și această frază. Pe domnul Dragoste Dănuț nu l-am văzut niciodată. Eu nu am citit această declarație, ci mi-a fost citită”.

Fostul procuror își caută dreptatea!

La începutul anului 2018, fostul procuror turdean Dănuț Grigore Dragoste a fost eliberat condiționat, după ce a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase ani de închisoare cu executare. Cu toate că în prezent este în libertate, procurorul dorește în continuare să-și facă dreptate și să demonstreze că este nevinovat de acuzațiile ce i-au fost aduse și pentru care a fost condamnat. Vom prezenta în edițiile următoare și alte nereguli din acest dosar ce confirmă încă o dată hibele sistemul judiciar din România.