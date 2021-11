Niste romani isi bat joc de Stat si de entitati administrative judetene, facand sute de mii de euro.

A fost ultimul detaliu pe care l-am lasat intr-un tab al desktopului, cand am terminat de scris ancheta asta foarte buna acum o ora, despre aventurile Anamariei Prodan la Dubai si povestea unei banci ce pute a escrocherie – Rochester Bank: nu am verificat „activitatea” de pe pagina de Facebook a bancii. Nu de lene, dar, adeseori, e inutil. Insa am invatat de la jurnalisti batrani de investigatii sa nu am somn pana nu verific si ultima chichita. Sa cititi ancheta mea, publicata acum cateva ore. Merita (vezi AICI).

Long story short: Anamaria Prodan merge in week-end in Dubai unde „incaseaza” un premiu penibil de la un organizator si mai penibil pe numele sau I Succes – o butaforie in cerc, imaginata de nevasta lui Eduard Eremia, marele promotor de lupte K1 si MMA, care nu s-a prins ca asemenea competitii nu mai atrag pe nimeni la nivel international si ca doar UFC conteaza.

Mie insa mi-a atras atentia afisul cu „sponsorii” evenimentului dintre care ochii mi-au ramasi atintiti la Rochester Bank, despre care in ancheta precedenta am afirmat cu dovezi ca e o teapa, o escrocherie de doi bani.

In 30 de secunde, va recapitulez pe scurt dovezile pentru afirmatiile ca Rochester Bank e o teapa si apoi va zic cine sta in spatele ei.

Sursa: strictsecret.ro

