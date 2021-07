Judecătoarele Delia Purice și FĂRCAŞ-HÎNGAN Georgiana-Rodica, de la Curtea de Apel Cluj, au dat o sentință, cu titlu definitiv, în dosarului medicului clujean Florin Răcășan acuzat de luare de mită. Dacă Tribunalul Cluj îl condamnase pe medic la doi ani și zece luni de închisoare cu executare, Curtea de Apel Cluj a suspendat executarea pedepsei păstrând din sentința de fond interzicerea dreptului de a mai profesa pentru o perioadă de 2 ani. Medicul clujean a fost prins în flagrant cu 600 de euro șpagă pentru a externa un pacient care suferise o intervenție chirurgicală.

Chiar și după ce salariile din sistemul medical au fost mărite consistent, medicul clujean Florin Răcășan, de la Spitalul de Recuperare Cluj, lua șpagă și cu ochii închiși. Ultima dată a luat 600 de euro pentru a externa un pacient.

”Eu am luat legătura cu dânsul printr-o clinică din Baia Mare, un doctor de acolo mi l-a recomandat. Am mers în control la Spitalul de Recuperare din Cluj şi mi-a spus că am ruptură de ligament şi de menisc. Spre surprinderea mea, m-a sunat repede, după câteva săptămâni. Un alt doctor la care am fost mi-a spus că are loc doar peste 5-6 luni. Mi-a spus să vin pregătit de operaţie. A vorbit cu tatăl meu: i-a cerut banii fără jenă. I-a spus că pentru cea de-a doua operaţie, cea la ligamente, trebuie să plătim 600 de euro. Am citit că avocaţii lui spun că pacienţii i-au dat banii în semn de recunoştinţă. E fals. Nu m-am trezit eu să dau bani. După operaţie, m-a chemat în cabinet, mi-a explicat ce mi-a făcut la genunchi şi la final a zis: «Bănuţii»”. I-am spus că nu am atâţia bani (600 de euro – nr), pentru că mi-a fost frică să-i iau cu mine. Mi-a răspuns: „Păi, cum ne-am înţeles?”. Pot să spun că a făcut presiuni”, a spus denunţătorul lui Răcășan.

Inițial, judecătorul Liana Cociș de la Tribunalul Cluj l-a condamnat pe medicul Răcășan la la doi ani și 10 luni de închisoare cu executare pentru 15 acte materiale de luare de mită și la interzicerea dreptului de a mai profesa pentru o perioadă de doi ani.

La momentul flagrantului, medicul Răcășan avea asupra lui 850 de auro, din care 600 erau banii de mită. Despre restul de 250 de euro, medicul le-a spus polițiștilor că nu își aminte de unde îi are. Inițial, a spus că cei 600 de euro, care erau într-un plic, îi are de pe urma unui schimb valutar și banii sunt destinați pentru plata unui concediu.

Mită pe masa de operații

Potrivit dosarului în care medicul Răcășan a recunoscut că a luat mită, pacienții mai că erau căutați în buzunare după bani.

”Martorul-denunțător a declarat că, înainte de a efectua prima intervenție chirurgicală, inculpatul Răcășan Florin Mihai l-a chemat în cabinetul său din cadrul spitalului și i-a transmis că trebuie să dea 100 lei medicului anestezist, denunțătorul a fost de acord și i-a spus că-i va da acești bani fiului său pentru a-i remite anestezistului în sala de operație: „Tot medicul Răcășan Florin Mihai mi-a spus că R. (tatăl denunțătorului, n.red.) trebuie să aibă ceva la el. Eu nu am înțeles despre ce e vorba și i-am spus medicului că are pijamaua. Atunci medicul Răcășan Florin Mihai mi-a precizat că trebuie să aibă 100 de lei pentru anestezist. Eu i-am dat apoi 100 de lei lui R. să aibă la el conform solicitării medicului și am plecat de la spital. Acest episod este confirmat și de martorul D. R. (martorul denunțător, n.red.): „Când așteptam pe hol împreună cu tatăl meu să mă duc în sala de operație, medicul Răcășan Florin Mihai mi-a spus în mod direct să am la mine 100 de lei pentru anestezist. Nu am întrebat de ce trebuie să am această sumă de bani la mine .pentru că eram speriat atât eu, cât și tatăl meu de această operație”.

D. R. a afirmat că a dat suma de 100 lei medicului anestezist, descris ca fiind o doamnă roșcată, cu părul scurt și care purta ochelari. Concret darea sumei de bani către medicul anestezist, în maniera prezentată de martor, este una de tip pasiv, în sensul că cunoscând informații notorii de la ceilalți pacienți și urmând instrucțiunile brancardierului de serviciu la momentul intervenției, a ținut bancnota de 100 lei în mână în timp ce era întins pe masa de operație, iar după ce i s-a făcut injecția cu anestezic, a simțit că cineva i-a luat-o din mână și a auzit un fâsâit.

După efectuarea intervenției chirurgicale, inculpatul Răcășan Florin Mihai l-a chemat pe martorul denunțător în biroul său unde, fiind singuri, i-a explicat cum a decurs manopera medicală efectuată și ce program terapeutic trebuie urmat în continuare, respectiv efectuarea unei a doua operații de reconstrucție a ligamentelor după o perioadă de recuperare.

În acest context, inculpatul Răcășan a avut următorul comportament devoalat de către denunțător organelor judiciare: „Medicul Răcășan Florin Mihai mi-a spus că pentru ce a făcut în ziua respectivă ”trebuie să-i dau 200”, eu am înțeles lei și i-am întins suma de 200 de lei. Atunci Răcășan Florin Mihai mi-a spus că este vorba despre 200 euro, i-am spus că am la mine doar 500 de lei, îi pot lăsa pe aceștia și să-i dau diferența data viitoare. Medicul mi-a spus că dacă nu am euro, pot să-i dau 1000 lei și eu chiar am făcut o glumă că 200 de euro nu fac 1000 lei. Nu a vrut să ia acei 500 de lei și a rămas că îi voi da cei 200 de euro când îl externează pe R.”. În data de 11.03.2019, cu ocazia externării pacientului D. R., martorul denunțător D. N. i-a remis inculpatului Răcășan Florin Mihai, în biroul acestuia, în prezența martorului D. R.-C., un plic ce conținea suma de 200 euro, pretinsă de medic anterior cu titlu de mită. Cu aceeași ocazie, inculpatul Răcășan Florin Mihai le-a transmis martorilor D. N. și D. R.-C. care sunt costurile pentru cea de-a doua operație (ligamentoplastie), respectiv în jur de 2100 euro pentru materialele necesare din care 600 euro a pretins că sunt pentru el. La această nouă solicitare de mită, mult mai consistentă, denunțătorul a fost stupefiat și în plan subiectiv a stabilit că nu va remite această sumă”, arată dosarul.

”Diagnosticul” medicului Răcășan: Lăcomie acută

Potrivit motivării sentinței date de judecătorul Cociș, medicul șpăgar a fost condamnat cu executare deoarece magistratul nu a văzut la el o minimă intenție de a se schimba.

”Din aceste probe rezultă indubitabil că inculpatul a pretins de la pacienții săi anterior indicați anumite sume de bani, fiind foarte tranșant în a-și exprima voința de a primi sumele respective de la persoanele respective. Această atitudine imprimă faptei o gravitate aparte. Este real că inculpatul nu a condiționat niciodată actul medical, sumele pretinse fiind solicitate ulterior manoperelor chirurgicale efectuate de către inculpat, însă chiar și așa pretinderea unor sume de bani de la pacienți pentru intervențiile realizate, în cadrul sistemului public de sănătate, reprezintă o atitudine indezirabilă, iar din punct de vedere etic este inacceptabil modul categoric în care inculpatul le-a transmis pacienților că în cazul în care nu se vor conforma pretențiilor sale vor întrerupe orice colaborare viitoare. Tot aici este necesar să subliniem de asemenea, un alt aspect care lasă asupra faptei un caracter grav, și anume faptul că inculpatul și-a format o obișnuință periculoasă din a primi, aproape cotidian, sume de bani cu titlu de mită de la pacienți. Apoi aspectul că „tarifele practicate” de către inculpat cu titlu de mită erau cunoscute notoriu de către pacienții internați în spital și aflați sub supravegherea inculpatului, indică fără tăgadă faptul că inculpatul și-a format o adevărată deprindere din a lua mită pentru manoperele chirurgicale pe care le realiza. (…) Inculpatul se pare că ar fi comis infracțiunea mânat de un sentiment de cupiditate, deși la nivelul anului 2019, în cadrul căruia este cuprinsă perioada infracțională, veniturile unui medic nu erau de neglijat. Oricum nici măcar lipsa unei salarizări corespunzătoare nu poate justifica o asemenea infracțiune, cu atât mai mult atunci când veniturile sunt la un nivel corespunzător pregătirii și performanței profesionale fapta nu este scuzabilă. Mai mult inculpatul s-a lăsat împins spre această tentație a câștigului ilicit și de practica personalului medical, obișnuit să accepte mult prea ușor, recunoștința pacienților”, arată motivarea sentinței de condamnare date de Tribunalul Cluj.

Medicul clujean avea tarife fixe de șpagă:

menisc – 200 de euro,

ligamente – 600 de euro,

operaţie la gleznă – 500 de euro

Chinuia pacienții dacă nu dădeau mită

Potrivit actelor de la dosar, medicul Răcășan știa să își expună starea de spirit extrem de sugestiv atunci când era nemulțumit că banii de mită nu erau dați la timp.

”Martorul D, R. i-a transmis tatălui său discuția avută cu medicul precum și faptul că i s-a părut că în zilele următoare, cu ocazia vizitelor efectuate în salon, medicul a avut un comportament nepotrivit și schimbat (s-a răstit la el pentru că i-ar fi atins penseta, nu i-a administrat calmante deși avea dureri, i-a scos doar jumătate din fire transmițându-i că pe celelalte le va scoate la externare), toate acestea inoculându-i ideea că trebuie neapărat să-i remită suma de 600 euro solicitată. Acest comportament l-a determinat pe martorul D. N. să sesizeze organele judiciare și să colaboreze în vederea stabilirii activității ilicite a medicului”, arată dosarul.