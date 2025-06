Consultantul in turism Răzvan Pascu aflat in zona Praid transmite informațiile explozive de după dezastrul de la Praid.–

CE SUSȚINE RĂZVAN PASCU:

Breaking news de la Praid, pe surse:

1. Cat timp au fost in zona expertii internationali trimisi de Comisia Europeana, lucrurile au fost in regula. Acestia au recomandat construirea a 2 diguri pe pârâul Corund, care au deviat partial apa si au reusit sa scada salinitatea in apele care ies din zona.

2. Expertii internationali au plecat astazi. Acum Apele Române (Ministerul Mediului) si Salrom (Ministerul Economiei) au intrat din nou in conflict, fiecare face ce ii trece prin cap.

3. Firma angajata de Salrom sa repare (apropo, o firma mica, cu experienta putina, doar 7 angajati in acte, fondata doar acum 2 ani, cu arhitecta care se prezinta ca fotograf pe internet) a dărâmat digurile construite zilele trecute de Apele Române, pe motiv ca nu isi pot continua lucrarea.

4. Drept urmare, salinitatea de pe Târnava Mică a crescut foarte mult brusc astazi si dezastrul ecologic risca sa ajunga si in judetul Alba, nu doar in Mures.

5. Directorul de la Salrom trebuie sa plece urgent!! La fel si directorul de la Apele Române. Noii directori trebuie sa fie focusati pe a conlucra si pe a gasi solutii in situatia de la Praid.

6. Comitetul pentru Situatii de Urgenta s-a reunit in acest moment la Praid, din nou, din ce am aflat. De asemenea, pe subiectul apei potabile azi s-a reunit si la Mures Comitetul pentru Situatii de Urgenta; acestia se tem ca situatia ecologica va ajunge si in judetul lor.

flux24.ro