Un milion de procese legate de proprietate, peste 1 miliard de euro alocați pentru implementarea programului național de cadastrare, acestea sunt premisele unui adevărat dezastru care a pus România pe jar de câțiva ani, dar foarte puțină lume vorbește despre asta. Țara noastră a început, de câțiva ani buni, să finalizeze un cadru complet de cadastru, iar realitatea este una destul de tristă: mii de oameni s-au trezit, peste noapte, că nu mai au terenul pe care l-au moștenit de la părinți, iar unii au aflat, cu stupoare, că averea lor a fost mutată zeci de kilometri distanță, în altă localitate. Să nu uităm că din cele peste 3000 de localități înscrie în program, au fost finalizate lucrările la abia 200, adică nici 10% din numărul lor.

Text: Primăriile sunt „atacate” de un număr impresionant de contestații, în condițiile în care parcelele de teren nu se mai potrivesc cu granițele vechi. Mai mult, drepturile de proprietate a unor posesori au fost încălcate, iar acest lucru scoate la iveală probleme serioase. O asemenea problemă se află și în comuna clujeană Chinteni, unde mii de oameni au depus contestații. Gazeta de Cluj a luat legătura cu doamna Suciu Magdalena Lucia, primarul din comuna Chinteni, unde, la fel ca în Iclod, altă comună din județul Cluj, oamenii s-au trezit cu terenurile intabulate greșit.

Doamna primar din comuna Chinteni a precizat pentru ziarul nostru că există 4.700 de contestații la Cadastru, precizând că ea a anunțat Prefectura Cluj și a avut ședințe în mod repetat pentru a ajunge la o soluție.

„Noi am participat la un proiect pilot pe județul Cluj și am câștigat împreună cu Borșa și Vultureni. Per total, la noi au fost cadastrate 19.000 de imobile. Aici apar următoarele probleme. În timp au apărut modificări în teren, adică de la data preluării am avut văile care aparțin Apelor Române, avem drumurile județene, parcele cadastrate sporadic, adică înainte de a fi cadastrul general. Oamenii și-au făcut, sau o parte, aceste lucrări cu topografi autorizați. La Oficiul de Cadastru au fost aprobate aceste modificări. Legea 7, în baza căreia s-a lucrat la Chinteni, se spunea foarte clar ce avem de făcut”, a precizat Suciu Magdalena Lucia.

Totodată, primarul comunei Chintei a explicat că din nefericire s-au făcut măsurători la fața locului, iar în momentul în care s-au transmis toate datele au apărut aceste erori care nemulțumește pe cetățeni.

„Mai sunt și altele, cum ar fi: am avut cumpărat pe act de mână sub semnătură privată și nu l-am înregistrat niciodată nicăieri un teren. În momentul în care a venit Cadastrul, s-au luat parcelele dintr-o tarla și de la numărul 1 și până la 70 s-au așezat titlurile. Avem erori pe titluri. De exemplu, omul a ridicat titlul din primărie acum 30 de ani, l-a așezat în sertar, unii l-au cusut cu ață să nu se piardă și nimeni nu a verificat sau s-a uitat, ceea ce nu este de condamnat pentru că trebuie să fii de specialitate sau cel puțin să lucrezi cu astfel de documente ca să poți să-ți dai seama. El avea terenul în 42, pe titlu scria 40. Nu l-a mai rectificat nimeni. În momentul în care au așezat titlurile în ordinea numerelor, a emiterilor pe tarlale, clar că pe amplasamentul respectiv a apărut altcineva. Dar la finalul acestei lucrări, vine legea 7 și ne spune că poți depune contestație”, a precizat primarul din Chinteni.

Totodată, contestațiile trebuiau preluate de către Oficiul de Cadastru pentru fiecare teren în parte și atunci nu existau cele 4700 de contestații, ci 9400 pentru că reprezentanții Cadastrului trebuiau să noteze contestația pe fiecare teren. Suciu Magdalena Lucia a mai spus pentru Gazeta de Cluj că pentru a nu înregistra mai multe contestații, aceștia au înregistrat pe total titlul.

„Dacă ar fi înregistrat pe fiecare teren, nu aveau dreptul să treacă mai departe lucrarea, trebuia oprită. De ce? Pentru că se spune clar, la erori mai mult de 10%, lucrarea nu primește aviz. Eu am fost parte, zi de zi, la măsurători, la colectarea actelor, i-am ajutat pe oameni, am venit cu explicații pentru Cadastru, pur și simplu am pus toate documentele pe masă. Doar că nu a vrut nimeni să le citească”, a declarat Suciu Lucia.

Suciu Lucia: Am avut întâlnire cu cetățenii, era obligația noastră prin proiect

Primarul din Chinteni a mai amintit de faptul că au existat numeroase întâlniri cu cetățenii, la care au participat reprezentanții Oficiului de Cadastru, firmei Cornel&Cornel TOPEXIM, ai Cărții Funciare București și ai Consiliului Local Chinteni. Mai mult, au existat anunțuri pe rețelele de socializare și spoturi publicitare deoarece erau obligați să aducă la cunoștința cetățeanului. Un moment mai delicat prin care edilul din Chinteni a trecut a fost la sfârșitul anului 2022, când a depus peste 50 de sesizări la toate organele abilitate pentru ca acestea să ia atitudine vizavi de cei responsabili pentru acest dezastru. După ce a fost chemată la București în prag de sărbători, primarul din Chinteni a plecat „cu o mașină de documente” pentru a arăta celor de la ANCPI „nenorocirea de la Chinteni.”

„Doamna director de la Cadastru, Leontina Covaci, a venit cu mâna în buzunar. Și tot dânsa fost supărată că nu am lăsat-o să lucreze pe calculatoarele noastre. După 2 zile de „petrecere” la ANCPI, de dimineața până seara, mi s-a promis că vor relua acele contestații, vor veni în teren și vor găsi o soluție. Mai mult, la contestațiile depuse, Oficiul de Cadastru le comunică în scris cetățenilor că li se admite contestația, că într-adevăr cetățenii au dreptate. Dar de rectificat în acte, efectiv, nu s-a făcut nimic. Aceleași 4700 de CF-uri greșite”, a mai precizat Suciu Lucia.

Chiar primarul din Chinteni a povestit pentru ziarul nostru că socrul ei, care a deținut un teren degradat, cu probleme majore, având o valoare 0 lei, s-a trezit că terenul a ajuns să aibă o valoare de aproape 100 de euro pe metru pătrat.

„Dumneavoastră, ca cetățean, ați fi crezut vreodată că este o greșeală? Nu. Ați fi spus că eu prin prisma faptului că sunt primar, am modificat terenul. Ducându-l pe altă tarla, automat titlurile nu au mai încăput să fie poziționate. Și vine inteligentul Cadastru și le diminuează suprafețele la toți. Doi ani de zile am scris săptămânal să corecteze această eroare și să mi se dea terenul cu valoare 0 lei. Între timp socrul meu moare și familia vrea să meargă la succesiune. Dacă am fi făcut succesiunea cu poziționarea terenului respectiv pentru că toate se leagă unele de altele, niciodată nu ar fi putut repoziționa terenul la valoare 0. Până la urmă nici familia nu mă credea, au renunțat să mai creadă în povestea noastră, a oficiului de cadastru și a primăriei. Sigur că mi-am ieșit din fire și am luat atitudine mai aspră decât trebuia și nu am mai vrut să plec de la Cadastru decât cu rectificarea parcelei respective pentru că am ajuns să nu pot dormi noaptea din cauza acestei erori. Eu nu am făcut absolut nimic și mă văd legată de mâini să nu pot rectifica niște mizerii, după ce am stat la București și promisiunile au fost certe, am revenit la Cluj, am văzut că timp de 3 luni nu s-a întâmplat nimic, atunci mi-am permis să sesizez organele abilitate”, a mai spus primarul din Chinteni.

Întrebată dacă terenurile sale, care au o suprafață totală sute de mii de metri pătrați au suferit modificări, primarul a precizat că noile măsurători au dus la o diminuare cu câteva sute de metri. Mai mult, Suciu Lucia a mai precizat că toate terenurile pe care ea și familia ei le-a cumpărat au fost cadastrate anterior. Mai mult, întrebată care ar fi soluția pentru a aduce lucrurile la normalitate, primarul din Chinteni a spus că este nevoie ca cei responsabili pentru acest dezastru să fie trași la răspundere.

Nimeni nu poate lua măsuri împotriva acestor oameni?

„O instituție, indiferent din ce județ este, să vină și să te dezmoștenească sau să stabilească prin propriile reguli nebazate pe lege care sunt averile tale este inadmisibil. Discutăm de oameni care au grădinile înjumătățite, oameni care sunt în curtea vecinului, care s-au trezit peste noapte că locul unde stau, casa, nu mai figurează pe numele lor. Sunt erori grave. Mă întreb cine poate susține în continuare la oficiul de cadastru o asemenea echipă. Care sunt de fapt interesele acolo că eu nu mai pot să înțeleg. Dacă mă duc la prefectură toată lumea se uită la mine. Dacă mă duc la București zic: bine. Da chiar nimeni nu poate lua măsuri împotriva acestor oameni? Este inadmisibil ca cineva să poată să nu răspundă penal pentru aceste fapte. Trăiesc cu speranța că instituțiile statului își vor face treaba. Poate ne ajutați dumneavoastră. Omul de rând vine la primărie și îmi cere ajutorul și te uiți că are toate documentele necesare, că este cu dreptatea în mână, îl trimiți la oficiul de cadastru, care își bate joc de toată lumea”, a conchis Suciu Lucia, primarul comunei Chinteni.

Gazeta de Cluj a luat legătura și cu Răzvan Ciortea, subprefectul județului Cluj, pentru a afla de ce s-a ajuns în această situație când vine vorba de cadastrare. Potrivit subprefectului, una dintre marile probleme este relația deficitară de comunicare dintre primării și societățile prestatoare de servicii câștigătoare a licitațiilor privind cadastrarea. De asemenea, o altă problemă este neprezentarea la sediul primăriilor a proprietarilor de terenuri cu actele de proprietate care să-și indice amplasamentul terenurilor pe hărțile cadastrale, de multe ori datorită lipsei informării cetățenilor asupra programului de cadastrare.

„Alte probleme serioase sunt: identificarea mai multor căi de comunicare între primării și cetățeni care sa fie informați despre programul de cadastrare, colaborarea directă între societățile care efectuează cadastrarea , primării si cetățeni și chemarea lor la sediul primăriilor, unde cetățenii să prezinte actele de proprietate și să indice amplasamentele terenurilor pe care le dețin, pe hărțile cadastrale”, a precizat Răzvan Ciortea.