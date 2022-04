Portul strategic de la Marea Neagră, Odesa, a fost zguduit de mai multe explozii duminică dimineața. Mai multe rachete au lovit duminică dimineaţa o rafinărie în oraşul ucrainean Odesa, ale cărei depozite de combustibil sunt în flăcări şi deocamdată nu se ştie dacă atacul s-a soldat cu victime.

OdesaFoto: Google Maps

UPDATE 10:50 Ministerul rus al Apărării a confirmat că loviturile cu rachete ale armatei sale au distrus o rafinărie de petrol și trei depozite de combustibil în apropierea portului ucrainean de la Marea Neagră, Odesa, potrivit Reuters.about:blank

Moscova susține că rafinăria și depozitele ar fi fost folosite de Ucraina pentru a-și aproviziona trupele din apropierea orașului Nikolaev.

O parte dintre rachetele rusești care au lovit Odesa în zorii zilei de duminică au fost interceptate și doborâte de către sistemele de apărarea ale Ucrainei, relatează și Kyiv Independent.

Purtătorul de cuvânt al administrației militare din regiunea Odesa Serhiy Bratchuk a confirmat bombardamentele.

În unele zone s-au izbucnit incendii. Autoritățile locale au avertizat localnicii să se adăpostească.

Corespondentul Washington Post Isabelle Khurshudyan, care se află în oraș, scria pe twitter că din cauza bombardamentelor ferestrele camerei sale de hotel s-au zguduit duminică dimneața.

Cel puțin un depozit de combustibil ar fi fost cuprins de flăcări, a mai transmis ea.

Rachetele au lovit la ora locală 06:00 rafinăria situată în nordul oraşului, lângă port, unde ajunge un oleoduct din Rusia.

Pe contul său de Telegram, primăria oraşului se limitează deocamdată să informeze că „Odesa a fost atacată din aer”, că „unele rachete au fost doborâte de apărarea aeriană” şi că „s-au raportat incendii în unele zone”.

Exploziile (cel puţin şase de diverse intensităţi) s-au resimţit la kilometri distanţă, iar de la complexul lovit se ridicau trei coloane de fum care putea fi văzute din tot oraşul.

Pompierii se află la locul exploziei în încercarea de a controla incendiile provocate de rachete, care au cuprins mai multe depozite de combustibil unde, din când în când, se produc explozii, deoarece conţinutul ia foc.

Duminică dimineaţa au sunat alarmele antiaeriene în Odesa în trei rânduri.

Fuel storage terminals in Odessa are on fire, after multiple missile strikes early this morning hit the port area of the southern Ukrainian city. We counted at least five separate impact points, having been woken by large explosions that were felt across Odessa. @GMB @itvnews pic.twitter.com/a3X2LI7cGF