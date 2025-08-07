Ovidiu Moldovan, cunoscut drept „Didu” și fost cameraman al primarului Emil Boc, este implicat într-un scandal după ce firma sa, Digger Contractors SRL, a fost dată în judecată pentru consum fraudulos de energie electrică, relatează Clujenii.ro. Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Cluj-Napoca a reclamat faptul că societatea a folosit ilegal curent electric la unul dintre proiectele sale imobiliare din comuna Apahida.

Judecătoria Cluj-Napoca a decis, în această vară, să oblige Digger Contractors să plătească suma de aproape 74.000 de lei, reprezentând contravaloarea energiei consumate fraudulos, plus cheltuieli de judecată în valoare de 2.583 lei. Hotărârea este contestată prin apel, depus la Tribunalul Cluj pe 28 iulie 2025.

În replică, Ovidiu Moldovan susține că situația este rezultatul unei erori administrative a DEER, care ar fi montat un contor electric neînregistrat corect în sistemul informatic. Astfel, consumul real ar fi fost mult mai mic decât cel pentru care a fost calculată factura, iar firma a refuzat plata sumei considerate nejustificate.

„Este vorba despre un contor montat de cei de la DEER la blocurile din Apahida, pentru care s-a încheiat un proces-verbal de predare-primire, dar care nu a fost înregistrat în sistem și nu a contorizat efectiv câtă energie electrică se consumă.

Când au constatat problema, cei de la DEER au spus că e vorba de un consum fraudulos și că trebuie să plătesc o sumă, care e de trei ori mai mare decât costul energiei care s-a consumat în realitate.

Practic, e o eroare umană a celor de la DEER, de asta n-am fost de acord să plătim și am ajuns la proces. Vom vedea dacă vom câștiga sau nu„, a declarat Moldovan, contactat de reporterii Clujenii.ro

Firma Digger Contractors, fondată în 2012, este cunoscută pentru numeroase proiecte controversate în Cluj-Napoca și comunele din jur, având în portofoliu ansambluri rezidențiale și duplexuri pe mai multe străzi importante. În ciuda unui profit de peste 4 milioane de lei raportat în 2024, societatea are datorii semnificative și s-a implicat în litigii cu autoritățile locale, inclusiv cu Primăria Apahida.

