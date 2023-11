Online, multe descrieri de produse sunt cel putin nepotrivite. Oricum, cine citeste cu adevarat descrierile produselor din magazinele online? Exista atat de multe alte lucruri de facut pe un site web, incat descrierea unui produs nu poate avea un impact asupra vanzarilor, nu? Gresit. De fapt, dovezile rezultate in urma unui studiu de comert electronic realizat de Nielsen Norman Group arata ca 20% din achizitiile nereusite se datoreaza lipsei de informatii relevante in descrierea produselor.

Ce este descrierea produselor?

O descriere a produsului este textul de marketing care explica ce este un produs si de ce merita cumparat. Scopul unei descrieri de produs este de a furniza clientilor informatii importante despre caracteristicile si beneficiile cheie ale produsului, astfel incat acestia sa fie „obligati” sa cumpere.

Daca adaugati un pic de creativitate, paginile dvs. de produse devin instantaneu mai convingatoare, ceea ce duce la mai multe conversii de la cumparatorii ocazionali.

Pentru a reusi sa scrieti descrierea produsului, trebuie sa raspundeti la intrebarile pe care clientii le au cu privire la produsele dvs.:

Ce probleme rezolva produsul dvs. pentru client?

Ce castiga clientii din utilizarea produsului dvs.?

De ce produsul dvs. este mai bun decat al concurentilor?

O descriere a produsului ar trebui sa raspunda la aceste intrebari intr-un mod distractiv si captivant.

Cum sa scrieti descrieri de produse care vand

Magazinele online fac adesea greseala de a enumera caracteristicile produselor atunci cand scriu descrieri ale produselor. Acest lucru duce probabil la conversii mai mici, deoarece oamenii nu inteleg cum ii ajuta produsul.

Sa vedem cum puteti crea descrieri perfecte de produse care sa vanda:

Concentrati-va pe cumparatorul dvs. ideal Enumerati beneficiile Evitati frazele „de umplutura” Folositi justificat superlativele Faceti apel la imaginatia cititorilor dvs. Depasiti barierele rationale cu mici povestioare Seduceti cu cuvinte senzoriale Atrageti clientii cu ajutorul dovezilor sociale Stabiliti scopurile si indicatorul cheie de performanta KPI

1. Concentrati-va pe cumparatorul dvs. ideal

Intelegerea modului de a scrie descrieri de produse necesita sa va puneti in pielea publicului dvs. Cand scrieti o descriere a unui produs cu o multime mare de cumparatori in minte, descrierile dvs. ajung sa nu se adreseze nimanui.

Cele mai bune descrieri de produse se adreseaza publicului tinta direct si personal. Puneti si raspundeti la intrebari ca si cum ati avea o conversatie cu clientii. Dvs. alegeti cuvintele pe care le foloseste cumparatorul dvs. ideal. Folositi persoana a doua in adresare.

Cand vine timpul sa scrieti descrieri de produse pentru propria afacere de comert electronic, incepeti prin a va imagina cumparatorul ideal. Ce fel de umor apreciaza (daca exista)? Ce cuvinte folosesc? Exista anumite cuvinte pe care le ocolesc? La care din intrebarile lor ar trebui sa raspundeti?

Luati in considerare cum ati vorbi cu cumparatorul ideal daca v-ati vinde produsul in magazin, fata in fata. Acum incercati sa incorporati limbajul respectiv in site-ul dvs. de comert electronic astfel incat sa puteti avea o conversatie similara online, care rezoneaza mai profund.

2. Enumerati beneficiile

Cand vindem propriile noastre produse suntem de multe ori entuziasmati de caracteristicile si specificatiile individuale ale produsului. Traim si respiram pentru compania noastra, site-ul nostru web si produsele noastre. Problema este ca potentialii nostri cumparatori nu sunt la fel de interesati de caracteristicile si specificatiile banale. Ei vor sa stie ce este in acel produs pentru ei si cum le va rezolva problemele. Scrierea cu succes a unei descrieri de produs necesita sa evidentiati acele beneficii ale fiecarei caracteristici.

Luati in considerare beneficiile fiecareia dintre caracteristicile produsului. Cum ii face produsul pe clienti sa se simta mai fericiti, mai sanatosi sau mai productivi? Ce probleme, erori si situatii ii ajuta produsul dvs. sa rezolve?

3. Evitati frazele care nu sunt necesare

Cand ramaneti blocati in privinta cuvintelor si nu stiti ce altceva sa adaugati la descrierea produsului, se adauga adesea ceva neclar precum „calitate excelenta a produsului”. De indata ce un potential cumparator citeste „calitate excelenta a produsului”, el se gandeste: „Da, da, desigur. Asta spune toata lumea.” Ati auzit vreodata pe cineva descriindu-si calitatea produsului ca fiind medie, nu atat de buna sau chiar proasta?

Deveniti mai putin convingator atunci cand potentialii cumparatori va citesc descrierea produsului. Pentru a evita aceasta reactie, fiti cat mai specific posibil. Detaliile produsului adauga credibilitate. Detaliile produsului vand produsul dvs. Nu puteti include niciodata prea multe detalii tehnice in descrierile produselor dvs. Fiti specific.

4. Folositi justificat superlativele

Superlativele suna nesincer intr-o descriere a unui produs, cu exceptia cazului in care demonstrezi clar de ce produsul tau este cel mai bun, cel mai usor sau cel mai avansat.

Daca produsul dvs. este intr-adevar cel mai bun din categoria sa, furnizati o dovada specifica a acestui lucru. in caz contrar, utilizati superlativele cu moderatie sau sau citati un client care spune ca produsul dvs. este cel mai minunat pe care l-a folosit vreodata.

5. Faceti apel la imaginatia cititorilor dvs.

Cercetarile stiintifice au demonstrat ca daca oamenii tin un produs fizic in mana, dorinta lor de a-l detine creste. Daca vindeti produse online, clientii dvs. nu pot face acest lucru. Imaginile clare, mari, pot ajuta. Dar exista si un truc de copywriting pentru comertul electronic pentru a creste dorinta: lasati cititorul sa-si imagineze cum ar fi sa detina produsul dvs.

Pentru a exersa aceasta tehnica de copywriting, incepeti o propozitie cu cuvantul „imaginati-va” si terminati propozitia (sau paragraful) explicand cum se va simti cititorul dvs. cand detineti si utilizeaza produsul dvs.

6. Depasiti barierele rationale cu mici povestioare

Includerea mini-povestirilor in descrierile produselor reduce barierele rationale impotriva tehnicilor de persuasiune. Cu alte cuvinte, uitam ca ni se vinde ceva. Cand vine vorba de a folosi descrierea produsului pentru a spune o poveste despre produsele dvs., intrebati-va:

Cine face produsul?

Ce a inspirat crearea produsului?

Ce obstacole a trebuit sa depasiti pentru a dezvolta produsul?

Cum a fost testat produsul?

7. Seduceti cu cuvinte senzoriale

Restaurantele o stiu de mult timp: cuvintele senzoriale cresc vanzarile, deoarece angajeaza mai multa putere de procesare a creierului. Adjectivele sunt cuvinte complicate. Adesea, ele nu adauga sens propozitiilor si este mai bine sa le stergeti. Cu toate acestea, adjectivele senzoriale sunt cuvinte puternice, deoarece ele fac cititorul sa experimenteze copia produsului in timpul citirii.

Uimiti-va cititorii cu descrieri vii ale produselor. Ganditi-va la cuvinte precum „catifelat”, „neted”, „crocant” si „luminos” daca vindeti produse alimentare.

8. Atrageti clientii cu ajutorul dovezilor sociale

Cand vizitatorii dvs. web nu sunt siguri despre ce produs sa cumpere ei cauta sugestii despre ce sa cumpere. Acestia sunt adesea influentati sa cumpere un produs cu cel mai mare numar de recenzii si marturii pozitive. Incercati sa includeti o imagine a clientului pentru a adauga credibilitate. Puteti chiar sa integrati un feed social media plin cu continut generat de utilizatori, care arata oameni reali care impartasesc povesti de succes despre utilizarea produselor dvs.

Majoritatea cumparatorilor sunt atrasi sa cumpere ceva popular. Cand vine vorba de site-ul dvs. de comert electronic, evidentiati produsele care sunt preferate de clienti.

9. Stabiliti scopurile si indicatorul cheie de performanta KPI

Descrierea produselor au drept scop ghidarea unui cumparator spre cumparare. Dar de unde stii daca descrierile dvs. functioneaza sau nu? Veti dori sa decideti asupra unui set de valori de urmarit in paginile dvs. de produse. Definirea acestor valori va ajuta sa intelegeti ce descrieri de produse functioneaza cel mai bine si sa le imbunatatiti pe cele cu performante slabe.

Indicatorii cheie de performanta KPI includ: rata de conversie, rata de abandon a cosului de cumparaturi, rata de retur, clasamentul cautarii organice. Puteti rula apoi diferite teste A/B, pentru a atrage mai multe conversii pe site-ul dvs. de comert electronic.

O descriere convingatoare a produsului va avea intotdeauna rezultate. Atunci cand va pregatiti sa scrieti descrieri convingatoare ale produselor pentru magazinul dvs. online, retineti: