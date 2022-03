Statul român va trebui să plătească daune morale de peste 100.000 euro fostului director al Gazetei de Cluj si Gazetei de Bistrița, Dorel Vidican, pentru cele 5 luni de arest preventiv din dosarul „Gazeta”, soldat cu achitări definitive. În același dosar a fost implicat și fostul director al ziarului „Buna Ziua, Ardeal”, Aurel Mureșan, a primit despăgubiri totale de 730.372,5 lei pentru arest si durata procesului.

Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a usurat statul roman de aproape 1,3 milioane de lei in ultimele trei luni, din cauza unei operatiuni de persecutie impotriva presei. Ne referim la celebrul dosar „Gazeta” (indreptat impotriva trustului de presa cu acelasi nume), unde in 2017 DIICOT a incasat achitari definitive pentru toti cei noua inculpati, scrie luju.ro.

Tocmai aceste achitari definitive au determinat unele dintre victimele DIICOT sa dea statul roman in judecata pentru daune morale. Iar doi dintre inculpatii achitati definitiv au obtinut deja in prima instanta daune morale consistente.

Cea mai recenta astfel de sentinta a fost pronuntata joi, 3 martie 2022, de catre judecatoarea Oana Raluca Ghisoiu de la Tribunalul Cluj fata de Dorel Vidican (foto 1), fost director executiv al ziarelor Gazeta de Cluj si Gazeta de Bistrita, pentru cele 5 luni de arest preventiv din dosarul DIICOT (octombrie 2006 – martie 2007), la care s-au adaugat doi ani de interdictie de a iesi din Romania. Mai exact, magistrata a obligat statul roman sa-i plateasca lui Vidican daune morale in cuantum de 564.681 de lei, adica peste 100.000 euro.

Iata minuta sentintei Tribunalului Cluj nr. 111 din 3 martie 2022, din dosarul nr. 2414/117/2018:

„Admite in parte cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul VIDICAN DOREL ALEXANDRU, in contradictoriu cu paratul STATUL ROMAN prin MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, si in consecinta:

Obliga paratul la plata catre reclamant a sumei de 564.681 lei cu titlu de daune morale pentru suferintele morale cauzate prin privarea de libertate, restrangerea dreptului la libera circulatie si durata excesiva a procesului penal.

Obliga paratul la plata catre reclamant a sumei de 137.166 lei cu titlu de daune materiale constand din onorarii de avocat, transport, cazare, venit nerealizat, asigurari sociale.

Obliga paratul la plata catre reclamant a dobanzii legale aferente sumelor mai sus mentionate, incepand de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari si pana la plata efectiva.

Obliga paratul la plata catre reclamant a sumei de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata constand in onorariu avocatial.

Cu drept de apel in 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Cluj, sub sanctiunea nulitatii. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei, la data de 03.03.2022”.

Cauza suspendata 3 ani in asteptarea CCR

Dosarul lui Dorel Vidican a fost inregistrat la Tribunalul Cluj in iunie 2018, a avut primul termen in octombrie 2018, dar in luna noiembrie a aceluiasi an, la al doilea termen, instanta i-a admis petentului sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 539 alin. 2 Cod procedura penala, care pana nu demult a constituit o piedica pentru arestatii achitati definitiv care cereau despagubiri. Cu aceeasi ocazie, Tribunalul Cluj a suspendat judecarea cauzei pana la pronuntarea CCR. Instanta a reluat judecata, dar nu in martie 2021 (odata cu pronuntarea celebrei Decizii CCR nr. 136 din 3 martie 2021), ci abia in octombrie, cand Curtea, prin Decizia nr. 640 din 19 octombrie 2021, a respins sesizarea lui Vidican ca devenita inadmisibila. Subliniem: „devenita”, intrucat CCR deja se pronuntase, prin Decizia 136/2021, intr-un alt dosar.

Alta victima, alte daune

Un caz aproape in oglinda este cel al lui Aurel Muresan (foto 2), fost director executiv al ziarului „Buna Ziua, Ardeal” (parte a grupului de presa „Gazeta”). La 13 decembrie 2021, judecatoarea Rodica Elisabeta Guzu de la Tribunalul Cluj i-a acordat despagubiri totale de 730.372,5 lei, compuse din 235.372,5 lei pentru cele 5 luni de arest preventiv indurat in aceeasi perioada cu Vidican si ceilalti inculpati, dar si – foarte important – 495.000 lei pentru durata exagerata a procesului.

Redam minuta sentintei Tribunalului Cluj nr. 841 din 13 decembrie 2021, din cauza nr. 2448/117/2018:

„Admite in parte actiunea civila formulata de catre reclamantul MURESAN AUREL in contradictoriu cu paratul STATUL ROMAN prin Ministerul Finantelor Publice, si in consecinta:

Obliga paratul la plata catre reclamant a sumei de 285.520 lei cu titlu de daune materiale, constand in suma de 49.312 lei cu titlu de cheltuieli de deplasare, cazare si masa la Tribunalul Braila si Curtea de Apel Galati si in suma de 236.208 lei cu titlu de venit nerealizat.

Obliga paratul la plata catre reclamant a sumei de 235.372,5 lei reprezentand echivalentul in lei a sumei de 47.550 Euro cu titlu de daune morale pentru suferintele morale cauzate prin privarea de libertate in perioada 30.10.2006 – 23.03.2003 si restrangerea dreptului la libera circulatie in perioada 23.03.2007 – 13.11.2012.

Obliga paratul la plata catre reclamant a sumei de 495.000 lei reprezentand echivalentul in lei a sumei de 100.000 Euro cu titlu de daune morale pentru suferintele morale cauzate prin durata excesiva si nejustificat de lunga a procesului penal.

Obliga paratul la plata catre reclamant a dobanzii legale aferente sumelor mai sus mentionate, incepand cu data pronuntarii prezentei sentinte – 13.12.2021 si pana la plata efectiva.

Obliga paratul la plata catre reclamant a sumei de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata constand in onorariu avocatial.

Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apelul si motivele se depun la Tribunalul Cluj – Sectia civila, sub sanctiunea nulitatii Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei, azi 13 decembrie 2021”.

Alta suspendare, alta decizie CCR

Si aici a fost sesizata Curtea Constitutionala a Romaniei, care – la fel ca in cazul lui Vidican, a respins exceptia pe art. 539 alin. 2 CPP ca devenita inadmisibila (datorita pronuntarii anterioare a Deciziei 136/2021). S-a intamplat prin Decizia nr. 505 din 13 iulie 2021. Cauza fusese inregistrata pe rolul Tribunalului Cluj tot in iunie 2018 si a fost suspendata tot 3 ani: din noiembrie 2018 pana in noiembrie 2021.

Procurorul Hrudei, dat afara, apoi reprimit in DIICOT

Rechizitoriul din dosarul „Gazeta” (dosar DIICOT nr. 403/D/P/2006) a fost intocmit de catre procurorii Daciana Heritei si Mircea-Lucian Hrudei (vezi facsimil). Acesta din urma, a fost dat afara din DIICOT in 2017, de catre seful structurii de la acea data, Daniel Horodniceanu. Totusi, procurorul Mircea Hrudei a fost reprimit in DIICOT in decembrie 2020, dupa ce Curtea Constitutionala a pronuntat Decizia nr. 384 din 18 iunie 2020, prin care a stabilit ca este neconstitutionala sintagma „in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor specifice functiei” din art. 5, alin. 4 din OUG 78/2016 privind organizarea si functionarea DIICOT, care prevede in felul urmator: „procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism pot fi revocati prin ordin al procurorului-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor specifice functiei sau in cazul aplicarii unei sanctiuni disciplinare”. In esenta, in motivarea Deciziei nr. 384/2020, Curtea Constitutionala a stabilit ca legea trebuie sa prevada criterii si conditii obiective pentru evaluarea procurorilor DIICOT de catre seful parchetului, iar sintagma „in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor specifice functiei” este lipsita de claritate si de previzibilitate.

Nu vom relua intreaga istorie (click aici pentru a citi), ci vom mentiona doar ca decizia CCR a venit ca urmare a unei exceptii ridicate de catre Mricea Hrudei. Tot in 2020, dar in noiembrie, procurorul a obtinut definitiv din partea ICCJ reincadrarea in DIICOT, de unde fusese dat afara in 2017. (Articolul din linkul de mai sus contine trimiteri catre toate episoadele serialului „Hrudei”.)