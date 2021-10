Oricat de mult ne-am chinui sa pastram un mediu steril prin utilizarea de metode si substante cat mai concentrate, acest lucru nu asigura eliminarea lor in totalitate. Aerul reprezinta cel mai propice canal de raspandire a bacteriilor si de aceea, problema trebuie abordata tinand cont dea cest aspect. Cu alte cuvinte, este necesara indreptarea spre metode care sa vizeze sterilizarea si purificarea aerului. In acest sens, la Caldor Industrial veti gasi multe variante de lampa UV bactericida, care sa combata problema de la radacini.

Asigura o sterilizare completa cu lampile UV bactericide de la Caldor Industrial

Pentru crearea unui mediu sigur, de-a lungul timpului s-a incercat conturarea unor solutii cat mai eficiente in acest sens. Lampile cu ultraviolete reprezinta cea mai buna varianta de exterminare a bacteriilor, virusurilor si a altor agenti patogeni, disponibila pe piata la momentul actual. Eficacitatea acestora este data de faptul ca pulsatiile cu lumina ultravioleta reusesc sa intrerupa lantul de imperechere a structurilor ADN ale acestor daunator, stopand in acest fel inmultirea lor.

Calitatea specifica firmei Caldor Industrial Heating, in orice lampa

Variantele disponibile pe site-ul Caldor Industrial Heating sunt prevazute cu unu, pana la patru tuburi generatoare de lumina UV-C, numar care stabileste gradul de putere al acestora. Pentru a acoperi o arie cat mai larga, acestea dispun de capacitate de rotire de pana la 180 de grade, ceea ce faciliteaza pozitionarea lor in directia dorita. De asemenea, acestea pot fi flexibile, permitand mutarea lor fara dificultati, sau fixe, fiind prevazute cu picior pentru montarea pe diverse suprafete, recomandat fiind sa se monteze la minim doi metri inaltime fata de podea. Mai mult, acestea au o capacitate de pana la 9.000 de ore de functionare continua la capacitate maxima, timp dupa care intensitatea incepe sa scada treptat. Cu toate acestea, se poate reincarca la priza foarte rapid, fiind dotata cu cablu de alimentare, stecher, si intreg sistemul necesar.

Valori bine implementate in servicii si produse

Veti putea beneficia de produse care sa reflecte profesionalismul, devotamentul, inovarea continua, entuziasmul si dedicarea specifice firmei noastre. Totodata, simultan veti beneficia si de satisfactie 100% in raport cu calitatea produselor, fiabilitate pe termen lung, toate acestea dublate de posibilitatea de a personaliza oferta dorita, in functie de nevoile fiecarui client in parte.

Directii nelimitate de utilizare

Datorita modului in care au fost create, dar si particularitatilor de care dispun, lampa cu ultraviolete bactericida poate fi utilizata in diverse industrii, fara limite de functionare. Asadar, pot fi amplasate in incinte ce apartin chiar si de industriile medicale si farmaceutice, in care nevoia de combatere a bacteriilor este cea mai acuta. De asemenea, pot fi adoptate si de sectorul alimentar, industria de ospitalitate si HoReCa, in zootehnie si cabinete veterinare, in saloanele cosmetice si in institutiile educationale, birouri sau alte zone populate vizate.

Aveti garantia astfel ca, apeland la variantele de lampa ultraviolet disponibile pe magazinul online Caldor Industrial Heating Systems, beneficiati de cel mai inalt grad de protectie impotriva bacteriilor. Asigura dispersarea razelor ce combat organismele daunatoare in intreaga incapere in care este amplasata, devenind aproape imposibila situatia in care sa nu prezinte eficacitate maxima.

Caldor Industrial Heating Systems ofera de 5 ani calitate inalta la intreaga gama de produse furnizate, drept dovada stand zecile sau chiar sutele de colaboratori care se declara pe deplin multumiti.