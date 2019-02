Fostul ofiţer SRI, Daniel Dragomir, spune că Marian Dumitrescu este unul dintre ofiţerii Serviciu care ar fi participat la extrădarea lui Nicolae Popa şi se află pe lista de 65 de persoane pe care Dragomir a înaintat-o Comisiei SRI pentru a fi audiate. Dragomir spune că şi Cotroceni a fost implicat, transmite Mediafax.

Dragomir a făcut declarațiile duminică în emisiunea Controverse realizată la B1 de Andrei Bădin.

„Aducerea domnul Popa din Indonezia a fost o operaţiune specială la care doamna Kovesi a participat. Cred în continuare că operaţiunile SRI trebuie să rămână secrete şi speciale. Însă în acest caz îl avem pe domnul Marian Dumitrescu. Domnul, din 20 sept 2017, se află pe celebra listă de 65 de persoane înaintată Comisiei SRI la poziţia nr 3. Deci eu am cerut audierea dumnealui. Pe lângă operaţiunea specială a existat implicare directă a palatului Cotroceni în operaţiune. Doamna Kovesi a fost la acel moment şi a utilizat în scopuri personale această operaţiune”, a declarat Daniel Dragomir la B1TV.

Potrivit fostului ofiţer SRI, Secţia de anchetare a magistraţilor, care instrumentează dosarul Laurei Codruţa Kovesi, trebuie să acorde atenţie ofiţerilor Serviciului care au participat la extrădarea lui Nicolae Popa.

INTERVENȚIA LUI DANIEL DRAGOMIR LA B1 TV:

De asemenea, Marian Dumitrescu, unul dintre ofiţerii SRI care au participat la operaţiunea de extrădare a lui Nicolae Popa, este cel care a redactat protocolul secret din 2009 semnat de către fosta şefă a DNA şi de George Maior, fostul şef SRI, mai arată Dragomir.

„Ofiţerii SRI nu se suie aşa în avion să plece că vor ei. Ei au un ordin şi plecările se fac cu aprobarea serviciului. Marian Dumitrescu mie mi-a fost coleg. Am terminat în acelaşi an Academia de Informaţii. Însă eu am scris acum un an că protocolul SRI semnat de Coldea, Kovesi, Maior a fost redactat şi înregistrat de un ofiţer semnat M.D. E vorba de Marian Dumitrescu. (…) Când a fost declasificat acest protocol e o diferenţă. SRI a ştiut să îşi acopere acel RL, registru de listare şi a rămas pe document funcţia şi numele celui care a întocmit protocolul”, a mai spus Daniel Dragomir.

În dosarul de la Secţia de anchetare a magistraţilor, fostul procuror şef al DNA Laura Codruţa Kovesi are calitatea de suspect, iar infracţiunile cercetate sunt luare de mită, mărturie mincinoasă şi abuz în serviciu.

„- PÎCCJ a efectuat toate demersurile referitoare la obţinerea vizei pentru membrii delegaţiei ce urmau să se deplaseze în Indonezia şi pentru plata biletelor de avion ale persoanelor care au făcut parte din delegaţia semnată să procedeze la aducerea în ţară a numitului PN, printre care şi numiţii DM şi IA, care erau ofiţeri SRI.

– S-a deplasat în Indonezia, Jakarta, cu prilejul organizării unei conferinţe, prilej cu care a luat legătura cu autorităţile indoneziene, implicit cu preşedintele republicii, căruia i-a înmânat o scrisoare din partea Administraţiei Prezidenţiale Române, înscris prin care se exprima speranţa Administraţiei Prezidenţiale Române, cu privire la urgentarea procedurii de extrădare a numitului P.N (Popa Nicolae, n.r)”, se arată în comunicatul Secţiei de anchetare a magistraţilor.

Aceste informaţii au fost eliminate din comunicatul oficial al Parchetului General. Ulterior, reprezentanţii Parchetului au explicat că au eliminat informaţii deoarece se evită periclitarea anchetei.

Acesta este șeful corpului de control al directorului SRI, colonelul Marian Dumitrescu. Imaginea a fost prezentată la B1 la emisiunea Sorinei Matei. Marian Dumitrescu la acea vreme era șeful sectorului juridic la direcția securitate internă, nu putea fi translatorul acelei delegații, mai ales ca parchetul general nu are ca sarcina de serviciu aducerea vreunui condamnat în țară. Misiunea PG se termina la finalizarea procesului penal, a dezvăluit pe facebook fostul ofițer SRI, Daniel Florea.

Sorina Matei a prezentat vineri seară mai multe fotografii în care apare personajul ca fiind translator în afacarea Kovesi.Ghiță=Indonezia.

SRI nu avea ce cauta la această misiune, doar ca domnu Manea nu are timp de probleme adevărate. SRI, conform legii de organizare si funcționare, se ocupă de siguranță națională pe teritoriul României.Se numeste abuz în serviciu și vedem cine a dat ordinul catre ofițerul respectiv. Facem plângere penală, mai susține Florea.