Europa de Est, situată la limita unei linii imaginare ce leagă Marea Baltică de Marea Neagră, constituie cea mai vastă subdiviziune a continentului. Granița estică a Europei este marcată de Munții Ural, această delimitare referindu-se însă la Europa ca unitate fizico-geografică. Federația Rusă, însă, se extinde mult mai departe spre est, traversând Asia până la Oceanul Pacific. Din punct de vedere cultural, ţări care aparţin georafic Europei Centrale (Mitteleuropa) sunt privite, de cele mai multe ori, ca fiind estice graţie influenţei în zonă a blocului socialist şi fostului URSS. Le vom lua însă geografic. Astfel, extrema estică a Europei se constituie din: Federaţia Rusă, Belarus, Ucraina, Armenia, Georgia şi Azerbaijan. Toţi ambasadorii români au adunat, de-a lungul vremii, averi impresioante şi nici cei care reprezintă România în ţările estice nu fac excepţie.

Cristian Istrate – Ambasadorul României în Federaţia Rusă

Între 2013 și 2020, Cristian Istrate a fost reprezentant permanent al României în organizațiile internaționale de la Viena, ocupând diverse funcții de conducere, inclusiv la OSCE și la ONU. A fost director general al Departamentului pentru Afaceri Strategice al MAE între 2011-2013 și ambasador în Norvegia între 2006 și 2011.

Absolvent al Facultății de Drept din București, Istrate a obținut titlul de doctor în drept al Academiei Române și şi-a completat studii la instituții internaționale, inclusiv la Harvard și Haga. A publicat lucrări pe teme de dezarmare și securitate internațională. Istrate este cavaler al ordinelor naționale „Serviciul Credincios” și „Meritul Diplomatic”.

Cristian Istrate deţine trei apartamente, două în Bucureşti şi unul în Franţa, în localitatea Eckbolsheim. Cele două apartamente au fost achiziţionate în anii 1999, respectiv 1990, dintre care unul are o suprafaţă de 90 m2, iar celălat 30m 2. Apartamentul din Franţa, cumpărat în anul 2019, are o suprafaţă de 25 m2. Conform declaraţiei de avere acesta are „bijuterii de ocazie”, în valoare de 10000 EUR, dobânite între anii 2016-2019, şi conduce un Range Rover, fabricat în 2017.

Istrate a strâns sume colosale în cele nouă conturi bancare pe care le deţine. Să le luăm pe rând:

Banca Transilvania – Depozit bancar sau echivalente, în valoare de 540.635 RON, deschis în anul 1999.

Raiffeisen Bank – Cont curent sau echivalente (inclusiv card), în valoare de 23.987 EUR, deschis în anul 2006. Raiffeisen Bank – Fonduri de investiții (inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare), în valoare de 55.228 EUR, deschis în anul 2011. Raiffeisen Bank – Depozit bancar sau echivalente, în valoare de 100.089 USD, deschis în anul 2019. Unicredit – Depozit bancar sau echivalente, în valoare de 101.485 USD, deschis în anul 2022. BCR – Fonduri de investiții (inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare), în valoare de 55.373 EUR, deschis în anul 2010. BRD – Fonduri de investiții (inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare), în valoare de 54.676 EUR, deschis în anul 2011. Banca Transilvania – Cont curent sau echivalente (inclusiv card), în valoare de 16.464 RON, deschis în anul 2000. BCR – Depozit bancar sau echivalente, în valoare de 67.518 USD, deschis în anul 2023.

În anul 2024, Istrate a încasat de la MAE un venit anual de 114689 USD. Cristian Istrate a mai obţinut veniri din chirii. Acesta a obţinut 4375 RON din închirirea unui apartament.

Alexandru Victor Micula – Ambasadorul României în Ucraina

Alexandru Victor Micula a absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Economia Industriei, Construcţiilor şi Transporturilor, iar ulterior a urmat cursuri la Centrul European pentru Studii de Securitate „George C. Marshall” în Germania şi la Institutul Naţional de Administraţie din Bucureşti.

În cariera sa profesională, a ocupat funcţii importante, printre care Secretar al Comisiei Dunării din 2014, Ambasador al României în Ungaria între 2011 și 2016, şi Ambasador al României în Danemarca și Islanda între 2009 și 2011. A fost, de asemenea, Secretar General al Ministerului Afacerilor Externe în perioada 2008-2009 și Secretar de Stat pentru organizarea Summit-ului NATO de la Bucureşti în 2007. Înainte de acestea, a fost Ambasador al României în Argentina și Paraguay (2002-2007), Director de cabinet al Ministrului Afacerilor Externe (2001-2002) și a activat în cadrul Misiunii Permanente a României la OSCE în Viena, precum şi la Ambasada României la Budapesta.

Înainte de cariera diplomatică, a lucrat în domeniul financiar și administrativ, ocupând funcţii de contabil şef la Romania Leasing SA şi COEMIN Ltda şi Director de Resurse Umane la SIMBAC SA. A fost decorat cu mai multe distincţii, printre care Ordinul Serviciul Credincios al României (2002), Ordinul San Martin, Marea Stea (Argentina, 2007) şi Ordinul Meritul Diplomatic al României (2007). În 2008, a primit Ordinul pentru Serviciul Meritoriu din partea NATO.

Micula deţine patru apartamente în Bucureşti dobândite în anii 1994, 2018, 2021 şi 2023. Două dintre apartamentele lui Micula au suprafeţe de 76 m2, respectiv 60 m2. Celelalte două au ambele suprafaţa de 49 m2. De asemenea, acesta are bijuterii în valoare de 7000 de euro, dobândite între 1989-2023 şi conduce un Logan, fabricat în anul 2019.

La capitolul conturi bancare Micula îl depăşeşte detaşat pe Istrate. Acesta are 18 de conturi, în care a strâns sume fabuloase, după cum urmează:

BRD – Cont curent sau echivalente (inclusiv card), în valoare de 4700 RON, deschis în anul 2015. Alpha Bank – Cont curent sau echivalente (inclusiv card), în valoare de 3600 RON, deschis în anul 2018. Alpha Bank – Cont curent sau echivalente (inclusiv card), în valoare de 270 EUR, deschis în anul 2018. Alpha Bank – Cont curent sau echivalente (inclusiv card), în valoare de 2150 USD, deschis în anul 2019. Raiffeisen Bank – Cont curent sau echivalente (inclusiv card), în valoare de 600 USD, deschis în anul 2022. Raiffeisen Bank – Cont curent sau echivalente (inclusiv card), în valoare de 22000 UAH, deschis în anul 2022. BRD – Cont curent sau echivalente (inclusiv card), în valoare de 100 EUR, deschis în anul 2023. Alpha Bank – Depozit bancar sau echivalente, în valoare de 4072 EUR, deschis în anul 2020. Alpha Bank – Depozit bancar sau echivalente, în valoare de 5062 EUR, deschis în anul 2019. Alpha Bank – Depozit bancar sau echivalente, în valoare de 15000 RON, deschis în anul 2023. Alpha Bank – Depozit bancar sau echivalente, în valoare de 5135 USD, deschis în anul 2022. Alpha Bank – Depozit bancar sau echivalente, în valoare de 10270 USD, deschis în anul 2023. Alpha Bank – Depozit bancar sau echivalente, în valoare de 5135 USD, deschis în anul 2023. Alpha Bank – Depozit bancar sau echivalente, în valoare de 9000 USD, deschis în anul 2023. Alpha Bank – Depozit bancar sau echivalente, în valoare de 4000 USD, deschis în anul 2023. Alpha Bank – Depozit bancar sau echivalente, în valoare de 5000 USD, deschis în anul 2023. Alpha Bank – Depozit bancar sau echivalente, în valoare de 5000 USD, deschis în anul 2023. Alpha Bank – Depozit bancar sau echivalente, în valoare de 5000 EUR, deschis în anul 2024. Alpha Bank – Depozit bancar sau echivalente, în valoare de 6000 EUR, deschis în anul 2024

Acesta a obţinut de la MAE o indemnizaţe în valore de 77287 USD. De asemnea, Micula a obţinut venituri de chirii: 10172 RON, respectiv 8904 RON. Totodată, acesta a încsat 100 de lei dividente de la Societatea de Investiţii financiare SIF Moldova.

Cornel Ionescu – Ambasadorul României în Armenia

Cornel Io­nes­cu este absolvent al Univer­sităţii Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – 1981. Începând cu 1990 deţine diferite funcţii responsabile în cadrul Ministerului român de Externe, al Ambasadei României în Federaţia Rusă şi misiunii diplomatice de la Kiev. În 2004 a fost desemnat Consul General la Consulatul General al României la Ros­tov pe Don (Federaţia Rusă), iar în 2010, Ambasador Extra­ordinar şi Plenipotenţiar al României în Ucraina misiune pe care a îndeplinit-o până în anul 2016.

Cornel Ionescu deţine trei terenuri, dintre care două sunt moştenite de soţia sa Ionescu Roxana Melania. Cele doua terenuri moştenite în anul 2017 se află în localitatea Bărbăteşti din judeţul din judeţul Gorj şi au surpafeţe de 2249 m2, respectiv 2.67 ha. În anul 2023 acesta a achiziţionat un teren de 176 m2 în localitatea Târlungeni, judeţul Braşov, cu o suprafaţă de 176 m2, localitate în care a cumparat în acelaşi an şi un apartament de 92 m2. Acesta conduce o Honda Hibrid fabricată în anul 2021.

Spre deosebire de colegii săi ambasadori, Ionescu Cornel deține doar patru conturi bancare. La Banca Comercială Română, începând din anul 2016, are un cont curent cu un sold de 3.592,61 RON. De asemenea, tot la Banca Comercială Română, deține un cont curent în deschis tot în 2006, cu un sold de 216,16 USD. Începând din 2020, Ionescu Cornel are un cont curent în euro, la aceeași bancă, cu un sold de 621,29 EUR.

De asemenea, la ArmSwiss Bank, din 2020, acesta are un cont curent cu un sold de 5.794,01 USD. În plus, la Banca Transilvania, acesta deține un cont curent, deschis în 2019, cu un sold de 689,87 RON. Ionescu Cornel a încasat de la MAE un venit anual de 85550 USD.

Răzvan Rotundu – Ambasadorul României în Georgia

Răzvan Rotundu a ocupat funcţia de ambasador la Helsinki, a fost director adjunct la Direcţia Consiliul Europei şi Drepturile Omului (2001), la Misiunea Permanentă de la Strasbourg (2001-2006), director adjunct la Direcţia OSCE, Consiliul Europei şi Drepturile Omului (2006-2008), director la Direcţia OSCE, Consiliul Europei şi Drepturile Omului (2008-2009), şef serviciu la Divizia pentru Drepturile Omului şi Consiliul Europei (2009-2010), la Misiunea Permanentă pe lângă Oficiul Naţiunilor Unite – Geneva (2010-2015).

Rotundu are un singur apartament în Bucureşti, cu o suprafaţă de 90 m2, pe care l-a cumpărat în anul 2018. În ceea ce priveşte sumele din conturi, acesta deţine un fond de investiţii, deschis în 2016, la Metropolitan Life Asigurări, cu un sold de 50000 RON. De asemenea, are un cont curent, deschis în 2021, la Bank of Georgia, cu un sold de 55000 USD. De la MAE Răzvan Rotundu a încasat un venit anual de 106918 USD.

Vasile Soare – Ambasadorul României în Azerbaidjan

Vasile Soare a absolvit studii de licență la Universitatea de Stat din Ulan-Bator, Mongolia, în perioada 1990-1995, și studii doctorale în lingvistica mongolă/altaică între 1995 și 1998. Ulterior, a urmat cursuri de perfecționare în diplomație la Institutul Diplomatic Român, între 2004 și 2007. Din 2017, este doctorand la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, la Facultatea de Istorie și Filozofie.

A început cariera diplomatică în 1999, la Ministerul Afacerilor Externe, unde a ocupat diverse funcții de conducere. A fost ambasador al României în Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan între 2002 și 2008, precum și în Federația Rusă din 2014 până în 2020. Din octombrie 2021, ocupă funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Azerbaidjan.

De-a lungul carierei, a fost decorat cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” și Ordinul „Meritul Diplomatic”. A primit diplome de excelență pentru activitatea diplomatică și contribuțiile sale istorice. Este Doctor Honoris Causa al Universității „Danubius” din Galați și membru fondator al Asociației „Drumul Mătăsii”.

Ambasadorul Vasile Soare și soția sa, Cecilia Ioana Soare, dețin mai cinci terenuri în mai multe județe din România:

În Popești-Leordeni, județul Ilfov, un teren intravilan cu o suprafață de 252 de metri pătrați, dobândit în anul 2004 În localitatea Drășov, județul Alba, un teren intravilan de 1.691 de metri pătrați, cumpărat în anul 2016. În localitatea Maluri, județul Vrancea, Vasile Soare și Stan Ionica dețin în coproprietate un teren intravilan de 1.600 de metri pătrați, obținut în 2017 prin moștenire. În aceeași localitate, ambasadorul deține o treime dintr-un teren agricol cu o suprafață de 3,74 hectare, dobândit tot prin moștenire în același an. În Ghermănești, județul Ilfov, Vasile Soare și soția sa sunt proprietarii unui teren intravilan de 2.900 de metri pătrați, achiziționat în anul 2020.

De asemenea, Vasile Soare are trei case în trei judeţe diferite. Casa din Popeşti Leordeni, judeţul Bucureşti, a fost achiziţionată în anul 2004 şi are o suprafaţă de 198 m2. În 2016 acesta a mai cumpărat o casă, în localitatea Darşov, judeţul Alba, cu o suprafaţă de 160 m2. În 2017 a moştenit o casă, în localitatea Maluri, din judeţul Vrancea cu o suprafaţă de 131 m2. Vasile Soare deţine şi două autoturisme, un Kia Ceed din anul 2007 şi un Audi Q5 din anul 2011.

Ambasadorul Vasile Soare are şapte conturi, printre care şi depozite bancare, după cum urmează:

Un depozit în euro, deschis în 2013, cu o valoare de 10.375 EUR;

Un depozit în dolari americani, deschis în 2015, în valoare de 19.465 USD Un alt depozit în dolari americani, din 2016, în valoare de 25.154 USD Un depozit în dolari americani, deschis în 2019, cu o valoare de 20.022 USD Un depozit bancar din 2016, în dolari americani, în valoare de 33.379 USD Un cont deschis în 2015, în valoare de 25.209 USD Un cont din 2015, în euro, cu o valoare de 6.250 EUR.

Vasile Soare a încasat de la MAE un venit anual de 80929 USD.