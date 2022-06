Alexandra Domnița, fosta iubită a rapper-ului Mob Trap, care le-a cerut ajutorul polițiștilor de la Secția 4 Mănăștur, fiind amenințată cu moartea în repetate rânduri de către cântăreț, a stat de vorbă cu Ziar de Cluj.

Tânăra susține că în urmă cu aproximativ patru lui a pus capăt relației pe care o avea cu Michael Emeka Rosenfeld aka Mob Trap, iar din acel moment a trăit clipe de groază. Rapper-ul a amenințat-o cu moartea și i-a promis că pune recompensă pe capul ei, avertizând-o că dacă apelează la ajutorul poliției „o trimite în rai”. Frica cea mai mare a lui Mob Trap e că ajunge în închisoare, el fiind condamnat luna aceasta pentru tâlhărie.

„Noi am fost împreună, însă am decis să mă despart de el pentru că am aflat că mă înșela. Din momentul în care am luat această decizie lucrurile s-au înrăutățit. Cât timp am fost împreună nu era violent, însă după ce ne-am despărțit și mi-am luat lucrurile din apartamentul său, Michael a început să mă amenințe cu moartea, o mare parte din aceste amenințări fiind postate chiar de către el pe internet.

Îi era frică să nu îl bag în închisoare, pentru că el este condamnat pentru tâlhărie și are obligația de a se prezenta la Serviciul de Probațiune pe durata suspendării pedepsei. I-am transmis prin cunoștințe comune că vreau doar să fiu lăsată în pace și că nu am nicio intenție să îi fac rău. Însă în tot acest timp lucrurile au început să degenereze și am ajuns să mă tem pentru viața mea. Recent, în timp ce mă aflam în Baza Sportivă La terenuri din Mănăștur a venit împreună cu șase prieteni să mă amenințe din nou cu moartea, mă filma, mă jignea și mă scuipa, exact cum promitea pe internet că o să facă. Inclusiv la plecare le-a spus celor ce se aflau în parc să mă scuipe. M-am dus la Poliție pentru că nu știam ce altceva să mai fac”, explică tânăra.

Pe 22 iunie, Michael Emeka Rosenfeld aka Mobi Trap a fost chemat la Secția 4 de Poliție Mănăștur pentru a i se aduce la cunoștință emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Alexandra Domnița se afla încă în secție când tânărul a sosit.

„Nu am vrut să îi fac plângere penală inițial, ci am cerut doar un ordin de protecție pentru că îmi doresc doar să fiu lăsată în pace și să nu se apropie de mine. Când a ajuns el la sediu eu eram într-o altă încăpere, iar timp de 10-15 minute tot ce se auzea era vocea lui cum amenința cu moartea polițiștii și îi înjura, spunând și despre ei cum mi-a transmis și mie că ”pune 10.000” pe capul lor și că vor plăti scump”, mai completează tânăra.

Vineri, 24 iunie, magistrații de la Judecătoria Cluj-Napoca au fost solicitați să emită un alt ordin de protecție împotriva rapper-ului pentru o durată mai lungă, dat fiind că Domnița a obținut doar ordinul provizoriu emis de polițiști. Cu toate că a fost reținut pentru 24 de ore în urma scandalului din Secția 4, Mobi Trap și-a încălcat deja ordinul emis de autorități, contactând-o pe tânără pe contul de Instagram:

Pe lângă dosarul penal pentru hărțuirea fostei iubite, Mobi Trap s-a ales cu o cercetare penală extinsă pentru ultraj:

„La data de 22 iunie a.c., o tânără în vârstă de 20 de ani, din județul Cluj a sesizat Poliția municipiului Cluj-Napoca – Secția 4 Poliție, cu privire la faptul că la data de 23 martie a.c., un tânăr în vârstă de 19 ani, din municipiul Cluj-Napoca, i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență, prin intermediul unei înregistrări video postate pe platformele de socializare. Ulterior, la data de 17 iunie a.c., în timp ce se afla în prezența mai multor persoane, în zona unei baze sportive din cartierul Mănăștur, ar fi fost amenințată din nou de cel în cauză cu acte de violență, provocându-i acesteia o stare de teamă.

Totodată, tânăra a reclamat faptul că a fost intimidată și amenințată cu moartea, prin intermediul unui mesaj trimis de cel în cauză unei cunoștințe comune, pentru a nu sesiza poliția despre situația de fapt.

În cauză, polițiștii Secției 4 Poliție Cluj-Napoca au demarat cercetările, context în care s-a emis un ordin de protecție provizoriu, aspect care a condus la invitarea la sediul unității de poliție a tânărului de 19 ani, în scopul informării asupra prevederilor și măsurilor dispuse.

Aflat la sediul secției de poliție, tânărul ar fi adresat injurii și amenințări cu acte de violență agenților de poliție și instituției, context în care a fost îndrumat să manifeste un comportament civilizat. Acesta ar fi devenit agresiv, polițiștii procedând astfel la imobilizarea lui.

Au fost demarate cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare în formă continuată și influențarea declarațiilor, fiind dispusă reținerea pentru 24 de ore a celui în cauză.

Unitatea de parchet competentă a fost informată cu privire la amenințările cu moartea și intențiile de distrugere a bunurilor instituției adresate de cel în cauză polițiștilor, în vederea analizării existenței sau inexistenței elementelor constitutive ale infracțiunii de ultraj”, arată cei de la IPJ Cluj.

