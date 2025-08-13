Divizia 4 Infanterie „Gemina” a sărbătorit astăzi 109 ani de la înființare, marcând momentul printr-un eveniment aniversar și un exercițiu demonstrativ de tragere în poligon, la care au participat oficialități locale, reprezentanți ai presei și invitați speciali.

Evenimentul care a marcat Aniversarea a început la ora 9:00, în prezența prefectului județului Cluj, Maria Fornea, și a vicepreședintelui Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu.

Evenimentul a inclus o sesiune de tragere cu pistol mitralieră, organizată pentru reprezentanții mass-media și invitați, sub supravegherea instructorilor militari. Participanții au avut ocazia să experimenteze, în condiții controlate, procedurile și disciplina necesare în utilizarea armamentului de infanterie.

O istorie de peste un secol



Divizia 4 Infanterie „Gemina” își are originile în anul 1916, fiind formată în contextul mobilizării generale a armatei române în Primul Război Mondial. De-a lungul timpului, unitatea a fost implicată în campanii importante, de la luptele de pe frontul din Transilvania și până la misiuni internaționale sub egida NATO și ONU. Denumirea „Gemina” evocă legătura istorică cu Legiunea a XIII-a Gemina a armatei romane, care a staționat în zona actualului municipiu Alba Iulia.

Astăzi, Divizia 4 Infanterie este una dintre cele mai importante structuri militare din România, coordonând brigăzi și unități dislocate în Transilvania, cu misiuni ce variază de la pregătirea pentru apărare națională, la sprijinirea autorităților civile în situații de urgență și participarea la misiuni internaționale de menținere a păcii.

Comandanții diviziei au subliniat, cu prilejul aniversării, importanța tradiției militare și a pregătirii continue, într-un context geopolitic în care flexibilitatea și interoperabilitatea cu aliații NATO sunt esențiale.

