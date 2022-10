Doi americani, Muhammad Aziz și Khalil Islam, au fost exonerați anul trecut pentru asasinarea activistului afro-american pentru drepturi civile Malcolm X în 1965, după ce au petrecut peste 20 de ani în închisoare. Khalil Islam a murit în 2009 la vârsta de 74 de ani, însă familia acestuia, alături de Muhammad Aziz vor primi despăgubiri de peste 36 de milioane de dolari din partea orașului și statului New York.

Aziz și Islam, care și-au susținut nevinovăția încă de când a avut loc crima de la Audubon Ballroom din Upper Manhattan, au fost eliberați condiționat în anii 1980.

Muhammad Aziz, în vârstă de 84 de ani, ceruse despăgubiri de 40 de milioane de dolari după ce a petrecut două decenii în închisoare şi la peste 55 de ani după ce fusese găsit vinovat, în mod eronat, într-un proces care a ridicat o serie de întrebări despre rasismul din sistemul judiciar al Statelor Unite. Muhammad Aziz este căsătorit şi are şase copii, notează agerpres.ro.

Khalil Islam, care a murit în 2009 la vârsta de 74 de ani, a petrecut şi el peste 20 de ani în închisoare, fiind exonerat postum în noiembrie 2021. Familia lui a deschis la rândul său un proces prin care a solicitat despăgubiri tot în valoare de 40 de milioane de dolari.

Primăria din New York a fost de acord să achite despăgubiri de 26 de milioane de dolari, iar statul New York va plăti despăgubiri de 10 milioane de dolari, a anunţat avocatul David Shanies. Reclamantul supravieţuitor şi familia celui decedat vor împărţi în mod egal despăgubirile obţinute în instanţă.

„Muhammad Aziz, Khalil Islam şi familiile lor merită aceste despăgubiri pentru suferinţa lor. Ei au avut de suferit o viaţă întreagă după ce au fost acuzaţi în mod eronat pentru asasinarea unui lider al mişcării pentru drepturi civile”, a declarat avocatul David Shanies.

Nick Paolucci, purtător de cuvânt al Departamentului Juridic din cadrul Primăriei din New York, a declarat duminică pentru cotidianul The New York Times că „acest acord face dreptate într-o oarecare măsură unor indivizi care au petrecut decenii în închisoare şi au purtat un stigmat după ce au fost acuzaţi în mod fals de asasinarea unei personalităţi legendare”.

Malcolm X a devenit o voce proeminentă a mişcării Nation of Islam, care susţinea separatismul afro-american, înainte să părăsească acea organizaţie în 1964 şi să îi nemulţumească astfel pe unii dintre admiratorii săi. A fost împuşcat mortal la vârsta de 39 de ani, pe 21 februarie 1965, în timp ce se pregătea să susţină un discurs la Audubon Ballroom, o sală de spectacole din cartierul newyorkez Harlem.

Un al treilea bărbat, Mujahid Halim, a fost şi el condamnat pentru acel asasinat. El a depus mărturie în instanţă, declarând că Aziz şi Islam erau nevinovaţi. Mujahid Halim a fost eliberat condiţionat în 2010.

Eroare judiciară

Verdictul iniţial a reprezentat una dintre cele mai mari erori judiciare din istoria Statelor Unite.

Muhammad Aziz, eliberat în 1985, şi Khalil Islam, eliberat în 1987 şi decedat în 2009, au declarat întotdeauna că erau nevinovaţi.

Mujahid Halim a recunoscut că a tras focuri de armă asupra lui Malcolm X şi că ceilalţi doi acuzaţi erau nevinovaţi, însă declaraţia sa nu i-a scutit de închisoare pe Aziz şi Islam.

Justiţia din New York a redeschis procesul abia în 2020.

Curtea Supremă din New York i-a declarat nevinovaţi pe Aziz şi Islam pe 19 noiembrie 2021.

Documentar Netflix

Instanţele americane au aşteptat până la difuzarea în februarie 2020 a unui documentar produs de Netflix, „Who Killed Malcolm X?”, care aducea din nou în atenţie o serie de dubii ce planau asupra prezenţei lui Muhammad Aziz şi Khalil Islam în proximitatea locului în care a fost comis asasinatul.

După mai multe luni de anchetă, procurorul de atunci din Manhattan, Cyrus Vance, s-a aliat cu avocaţii celor doi afro-americani şi cu o organizaţie, The Innocence Project, care luptă împotriva erorilor judiciare, pentru a depune o moţiune de anulare a verdictului iniţial la Curtea Supremă din New York.

În noiembrie 2021, în direct la televiziune şi în aplauzele publicului, procurorul Vance a prezentat scuze publice din partea autorităţilor judiciare americane pentru „decenii de nedreptate” şi „violări inacceptabile ale legii şi încrederii opiniei publice”.

În faţa instanţei, el a recunoscut „gravitatea acestei erori” judiciare, fără să se pronunţe însă în legătură cu zvonurile ce priveau rolul ambiguu jucat în epocă de poliţia federală (FBI) şi cea din New York.

Malcolm X ameninţat

Cu puţin timp înaintea asasinării sale, Malcolm X, în vârstă de 39 de ani, o personalitate radicală a cauzei afro-americane, acuzat de criticii săi că îndemna la violenţă şi la separatism, părăsise organizaţia Nation of Islam şi adoptase un ton mai moderat.

El a fost ameninţat atunci de câţiva membri ai fostei sale mişcări, iar locuinţa lui din New York a fost ţinta unui atentat cu doar câteva zile mai devreme.

Documentarul Netflix are la bază teoria unui istoric neprofesionist din Washington, Abdur-Rahman Muhammad, care susţinea nevinovăţia lui Muhammad Aziz şi Khalil Islam şi afirma că cel de-al treilea condamnat, care şi-a recunoscut fapta, acţionase alături de alţi patru membri ai mişcării Nation of Islam care se rugau cu regularitate într-o moschee din Newark, un oraş din statul New Jersey şi aflat la mică distanţă de New York.

Asasinarea lui Malcolm X a zguduit opinia publică din Statele Unite, în perioada plină de tensiuni politice sociale din anii 1960, marcată de asasinarea preşedintelui John F. Kennedy în 1963 şi de asasinarea din 1968 a unei alte personalităţi a mişcării pentru drepturi civile, Martin Luther King.

