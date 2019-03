Președintele Klaus Iohannis are la dispoziție opțiunea de a declanșa un referendum pe tema justiției, odată cu alegerile europarlamentare, după ce a câștigat bătălia la Curtea Constituțională. Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, susține că a cerut încă din 2016 suspendarea lui Klaus Iohannis pentru aceste jocuri politice.

”Mă felicit încă o dată pentru faptul că Insul Bizar NU a primit aviz pentru referendum și cu votul meu. Se întâmpla în februarie 2017… Votul meu nu îl va avea niciodată pentru nimic. Trebuia SUSPENDAT încă din decembrie 2016, când am cerut prima dată acest lucru. Între timp, am mai solicitat public demararea procedurii de suspendare de cel puțin 30 de ori… Am spus încă de atunci că, „nesuspendat, Insul Bizar se va asigura că nu mai rămâne piatră pe piatră pe aici”. Am avut perfectă dreptate!”, arată Liviu Pleșoianu.